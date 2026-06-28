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आता बद्री-केदारनाथमध्येही भ्रष्टाचार; RTI मधून मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे दावा

Updated On: Jun 28, 2026 | 01:04 PM IST
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सारांश

मंदिर समितीतील काही सदस्यांनी प्रवास भत्ता (टीए) आणि दैनिक भत्त्याच्या (डीए) नावाखाली एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीत लाखो रुपये घेतले. त्यांनी हा निधी भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांमधून खर्च झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

आता बद्री-केदारनाथमध्येही भ्रष्टाचार

आता बद्री-केदारनाथमध्येही भ्रष्टाचार

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विस्तार

नवी दिल्ली : अयोध्येतील राम मंदिरातील कथित देणगी गैरव्यवहाराचा वाद सुरू असतानाच आता बद्री-केदार मंदिर समितीवरही (बीकेटीसी) आर्थिक गैरव्यवहाराचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. सामाजिक कार्यकर्ते आणि वरिष्ठ वकील विकेश सिंह नेगी यांनी माहितीच्या अधिकारातून (आरटीआय) मिळालेल्या कागदपत्रांच्या आधारे काही धक्कादायक दावे केले आहेत.

नेगी यांच्या म्हणण्यानुसार, मंदिर समितीतील काही सदस्यांनी प्रवास भत्ता (टीए) आणि दैनिक भत्त्याच्या (डीए) नावाखाली एका वर्षापेक्षाही कमी कालावधीत लाखो रुपये घेतले. त्यांनी हा निधी भाविकांनी दिलेल्या देणग्यांमधून खर्च झाल्याचा आरोप करत या प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.

इतरही गंभीर आरोप

नेगी यांनी काही सदस्यांनी विविध धार्मिक कार्यक्रमांना उपस्थित राहून भत्ते घेतल्याचा आरोप केला. तसेच एका सदस्याच्या प्रवास बिलावर लेखा विभागाने आक्षेप घेतला असतानाही त्याचे पैसे मंजूर करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. यापूर्वीही त्यांनी मंदिर निधीतून व्हीआयपी पाहुण्यांच्या स्वागतासाठी खर्च झाल्याचा आणि समितीच्या उपाध्यक्षांनी आपल्या पत्नीला कर्मचारी दाखवून पैसे घेतल्याचा आरोप केला होता.

आरटीआयमधून माहिती आली समोर

नेगी यांनी सांगितले की, मंदिर कायद्यानुसार समितीच्या अधिकृत कामासाठी किंवा बैठकीसाठी प्रवास केला तरच सदस्यांना भत्ता मिळू शकतो. त्यानुसार, सदस्यांना आमदारांप्रमाणे दररोज ६ हजार रुपये दैनिक भत्ता आणि प्रति किलोमीटर ४ रुपये प्रवास भत्ता देण्याची तरतूद आहे. मात्र, त्यांनी दावा केला की, सध्याच्या समितीची नियुक्ती झाल्यानंतर केवळ एकच अधिकृत बैठक झाली होती. तरीही काही सदस्यांनी ८ महिन्यांत मोठ्या प्रमाणात भते घेतल्याचे आरटीआयमधून समोर आले आहे.

वैयक्तिक दौरे अधिकृत

नेगी यांनी आरोप केला की, काही सदस्यांनी विविध धार्मिक कार्यक्रम आणि वैयक्तिक दौरे हे अधिकृत कार्यक्रम असल्याचे दाखवून भत्ते घेतले. त्यांच्या म्हणण्यानुसार, बसंत पंचमीनिमित्त नरेंद्रनगर येथे झालेल्या बद्रीनाथ मंदिराचे कपाट उघडण्याच्या तारखेच्या कार्यक्रमालाही काही सदस्यांनी अधिकृत कार्यक्रम म्हणून दाखवून पैसे घेतले. प्रत्यक्षात हा कार्यक्रम टिहरी राजघराण्याच्या परंपरेनुसार आयोजित केला जातो, असा दावा त्यांनी केला.

केदारनाथ दौऱ्यासाठी हेलिकॉप्टरचा खर्च मंदिर निधीतून

केदारनाथ आणि इतर धामांच्या दौऱ्यांसाठी हेलिकॉप्टरचा खर्चही मंदिराच्या निधीतून करण्यात आल्याचा आरोप त्यांनी केला आहे. या सर्व आरोपांबाबत बद्री-केदार मंदिर समितीचे अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी यांची प्रतिक्रिया जाणून घेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र, त्यांच्याशी संपर्क होऊ शकला नाही. नेगी यांनी स्पष्ट केले की, समिती किंवा अध्यक्ष यांची बाजू समोर आल्यास तीही सार्वजनिक केली जाईल.

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Web Title: After ram mandir corruption in badri kedarnath too

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Published On: Jun 28, 2026 | 01:04 PM

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