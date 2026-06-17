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सलमान-ऐश्वर्याच्या प्रेमकथेची जादू 27 वर्षांनंतरही कायम! ‘हम दिल दे चुके सनम’च्या 10 खास गोष्टी

Updated On: Jun 17, 2026 | 03:36 PM IST
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सारांश

‘हम दिल दे चुके सनम’ला 27 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. संजय लीला भन्साळींचे दिग्दर्शन, सलमान खान-ऐश्वर्या राय-अजय देवगण यांचा अभिनय आणि अजरामर संगीतामुळे हा चित्रपट आजही खास आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बॉलिवूडमधील अनेक प्रेमकथा आल्या आणि गेल्या, पण हम दिल दे चुके सनमने निर्माण केलेली मोहिनी आजही कायम आहे. प्रदर्शनाला 27 वर्षे पूर्ण होऊनही हा चित्रपट प्रेक्षकांच्या आठवणींमध्ये तितकाच ताजा आहे.Sanjay Leela Bhansali दिग्दर्शित या चित्रपटात Salman Khan, Aishwarya Rai Bachchan आणि Ajay Devgn यांच्या अभिनयाने प्रेम, त्याग आणि नात्यांची एक भावनिक कहाणी पडद्यावर साकारली.संगीताची जादू, भव्य दृश्यरचना, कलाकारांची केमिस्ट्री आणि मनाला भिडणारी कथा यामुळे ‘हम दिल दे चुके सनम’ हा केवळ चित्रपट राहिला नाही, तर एक सुंदर अनुभव बनला.

27 वर्षांनंतरही हा चित्रपट इतका खास का वाटतो? जाणून घेऊया त्यामागची 10 कारणे…

1. संजय लीला भन्साळी यांची अनोखी कथनशैली

हम दिल दे चुके सनम ने भन्साळी यांच्या त्या अद्भुत क्षमतेचे दर्शन घडवले, ज्यामध्ये ते भावना, संगीत, संस्कृती आणि भव्य दृश्यात्मकतेला एका प्रभावी कथेत गुंफतात. उत्कृष्ट सौंदर्यदृष्टी आणि मानवी भावनांचा सुंदर समतोल साधत या चित्रपटाने भन्साळींना वेगळी सिनेमॅटिक ओळख मिळवून दिली.

2. एक अजरामर प्रेम त्रिकोण

नंदिनी, समीर आणि वनराज यांची भावनिक सफर बॉलिवूडमधील सर्वात संस्मरणीय प्रेमकथांपैकी एक आहे. पारंपरिक प्रेमकथेच्या पुढे जात, या चित्रपटाने प्रेम, विरह, त्याग आणि भावनिक परिपक्वता यांसारख्या विषयांना संवेदनशीलतेने आणि खोलीने मांडले.

3. ऐश्वर्या राय यांचा करिअर घडवणारा अभिनय

नंदिनीच्या भूमिकेत ऐश्वर्या राय यांनी त्यांच्या कारकिर्दीतील सर्वाधिक प्रशंसित अभिनयांपैकी एक साकारला. एका बेफिकीर तरुणीपासून आयुष्यातील कठीण भावनिक निर्णयांचा सामना करणाऱ्या स्त्रीपर्यंतचा प्रवास त्यांनी प्रभावीपणे साकारला. त्यांच्या अभिनयाने नंदिनी हे पात्र अविस्मरणीय बनले.

4. समीरच्या भूमिकेत सलमान खानचा संस्मरणीय अभिनय

सलमान खान यांनी समीरच्या भूमिकेत आकर्षण, उत्साह आणि निरागसतेचे सुंदर मिश्रण सादर केले. त्यामुळे हे पात्र त्या काळातील सर्वाधिक लोकप्रिय रोमँटिक पात्रांपैकी एक ठरले. त्यांचा खेळकर स्वभाव आणि भावनिक गहराई आजही प्रेक्षकांच्या स्मरणात आहे.

5. वनराजच्या भूमिकेत अजय देवगण यांचा दमदार अभिनय

अजय देवगण यांनी वनराजच्या भूमिकेत संवेदनशीलता आणि सन्मानाची भावना उत्कृष्टपणे मांडली. संयम, करुणा आणि निःस्वार्थ प्रेमाने भरलेल्या या पात्रामुळे चित्रपटाचा भावनिक प्रभाव अधिकच वाढला. त्यांचा अभिनय आजही चित्रपटाच्या सर्वात मजबूत पैलूंमध्ये गणला जातो.

6. अजरामर ठरलेले संगीत

Tadap Tadap, Aankhon Ki Gustakhiyan, Chand Chhupa Badal Mein आणि Dholi Taro यांसारखी गाणी आजही बॉलिवूड संगीताच्या अमूल्य ठेव्यांमध्ये गणली जातात आणि पिढ्यानपिढ्या लोकप्रिय आहेत.

7. सांस्कृतिक सौंदर्य आणि भव्य दृश्यरचना

रंगीबेरंगी गुजराती परंपरा, भव्य विवाहसोहळे, आकर्षक वेशभूषा आणि बारकाईने उभारलेले सेट्स यांनी भारतीय संस्कृतीचे सौंदर्य अप्रतिमपणे सादर केले. चित्रपटातील प्रत्येक फ्रेम भन्साळी यांच्या कलात्मक दृष्टिकोनाचा पुरावा आहे.

8. पिढ्यानपिढ्या प्रेरणा देणारा कल्ट क्लासिक

एकेकाळी मोठे व्यावसायिक यश मिळवलेला हा चित्रपट कालांतराने कल्ट क्लासिक बनला. त्याची कथा, संगीत आणि पात्रांनी त्याला काळाच्या पलीकडे नेले आहे. आजही नव्या पिढीतील प्रेक्षक हा चित्रपट शोधून पाहतात आणि त्याचे कौतुक करतात.

9. प्रतिष्ठित पुरस्कारांनी गौरवलेला चित्रपट

या चित्रपटाला समीक्षक आणि प्रेक्षक दोघांच्याही भरभरून पसंती मिळाली. चार राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांसह अनेक प्रतिष्ठित सन्मान आणि फिल्मफेअर पुरस्कारांनी गौरवण्यात आलेल्या या चित्रपटाने आपल्या काळातील सर्वाधिक चर्चित आणि सन्मानित चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले.

10. भारतीय सिनेमातील अमिट वारसा

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काही चित्रपट असे असतात, जे काळाच्या ओघात जुने होत नाहीत, उलट त्यांचं महत्त्व आणखी वाढत जातं. हम दिल दे चुके सनम हा त्यापैकीच एक चित्रपट आहे. प्रदर्शनानंतर 27 वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या चित्रपटाची जादू, लोकप्रियता आणि सांस्कृतिक प्रभाव कायम आहे.

Sanjay Leela Bhansali यांच्या दिग्दर्शनाखाली तयार झालेल्या या चित्रपटाने प्रेम, त्याग, नाती आणि भावनांना एक वेगळी उंची दिली. संस्मरणीय अभिनय, मनाला भिडणारे संगीत आणि भव्य सिनेमॅटिक मांडणीमुळे हा चित्रपट आजही प्रेक्षकांच्या मनात खास स्थान राखून आहे.

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Web Title: The magic of salman aishwaryas love story still lives on after 27 years 10 special things about hum dil de chuke sanam

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Published On: Jun 17, 2026 | 03:36 PM

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