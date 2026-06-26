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Kiran Gaikwad : अभिनेत्याने प्रवीण तरडेसाठी केली खास पोस्ट! दिग्दर्शकाशी विशेष नाते; ‘जगाला ओरडून सांगावंसं वाटतं…’

Updated On: Jun 26, 2026 | 05:12 PM IST
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सारांश

मराठी अभिनेता किरण गायकवाडने दिग्दर्शक आणि अभिनेते प्रवीण तरडे यांच्यावर कौतुकाचा वर्षाव केला आहे. 'देऊळबंद 2' हा सिनेमा लवकरच 100 कोटी रुपयांच्या कमाईचा टप्पा गाठणार असल्याच्या पार्श्वभूमीवर त्याने सोशल मीडियावर खास पोस्ट शेअर केली.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेमा लवकरच 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री करणार आहे.
  • सिनेमा ‘देऊळबंद 2’ लवकरच 100 कोटी गाठणार आहे.
  • मराठीची ही घोडदौड अशीच सुसाट सुरू राहो!”
महाराष्ट्राचा ‘देवमाणूस’ अभिनेता किरण गायकवाड सध्या फार खुश दिसत आहे. या आनंदामागचे कारण म्हणजे त्याचे गुरुवर्य दिग्दर्शक व अभिनेते प्रवीण तरडे! ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाच्या रिलीजपासून प्रवीण संपूर्ण महाराष्ट्रभरात सिनेचाहत्यांची भेट घेत आहे. उन्हातान्हाची पर्वा न करता ‘देऊळबंद 2’ सिनेमाची टीम अख्खा महाराष्ट्र पालथा घालत आहेत. याचे फळही त्यांना Box Office वर मिळताना दिसत आहेत. सिनेमा लवकरच 100 कोटींच्या क्लबमध्ये एंट्री करणार आहे. फक्त दोन पावलांचे अंतर उरले आहेत.

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अशामध्ये मालिका क्षेत्रातील सितारा अभिनेता किरण गायकवाडने प्रवीण तरडेसाठी खास पोस्ट शेअर केली आहे. पोस्ट शेअर करत त्याने कॅप्शनमध्ये दिग्दर्शकासोबत असलेल्या त्याच्या खास नात्याला उजाळा दिला आहे. त्याने लिहिले आहे की, “एकांकिका, नाटकं, मालिका रायटिंग ते थेट १०० कोटींचा सिनेमा… याला म्हणतात झपाटलेपण! आज जगाला ओरडून सांगावसं वाटतंय की, ज्या माणसाला मी खूप वर्षांपासून ओळखतो, ज्यांच्यासोबत मी ‘चौक’ सिनेमात काम केलंय, तो एक मराठमोळा दिग्दर्शक आज १०० कोटींच्या शिखरावर छातीठोकपणे उभा आहे! आणि ते दुसरे तिसरे कोणी नसून माझे ‘गुरुजी’ प्रवीण तरडे आहेत, याचा मला लय भारी अभिमान वाटतोय. मराठी सिनेमा जगात कुठेच कमी नाही आणि तो आपला झेंडा असाच गाडणार, हे गुरुजींनी ‘देऊळबंद दोन आता परीक्षा देवाची’ या सिनेमातून सिद्ध करून दाखवलंय. मराठीत मोजकेच दोन-तीन सिनेमे या आकड्यापर्यंत पोहोचलेत, आणि त्यात आज गुरुजींचं नाव आहे! त्यांच्या दिग्दर्शनाखाली काम करायची इच्छा अजूनही मनात आहे, पण ‘चौक’च्या सेटवर मी त्यांची ती अफाट एनर्जी खूप जवळून पाहिलीये. दिवस-रात्र न बघता सतत पळणारा, कल्पक विचार करणारा आणि कमालीच्या कष्टातून तावून सुलाखून निघालेला हा माणूस आहे. आज हे यश त्यांच्या पायाशी आलंय, कारण या माणसाने रक्ताचं पाणी केलंय! गुरुजी, तुमच्या या ऐतिहासिक यशाबद्दल मनापासून कडक अभिनंदन! “एकांकिकेच्या मातीतून जी ताकद जन्माला येते, ती थेट शंभर कोटींचा इतिहास घडवूनच शांत बसते!” मराठीची ही घोडदौड अशीच सुसाट सुरू राहो!”

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अभिनेता किरण गायकवाडने चौक या मराठी सिनेमात दिगर्शक व अभिनेते प्रवीण तरडे यांच्या दिग्दर्शनाखाली काम केले होते. या सिनेमादरम्यान त्याने प्रवीणचे काम अगदी जवळून पाहिले आहे. प्रवीण तरडेचा सिनेमा ‘देऊळबंद 2’ लवकरच 100 कोटी गाठणार आहे. संपूर्ण मराठी सिनेविश्वात 100 कोटींचा आकडा पार करणारा हा तिसरा सिनेमा ठरेल, त्यामुळे सगळ्यांचे लक्ष लागून आहे.

Web Title: Kiran gaikwad posted about pravin tarde landing deool band 2

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Published On: Jun 26, 2026 | 05:11 PM

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