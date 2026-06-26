Puneet Superstar : अपघातात पुनीत सुपरस्टार ठार? तपासात ‘या’ गोष्टी आल्या समोर!

सोशल मीडियावर काय झाली होती अफवा व्हायरल? नेहमी आपल्या अतरंगी आणि मजेशीर अंदाजाने नेटीझन्सचे मनोरंजन करणाऱ्या पुनीत सुपरस्टारबाबत अचानक एका युझरने व्हिडिओ शेअर करत दावा केला होता. या व्हिडिओमध्ये एक व्यक्ती सांगत होती की, “आमच्या घरासमोरच पुनीत सुपरस्टारच्या कारचा भीषण अपघात झाला आणि त्यात त्याचा मृत्यू झाला.” या दाव्यानंतर सोशल मीडियावर ‘RIP Puneet Superstar’ असे ट्रेंड सुरू झाले आणि लोकांनी त्याला श्रद्धांजली वाहण्यासही सुरुवात केली. या अफवेमुळे त्याचे चाहते कमालीचे अस्वस्थ झाले होते.
‘एआय’च्या (AI) मदतीने तयार केले होते अपघाताचे खोटे फोटो! या व्हायरल बातमीचा सखोल तपास केला असता एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. पुनीतच्या कथित अपघाताचे जे फोटो आणि व्हिडिओ इंटरनेटवर फिरत होते, ते मूळचे खरे नसून आधुनिक ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (AI) तंत्रज्ञानाचा वापर करून तयार करण्यात आले होते. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून लोकांना संभ्रमात टाकण्यासाठी आणि व्ह्यूज मिळवण्यासाठी हा खोटी माहिती पसरवण्याचा प्रकार करण्यात आल्याचे समोर आले आहे.
काय आहे सत्य? पुनीत सुपरस्टारने स्वतःच दिली हिंट! जर ‘बिग बॉस ओटीटी’ (Bigg Boss OTT) सारख्या मोठ्या शोमध्ये झळकलेल्या एवढ्या मोठ्या सेलिब्रिटीसोबत किंवा सोशल मीडिया स्टारसोबत अशी कोणतीही दुर्दैवी घटना घडली असती, तर मुख्य प्रवाहातील राष्ट्रीय वृत्तवाहिन्यांनी किंवा त्याच्या कुटुंबीयांनी अधिकृतपणे याची पुष्टी केली असती. मात्र, असा कोणताही अधिकृत अहवाल समोर आला नाही. तसेच, या व्हायरल बातम्यांदरम्यान पुनीत सुपरस्टार स्वतः त्याच्या अधिकृत सोशल मीडिया अकाउंटवर पूर्णपणे सक्रिय आहे. तो नेहमीप्रमाणेच त्याचे नवीन व्हिडिओ आणि रील सातत्याने अपलोड करत आहे. तो आपल्या व्हिडिओमधून नेहमीच्याच उत्साहात प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असल्याचे पाहायला मिळत आहे. त्यामुळे तो पूर्णपणे निरोगी आणि सुरक्षित असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.