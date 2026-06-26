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Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!

Updated On: Jun 26, 2026 | 03:51 PM IST
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सारांश

सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सर 'लॉर्ड पुनीत' उर्फ पुनीत सुपरस्टारच्या मृत्यूची अफवा सोशल मीडियावर वेगाने पसरली होती. रस्ते अपघातात त्याचा मृत्यू झाल्याचा दावा करणारे व्हिडिओ आणि फोटो व्हायरल झाले होते. मात्र, फॅक्ट चेकमध्ये ही बातमी पूर्णपणे खोटी असल्याचे स्पष्ट झाले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • केवळ एक अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
  • अफवेमुळे त्याचे चाहते कमालीचे अस्वस्थ झाले होते.
  • तो पूर्णपणे निरोगी आणि सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
सोशल मीडियावरील प्रसिद्ध आणि लोकप्रिय कन्टेन्ट क्रिएटर ‘लॉर्ड पुनीत’ उर्फ पुनीत सुपरस्टार (Puneet Superstar) याच्या चाहत्यांसाठी एक अत्यंत महत्त्वाची आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. गेल्या काही तासांपासून सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सवर पुनीत सुपरस्टारचा एका भीषण रस्ते अपघातात मृत्यू झाल्याचा दावा केला जात होता. या बातमीमुळे इंटरनेटवर एकच खळबळ माजली असून त्याचे लाखो फॅन्स प्रचंड धक्क्यात होते. मात्र, एका ‘फॅक्ट चेक’ (Fact Check) दरम्यान ही बातमी पूर्णपणे खोटी, बनावट आणि केवळ एक अफवा असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. पुनीत सुपरस्टार अगदी सुरक्षित आणि ठणठणीत आहे.

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सोशल मीडियावर काय झाली होती अफवा व्हायरल? नेहमी आपल्या अतरंगी आणि मजेशीर अंदाजाने नेटीझन्सचे मनोरंजन करणाऱ्या पुनीत सुपरस्टारबाबत अचानक एका युझरने व्हिडिओ शेअर करत दावा केला होता. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती सांगत होती की, “आमच्या घरासमोरच पुनीत सुपरस्टारच्या कारचा भीषण अपघात झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला.” या दाव्यानंतर सोशल मीडियावर ‘RIP Puneet Superstar’ असे ट्रेंड सुरू झाले आणि लोकांनी त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासही सुरुवात केली. या अफवेमुळे त्याचे चाहते कमालीचे अस्वस्थ झाले होते.

‘एआय’च्या (AI) मदतीने तयार केले होते अपघाताचे खोटे फोटो! या व्हायरल बातमीचा सखोल तपास केला असता एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पुनीतच्या कथित अपघाताचे जे फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर फिरत होते, ते मूळचे खरे नसून आधुनिक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आले होते. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून लोकांना संभ्रमात टाकण्यासाठी आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी हा खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रकार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.

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काय आहे सत्य? पुनीत सुपरस्टारने स्वतःच दिली हिंट! जर ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) सारख्या मोठ्या शोमध्ये झळकलेल्या एवढ्या मोठ्या सेलिब्रिटीसोबत किंवा सोशल मीडिया स्टारसोबत अशी कोणतीही दुर्दैवी घटना घडली असती, तर मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी अधिकृतपणे याची पुष्टी केली असती. मात्र, असा कोणताही अधिकृत अहवाल समोर आला नाही. तसेच, या व्हायरल बातम्यांदरम्यान पुनीत सुपरस्टार स्वतः त्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर पूर्णपणे सक्रिय आहे. तो नेहमीप्रमाणेच त्याचे नवीन व्हिडिओ आणि रील सातत्याने अपलोड करत आहे. तो आपल्या व्हिडिओमधून नेहमीच्याच उत्साहात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे तो पूर्णपणे निरोगी आणि सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

Web Title: Did puneet superstar died in accident

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Published On: Jun 26, 2026 | 03:50 PM

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