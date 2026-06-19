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या सुंदरीची नजरच काफी, तिच्या दारात उभी चारचाकी! Radha Patil ची नवी कोरी गाडी पाहिलीत का?

Updated On: Jun 19, 2026 | 06:42 PM IST
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सारांश

Radha Patil हिने नुकतीच आलिशान मर्सिडीज कार खरेदी करून चाहत्यांना आनंदाची बातमी दिली आहे. Bigg Boss Marathi 6 मधून अवघ्या दोन आठवड्यांत बाहेर पडलेल्या राधाने नव्या गाडीचे जल्लोषात स्वागत केले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

 

आपल्या अदाकारीने आणि नृत्याने संपूर्ण महाराष्ट्रभरामध्ये हवा करणारी नृत्यांगना राधा पाटील नुकतीच Bigg Boss Marathi 6 च्या घरामध्ये झळकली होती. तिला इतक्या मोठ्या मंचावर पाहून तिच्या चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण होते. परंतु, फक्त दोन आठवड्यांच्या खेळातच राधाला बिग बॉसचे घर सोडावे लागले होते. अशामध्ये राधा पाटीलने आता दणकाच केला आहे. राधाने तिच्या दारात थेट मर्सिडीजच आणली आहे. ‘नवी गाडी ते बी मर्सिडिज’ पाहून चाहत्यांना काही मोह आवरेलला दिसत नाहीये. तिच्या चाहत्यांनी सोशल मीडियावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे.

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फक्त चाहते नव्हे तर यंदाच्या बिग बॉस पर्वातील अनेक स्पर्धकांनी तिच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव केला आहे. राधाच्या या पोस्टखाली अनुश्री माने हिने “अभिनंदन राधा बाई” अशी कमेंट केली आहे. तर तिच्या चाहत्यांनी तिला “क्रश, राणी, प्रेम, जीव…” अशा उपमा देत हजारो कमेंट्स केल्या आहेत. राधाची लोकप्रियता या कमेंट सेक्शनमध्ये झळकत आहे. गाडीचे स्वागत करण्यात आले आहे. राधाने या आनंदात केक कापून नव्याकोऱ्या मर्सिडीजला वाजतगाजत घरात आणले आहे.

या स्वागतसोहळ्यादरम्यान राधाने राडाच केला आहे. राधाने पिस्ता रंगाची सुंदर अशी आकर्षक साडी परिधान केली आहे. फटाक्यांची रोषणाई, मर्सिडीजच्या मोठा असा पोस्टर आणि फुलांचा लांबच हार… नव्या गाडीचे स्वागत अगदी दिमाखदार झाले आहे.

इतक्याही अश्लील पद्धतीचा माझा कार्यक्रम नाही!

काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत राधा पाटीलने तिच्या कामाविषयी वक्तव्य केले होते. ती म्हणाली होती की, “जर लोकांना माझे काम आवडले नसते तर मला कधीच कामे मिळाली नसती. लावणी सुधारायची असती तर लोकांनी मला काम दिले नसते. तसेही, इतक्याही अश्लील पद्धतीचा माझा कार्यक्रम नसतो.” तिचे हे वक्तव्य दरम्यान चर्चेत राहिले होते. तिच्या या वक्तव्यावर तिच्या चाहत्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.

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इतक्याही अश्लील पद्धतीचा माझा कार्यक्रम नाही!

काही दिवसांपूर्वी एका मुलाखतीत राधा पाटीलने तिच्या कामाविषयी वक्तव्य केले होते. ती म्हणाली होती की, “जर लोकांना माझे काम आवडले नसते तर मला कधीच कामे मिळाली नसती. लावणी सुधारायची असती तर लोकांनी मला काम दिले नसते. तसेही, इतक्याही अश्लील पद्धतीचा माझा कार्यक्रम नसतो.” तिचे हे वक्तव्य दरम्यान चर्चेत राहिले होते. तिच्या या वक्तव्यावर तिच्या चाहत्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या होत्या.

Web Title: Radha patil bought new car mercedes

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Published On: Jun 19, 2026 | 06:42 PM

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