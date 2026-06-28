Anant Ambani: अनंत अंबानींनी तिरुपती बालाजी चरणी अर्पण केले केस! ‘TTD’ ला २७.५ कोटींच्या २५ इलेक्ट्रिक बसेससह गोशाळेला मोठी भेट

मुख्य मंदिरात जाण्यापूर्वी, अनंत अंबानी यांनी पहाटेच्या विधीमध्ये सहभाग घेतला. त्यानंतर, मंदिराच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरेचे पालन करत त्यांनी भगवान व्यंकटेश्वर यांना आपले केस अर्पण केले. दरवर्षी लाखो भाविक आपली भक्ती आणि शरणागती व्यक्त करण्यासाठी तिरुमला मंदिरात केस दान करतात. हिंदू मान्यतेनुसार, ही कृती अहंकाराचा त्याग आणि ईश्वराप्रती पूर्ण शरणागतीचे प्रतीक मानली जाते. दर्शनानंतर, अनंत अंबानी यांनी भाविकांच्या सोयीसाठी एक महत्त्वाची घोषणा केली. त्यांनी जाहीर केले की रिलायन्स इंडस्ट्रीज TTD ला सुमारे २७.५ कोटी रुपये किमतीच्या २५ इलेक्ट्रिक बसेस दान करेल. या बसेसमुळे तिरुमलाला भेट देणाऱ्या भाविकांसाठी पर्यावरणपूरक आणि सोयीस्कर वाहतूक व्यवस्था उपलब्ध होईल. कंपनी या बसेसच्या संचालनात आणि आवश्यक चार्जिंग सुविधा पुरवण्यातही मदत करेल.
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अनंत अंबानी यांनी तिरुमला गोशाळेच्या (गो-संरक्षण केंद्र) आधुनिकीकरणासाठीही मदतीचे आश्वासन दिले. मंदिर परिसरात त्यांनी स्वतः हत्तींना चारा भरवला, ज्यातून प्राणी कल्याण आणि संवर्धनाबद्दलची त्यांची अगाध प्रीती दिसून आली. त्यांचा वन्यजीव संवर्धन उपक्रम ‘वंतारा’ (Vantara) यापूर्वीच मोठ्या प्रमाणावर चर्चेत आला आहे आणि या भेटीदरम्यान त्यांनी पुन्हा एकदा प्राणी कल्याणाचा संदेश दिला. धार्मिक विधी पूर्ण झाल्यानंतर, वैदिक विद्वानांनी त्यांना ‘वेद आशीर्वादवचन’ दिले. मंदिर प्रशासनाने त्यांना ‘श्रीवारी तीर्थ प्रसाद’ दिला आणि त्यांच्या खांद्यावर पारंपरिक रेशमी शाल टाकून त्यांचा सन्मान केला. हा सन्मान विशेष प्रसंगी प्रतिष्ठित भाविकांना प्रदान केला जातो.
जून महिन्यात अनंत अंबानींची तिरुमलाला झालेली ही दुसरी भेट आहे. यापूर्वी, त्यांनी वडील मुकेश अंबानी आणि पत्नी राधिका मर्चंट यांच्यासमवेत भगवान व्यंकटेश्वराचे आशीर्वाद घेण्यासाठी येथे भेट दिली होती. त्यांच्या वारंवार होणाऱ्या धार्मिक भेटींवरून असे दिसून येते की, त्यांच्या जीवनात अध्यात्माला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. अनंत अंबानींच्या या भेटीतून केवळ धार्मिक भक्तीच नाही, तर पर्यावरण संवर्धन, भाविकांसाठीच्या सुविधा आणि प्राणी कल्याण यांसारखे सामाजिक संदेशही दिले गेले. त्यांनी दिलेल्या इलेक्ट्रिक बसेस आणि ‘गोशाळे’च्या (गोवंश निवारा केंद्र) विकासासाठी दिलेला पाठिंबा यांतून त्यांची सामाजिक जबाबदारीची जाणीव दिसून येते.
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