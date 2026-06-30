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Indrajaal Teaser Out : रहस्य, अघोर, भय! थरार असावा तर असा… ‘या’ तारखेला येतोय सिनेमा ‘इंद्रजाल’

Updated On: Jun 30, 2026 | 03:10 PM IST
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सारांश

'इंद्रजाल' हा थरारक हिंदी सिनेमा 24 जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित होणार आहे. मराठमोळे दिग्दर्शक जागेश्वर ललिता ढोबळे यांनी सिनेमाचे दिग्दर्शन आणि एडिटिंग केले आहे. सिनेमात महेश निकम, यशराज डिंबळे, कल्पना सारंग आणि किरण माने यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • सिनेमा 24 जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित केला जाणार आहे.
  • सिनेमात मराठमोळी टीम दिसून येत आहे.
  • कथा एका दंतकथेतल्या अमाप खजिन्याच्या शोधाभोवती फिरते.
‘इंद्रजाल’ सिनेमा जरी हिंदी भाषेत असला तरी दिग्दर्शक Jageshhwar Lalita Dhoble या मराठी पठ्ठयाने सिनेमाचे दिग्दर्शन तसेच एडिटिंग केली आहे. सिनेमा पाहण्यासाठी जागेश्वर ढोबळे या दिग्दर्शकाचे चाहतेमंडळी तर आधीपासूनच उत्सुक होते. पण जेव्हापासून सिनेमाचा Teaser Out झाला आहे. तेव्हापासून सिनेमासाठी उत्सुक असणाऱ्या सिनेप्रेक्षकांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. सिनेमा थरारक सिनेमाच्या श्रेणीमध्ये येतो, त्यामुळे ज्या कुणाला सिनेमाघरात थरार अनुभवायचा असतो त्या प्रत्येक प्रेक्षकासाठी हा सिनेमा म्हणजे सुवर्णसंधीच आहे. हिंदी भाषेत असणारा हा सिनेमा 24 जुलै रोजी सर्वत्र प्रदर्शित केला जाणार आहे.

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सिनेमाचा टीझर झाला Out!!

‘इंद्रजाल’ या सिनेमाचा टीझर प्रदर्शित करण्यात आला आहे. सिनेमात अघोर आणि त्यामागील भय हे दोन पैलू दाखवण्यात येणार आहेत. सिनेमाच्या टीझरच्या सुरुवातीला एक डायलॉग आहे. ‘बागियो का गाव रहा, अब अघोरी छाव है’. एकंदरीत विद्रोह करणाऱ्या किंवा बंडखोऱ्यांच्या या गावामध्ये आता एक अघोर सावली पसरली आहे आणि त्यातून स्थानिक कसे बचाव करतात? त्यांचा संपूर्ण संघर्ष या सिनेमात पाहता येणार आहे. अनुभवता येणार आहे.

Sucheta Ajay Nikam या सिनेमाच्या निर्मात्या असून सिनेमात महेश निकम, यशराज डिंबळे, कल्पना सारंग आणि अभिनेता किरण मानेदेखील झळकणार आहे. एकंदरीत, सिनेमात मराठमोळी टीम दिसून येत आहे.

काय आहे सिनेमा?

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प्राचीन लोककथांच्या गूढ आणि अंधकारमय विश्वात घडणारी ही कथा एका दंतकथेतल्या अमाप खजिन्याच्या शोधाभोवती फिरते. या प्रवासात अघोरीच्या भयावह सावटाखाली जगणाऱ्या बंडखोरांच्या एका गावाची कहाणी उलगडते. जीवघेणे भ्रम, अघोरी साधू आणि गूढ शक्तींनी भरलेल्या या कथेत शेवटी एकच सत्य समोर येते ‘गूढ खजिन्यापेक्षा माणसाचा लोभच अधिक विनाशकारी ठरू शकतो.’

Web Title: Latest movie indrajaal teaser out

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Published On: Jun 30, 2026 | 03:10 PM

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