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Ketan Agrawal Case: लोहगड हत्याकांडात मोठा ट्विस्ट; ‘गाडीत बसायलाही तयार नव्हती सिया’, ड्रायव्हरने सांगितला बाली ट्रिपचा घटनाक्रम

Updated On: Jun 29, 2026 | 09:44 AM IST
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सारांश

केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणात नवनवीन खुलासे समोर येत आहेत. प्री-वेडिंग शूटसाठी बालीला जाण्याआधी सिया गोयलच्या हालचालींबाबत वाहन चालकाने माहिती दिली आहे. पासपोर्ट आणि गाडीतील घटनाक्रमामुळे तपासाला नवी दिशा मिळाली आहे. दरम्यान सिया आणि चेतनची पोलीस कोठडी संपत असून त्यांना आज न्यायालयात हजर केले जाणार आहे.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • बाली ट्रिपच्या प्रवासातील सियाच्या हालचाली वाहन चालकाने पोलिसांना सांगितल्या.
  • लोहगडावर पोलिसांनी डमीच्या मदतीने क्राईम सीन रिक्रिएशन केले.
  • सिया आणि चेतनची पोलीस कोठडी संपल्याने आज न्यायालयात हजेरी होणार.
पुणे: संपूर्ण महाराष्ट्राला हादरवून टाकणारा केतन अग्रवाल प्रकरणात दररोज नवनवे खुलासे होत आहे. सिया गोयल आणि केतन अग्रवाल हे प्री वेडिंग शूटसाठी बालीला जाणार होते, त्यासाठी सिया गोयलला पुण्यातून विमानतळापर्यंत सोडणाऱ्या वाहनाचा चालकाने बाली ट्रिपचा घटनाक्रम सांगितलं आहे.

काय सांगितलं वाहन चालकाने?

सिया आणि केतन अग्रवाल हे प्री – वेडिंग शूटसाठी बालीला जाणार होते. त्यासाठी त्यांनी पुण्यातून एक गाडी बुक केली होती. बालीला जाण्यासाठी सिया तयार नव्हती ती गाडीत सुद्धा बसायला तयार नव्हती म्हणून सियाचा भाऊ साहिलने तिला हाताला धरून जबरदस्ती गाडीत बसवले. यावर सिया आणि तिचा भाऊ साहिल यांची पुणे ते रावेत (पिंपरी चिंचवड) दरम्यान गाडीमध्ये वाद झाले होते. पुढं त्यांनी किवळे लोढा येथून केतन अग्रवाल आणि त्याच्या कुटुंबातील काही सदस्यांना घेऊन मुंबईच्या दिशेने रवाना झाले. पुढे एक फूड कोर्टवर ते चहा नाष्टा थांबले होते. तेव्हा सिया कशाच्या तरी बहाण्याने पुन्हा गाडीकडे आली गाडीतून काही सामान काढून खिशात ठेवले. ही बाब गाडीच्या ड्रायव्हरच्या निदर्शनात आली होती. पुढं जेव्हा ड्रायव्हरने सर्वांना मुंबई एअरपोर्टवर सोडले तेव्हा पुन्हा काही वेळात केतनचा ड्रायव्हरला फोन आला की माझं काही सामान गाडीमध्ये राहिल आहे. माझा पासपोर्ट राहिला आहे. दरम्यान सियाने पासपोर्ट फूड कोर्ट वरच काढून घेतला होता ही बाब गाडीच्या ड्रायव्हरच्या नजरेस आली होती असे वाहन चालकाने सांगितले.

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आज आरोपींची पोलीस कोठडी संपणार

सिया गोयल आणि चेतन चौधरी या दोन्ही आरोपींची पोलीस कोठडी आज संपणार आहे. दोन्ही आरोपींना आज न्यायालयात हजर केलं जाणार आहे. दरम्यान काल हत्येचा उलगडा करण्यासाठी पुणे ग्रामीण पोलिसांनी काल लोहगडावर जाऊन संपूर्ण घटनेचे थरारक पद्धतीने ‘सीन रीक्रिएशन’ केलं. मुख्य आरोपी सिया गोयलला पोलीस बंदोबस्तात घटनास्थळी नेण्यात आलं जिथून केतनला दरीत ढकलण्यात आलं होतं. पोलिसांनी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत थेट मानवी आकाराच्या ‘डमी’चा वापर केला. यानंतर आता सिया आणि चेतनची पोलिसांनी समोरासमोर चौकशी केली. तर लग्न रद्द करण्याऐवजी होणाऱ्या पतीची हत्या करण्याचा निर्णय घेतल्याचं तिने चौकशीत सांगितल्याची माहिती पोलिस सूत्रांनी दिली आहे.

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Frequently Asked Questions

  • Que: बाली ट्रिपसाठी सिया आणि केतन कुठे जाणार होते?

    Ans: सिया आणि केतन प्री-वेडिंग शूटसाठी बालीला जाणार होते.

  • Que: वाहन चालकाने कोणता खुलासा केला?

    Ans: सिया प्रवासासाठी तयार नसल्याचे आणि फूड कोर्टजवळ पासपोर्टशी संबंधित हालचाल केल्याचे चालकाने सांगितले.

  • Que: पोलिसांनी लोहगडावर काय केले?

    Ans: पोलिसांनी फॉरेन्सिक तज्ज्ञांच्या उपस्थितीत डमीच्या मदतीने हत्येचा घटनाक्रम पुन्हा उभा केला.

Web Title: Ketan agrawal case major twist in the lohagad murder case siya wasnt even willing to get into the car driver recounts the sequence of events regarding the bali trip

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Published On: Jun 29, 2026 | 09:44 AM

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