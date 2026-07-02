Bol Bol Rani Trailer : संवाद, स्टोरी, सई… सगळंच सरस! ‘आगीत काय जळालं, ते राखेलाच माहिती’; बेधडक सईचा थरारक सिनेमा

या ट्रेलरमध्ये सईचे दोन वेगवेगळे अवतार पाहायला मिळतात. एका बाजूला पतीसोबत संसार करणारी साधी स्त्री, तर दुसऱ्या बाजूला डॅशिंग आणि रहस्यमय व्यक्तिमत्त्व असलेली महिला. मात्र, दोन्ही अवतारांमध्ये एक समान धागा आहे, तो म्हणजे थरार. ट्रेलरमधील प्रत्येक क्षणागणिक कथेला नवे वळण मिळते. केवळ तिचा पतीच नव्हे, तर स्वतः सईही या चित्रपटात अत्यंत क्रूर अवतारात दिसत आहे. सहसा ट्रेलर पाहून चित्रपटाच्या कथानकाचा अंदाज येतो, मात्र ‘बोल बोल राणी’चा ट्रेलर प्रेक्षकांना पूर्णपणे संभ्रमात टाकतो. त्यामुळे चित्रपटाचे रहस्य अखेरपर्यंत कायम राहते. नेमकी कथा काय आहे, हे चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतरच स्पष्ट होणार आहे.
या चित्रपटात सई ताम्हणकर मुख्य भूमिकेत असून, तिच्या पतीच्या भूमिकेत चिन्मय मांडलेकर दिसणार आहेत. तर सुबोध भावे पोलिस अधिकाऱ्याच्या भूमिकेत झळकणार आहेत. या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन सिड विनसूरकर यांनी केले असून, निर्मिती सिड विनसूरकर आणि अमित भानुशाली यांनी केली आहे. ट्रेलर प्रदर्शित होताच मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक कलाकारांनी त्याचे कौतुक केले असून, विशेषतः सई ताम्हणकरच्या दमदार अभिनयाचे भरभरून कौतुक केले जात आहे.
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प्रेक्षकांनी दिली विशेष दाद!
ट्रेलर प्रसिद्ध होताच सोशल मीडियावर प्रेक्षकांनी ‘बोल बोल राणी‘ सिनेमाच्या टीमचे विशेष कौतुक केले आहे. अनेकांनी तर या थरारक सिनेमाला पाहण्यासाठी प्रतीक्षा करणे आमच्याकडून होत नसल्याचेच जाहीर केले आहे. सिनेमाच्या ट्रेलरने प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवून ठेवली आहे.