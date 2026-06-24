Pune Crime: ‘मी तिला सून मानलं होतं…’; केतन अग्रवालच्या आईने सांगितली सियासोबतच्या नात्याची कहाणी

काय म्हणाली केतन अग्रवालची आई?
आज माझा मुलगा गेला आहे. त्याला सिया गोयल आणि तिचा प्रियकर जबाबदार आहेत. प्रियाची आई पूजा गोयल आणि तिचा भाऊ आणि आत्या हेदेखील तितकेच दोषी आहेत. या सगळ्यांना फाशी व्हावी, अशी मागणी केतन अग्रवालच्या आईने केली. मी पूजाला सून मानलं होतं. ती आमच्या घरीही आली होती. एकदा पूजेला, नंतर वाढदिवसाला आणि एकदा डिनरला सिया आमच्या घरी आली होती. त्यावेळीच मी सियाला सांगितले होते की, आमच्या घरी ड्रिंक घेतलेले (मद्यसेवन) चालत नाही. मी तुला लग्नानंतर कोणत्याही पार्टीलाही पाठवणार नाही. पण तिच्या आई-वडिलांनी सिया ड्रिंक करते, हे आमच्यापासून लपवून ठेवले.
तिची आई पूजा गोयल ही या सगळ्याला तितकीच जबाबदार आहे. 18 जूनलाही पूजा गोयल हिचा फोन आला होता. ती मला विचारत होती की, तुम्ही केतनला सियासोबत फिरायला का पाठवता? मी त्यांना सांगितले की, सिया हिच माझ्या मुलाला खेचून घेऊन गेली आहे. आमचं 20 जणांचं एकत्र कुटुंब आहे. आमच्या घरी सिया आली तेव्हा कोणालाही तिच्या डोक्यात वेगळेच काहीतरी सुरु असेल, याचा जराही अंदाज आला नाही. सिया आणि मी अनेकदा शॉपिंगला एकत्र गेलो आहोत. ती व्हिडीओ कॉलवरही माझ्याशी बोलायची. तेव्हा ती अत्यंत साधेपणाने आणि हसतखेळत बोलायची, असे केतन अग्रवाल याच्या आईने सांगितले.
#WATCH | Pune, Maharashtra | On the death of Ketan Vishal Agarwal, his mother says, “My son is no more. Siya and her boyfriend are entirely responsible for it. She (Siya) betrayed me and lied…There was nothing suspicious; we didn’t have a single doubt. I met her many times, and… pic.twitter.com/HurVu9GSNn — ANI (@ANI) June 23, 2026
Ans: पुण्यातील लोहगड किल्ल्यावर केतन अग्रवालचा मृत्यू झाला.
Ans: केतनच्या आईने सिया गोयल, तिचा प्रियकर चेतन चौधरी आणि सियाच्या कुटुंबीयांवर आरोप केले.
Ans: दोषींना कठोरात कठोर शिक्षा, तसेच फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी केली.