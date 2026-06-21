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राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब; तपास यंत्रणांची डोकेदुखी वाढणार

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:35 PM IST
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सारांश

सुमारे १५० संशयितांमध्ये ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय, ट्रस्टचे संस्थापक सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा आणि प्रसादाची मोजणी करणाऱ्या डझनहून अधिक लोकांचा समावेश आहे. एसआयटीने या सर्वांची सविस्तर चौकशी केली आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रेही जप्त केली.

राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब

राम मंदिर देणगीचे सीसीटीव्ही बॅकअपच गायब

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विस्तार

अयोध्या : राम मंदिरातील प्रसादाच्या चोरीत सामील असलेल्या चोरट्यांच्या ‘हुशारी’ पुढे विशेष तपास पथकही सतर्क झाले आहे. 5 पेक्षा जास्त दिवस उलटूनही पथकाला चोरीचे ठोस पुरावे जमवता आलेले नाहीत. त्यामुळेच याप्रकरणी अद्याप एफआयआर नोंदवण्यात आलेला नाही. मंदिराच्या बांधकामापूर्वीपासूनच रामाला दिलेली देगणी चोरीला जात होती. या चोरीत मंदिर व्यवस्थापनातील वरपासून खालपर्यंत लोकांचा सहभाग आहे.

सुमारे १५० संशयितांमध्ये ट्रस्टचे सरचिटणीस चंपत राय, ट्रस्टचे संस्थापक सदस्य डॉ. अनिल मिश्रा आणि प्रसादाची मोजणी करणाऱ्या डझनहून अधिक लोकांचा समावेश आहे. एसआयटीने या सर्वांची सविस्तर चौकशी केली आणि अनेक महत्त्वाची कागदपत्रेही जप्त केली. मात्र, कोणतेही ठोस पुरावे मिळाले नाहीत. प्रसाद मोजण्यासाठी बांधण्यात आलेल्या गुप्त कक्षाचे जुने सीसीटीव्ही फुटेज गायब करण्यात आले आहे.

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दरम्यान, ट्रस्टने जास्तीत जास्त ४५ दिवस फुटेज जतन करण्याची व्यवस्था केली होती. पूर्वीचे जुने फुटेज संग्रहित केलेले नव्हते. आता याकडे सुनियोजित षडयंत्र म्हणून पाहिले जात आहे.

सीसीटीव्हीतही केली छेडछाड

तपासादरम्यान सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये छेडछाड झाल्याची चिन्हेही आढळून आल्याने या प्रकरणाचे गांभीर्य आणखी वाढले आहे. एसआयटी आता फॉरेन्सिक तपासणीद्वारे शक्य तितके जुने फुटेज पुनर्प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करेल. जुने व्हिडिओ रेकॉर्ड उपलब्ध नसल्यामुळे, कथितरित्या अनेक महिने जुने फुटेज हटवले गेले हे सिद्ध करणे कठीण आहे. गेल्या दीड महिन्यात फुटेजमध्ये काही फेरफार झाला असेल, तर त्याचे तांत्रिक पुरावे समोर येण्याची शक्यता आहे.

आरोपींचे जबाब जुळवण्याचे काम

एसआयटी संशयित कर्मचारी, अधिकारी आणि यापूर्वी अटक करण्यात आलेल्या आरोपींचे जबाब जुळवत आहे. चौकशीदरम्यान अनेक विरोधाभास समोर आले असून, ते तपासाचा महत्त्वाचा आधार मानल्या जात आहेत.

Web Title: Cctv backup of the donation is also missing

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:35 PM

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