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गंभीर जीवाणूजन्य संसर्गांवर प्रभावी उपचारासाठी BDR फार्माचे ‘XATRONEM-AV’ बाजारात दाखल, अँटिबायोटिक संयोजनाचे इंजेक्शन

Updated On: Jun 29, 2026 | 12:45 PM IST
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सारांश

अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्सच्या वाढत्या समस्येमुळे जगभरातील रुग्णसेवेची गुंतागुंत आणि खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. कार्बापेनेम-प्रतिरोधक आणि बहुऔषध-प्रतिरोधक ग्राम-निगेटिव्ह जीवाणूंमुळे होणारे संसर्ग रुग्णालयातील मुक्काम वाढवतात, आरोग्यसेवा खर्चात भर घालतात, मृत्यूदर वाढवतात आणि उपचारांचे पर्याय मर्यादित करतात.

गंभीर जीवाणूजन्य संसर्गांवर प्रभावी उपचारासाठी BDR फार्माचे ‘XATRONEM-AV’ बाजारात दाखल, अँटिबायोटिक संयोजनाचे इंजेक्शन

गंभीर जीवाणूजन्य संसर्गांवर प्रभावी उपचारासाठी BDR फार्माचे ‘XATRONEM-AV’ बाजारात दाखल, अँटिबायोटिक संयोजनाचे इंजेक्शन

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विस्तार

मुंबई: महत्त्वाच्या अपूर्ण वैद्यकीय गरजा पूर्ण करण्यावर लक्ष केंद्रित करणारी आघाडीची भारतीय औषधनिर्मिती कंपनी BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. ने आज XATRONEM-AV (Aztreonam + Avibactam Injection) 2 g या प्रगत अँटीबॅक्टेरियल उपचारपद्धतीचे लाँच जाहीर केले. हे औषध बहुऔषध-प्रतिरोधक (MDR) ग्राम-निगेटिव्ह जीवाणूंमुळे होणाऱ्या गंभीर संसर्गांवरील उपचारांसाठी विकसित करण्यात आले आहे.(फोटो सौजन्य – AI)

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हे लाँच अशा वेळी होत आहे, जेव्हा अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स (AMR) ही जगासमोरील सर्वात गंभीर आरोग्यविषयक आव्हानांपैकी एक म्हणून उदयास येत आहे. औषधांना प्रतिकार करणाऱ्या संसर्गांमुळे दरवर्षी सुमारे १९ लाख मृत्यू थेट होतात, तर जगभरातील ८२ लाखांहून अधिक मृत्यूंशी त्यांचा संबंध असल्याचे मानले जाते. द लॅन्सेट मध्ये प्रकाशित झालेल्या एका अभ्यासानुसार, २०२५ ते २०५० या कालावधीत AMR मुळे सुमारे ३.९ कोटी मृत्यू होऊ शकतात. याशिवाय आरोग्यसेवा खर्च आणि उत्पादकतेतील नुकसानीमुळे दरवर्षी सुमारे १ ट्रिलियन अमेरिकन डॉलर्सचा आर्थिक भार निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

ही उपचारपद्धती गंभीर संसर्गांनी ग्रस्त आणि रुग्णालयात दाखल असलेल्या रुग्णांसाठी वापरण्यात येणार आहे. यात गुंतागुंतीचे पोटातील संसर्ग, रुग्णालयात होणारे संसर्ग, रक्तप्रवाहातील संसर्ग, व्हेंटिलेटरशी संबंधित संसर्ग तसेच पारंपरिक उपचार निष्फळ ठरणाऱ्या इतर गंभीर ग्राम-निगेटिव्ह जीवाणूजन्य संसर्गांचा समावेश आहे.

XATRONEM-AV चे लाँच हे BDR फार्माच्या नाविन्यपूर्ण परंपरेला पुढे नेणारे पाऊल आहे. कंपनीच्या Xavitaz, Zisavel आणि Dalbonova या आघाडीच्या ब्रँड्ससह Caspofungin, Anidulafungin आणि Biapenem यांसारख्या भारतातील अनेक पहिल्या जेनेरिक औषधांच्या यशस्वी सादरीकरणाची परंपरा आहे. देशभरातील गंभीर रुग्णांना दर्जेदार उपचार उपलब्ध करून देण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेवर कंपनी ठाम आहे.

२ ग्रॅम इंजेक्शन स्वरूपात उपलब्ध असलेले XATRONEM-AV हे जीवघेण्या संसर्गांशी लढणाऱ्या रुग्णांसाठी प्रगत अँटीमायक्रोबियल उपचार अधिक सुलभ करते. बहुऔषध-प्रतिरोधक ग्राम-निगेटिव्ह संसर्गांवर वेळेवर आणि प्रभावी उपचार मिळवून देण्यास हे औषध मदत करणार आहे. अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्सच्या वाढत्या समस्येमुळे जगभरातील रुग्णसेवेची गुंतागुंत आणि खर्च लक्षणीयरीत्या वाढला आहे. कार्बापेनेम-प्रतिरोधक आणि बहुऔषध-प्रतिरोधक ग्राम-निगेटिव्ह जीवाणूंमुळे होणारे संसर्ग रुग्णालयातील मुक्काम वाढवतात, आरोग्यसेवा खर्चात भर घालतात, मृत्यूदर वाढवतात आणि उपचारांचे पर्याय मर्यादित करतात. प्रगत उपचारांची उपलब्धता वाढल्याने आरोग्यसेवा तज्ज्ञांना वेळेवर आणि अचूक उपचार निर्णय घेणे शक्य होते, ज्यामुळे रुग्णांच्या आरोग्य परिणामांमध्ये सुधारणा होऊ शकते.

या लाँचबाबत भाष्य करताना BDR Pharma चे अध्यक्ष धर्मेश शाह म्हणाले, “अँटीमायक्रोबियल रेझिस्टन्स हे आपल्या काळातील सर्वात गंभीर आरोग्यविषयक आव्हानांपैकी एक आहे. यामुळे रुग्ण आणि आरोग्य व्यवस्था या दोघांवरही मोठा ताण निर्माण होत आहे. XATRONEM-AV च्या लाँचद्वारे आम्ही आरोग्यसेवा तज्ज्ञांना बहुऔषध-प्रतिरोधक ग्राम-निगेटिव्ह संसर्गांविरुद्ध एक महत्त्वपूर्ण उपचारपर्याय उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न करत आहोत. तसेच, गरजू रुग्णांपर्यंत नाविन्यपूर्ण आणि सुलभ उपचार पोहोचवण्याच्या BDR फार्माच्या वचनबद्धतेलाही यामुळे बळ मिळेल.”

BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. विषयी २००३ मध्ये स्थापन झालेली BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. ही गेल्या दोन दशकांत देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सातत्याने प्रगती करत औषध उद्योगातील एक विश्वासार्ह नाव बनली आहे. फार्मास्युटिकल API उत्पादन आणि आधुनिक फॉर्म्युलेशन्सच्या निर्मितीमध्ये कंपनीने विशेष स्थान निर्माण केले आहे.

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BDR समूहामध्ये प्रामुख्याने BDR Pharmaceuticals International Pvt. Ltd. आणि BDR Life Sciences Pvt. Ltd. या दोन कंपन्यांचा समावेश असून API आणि फॉर्म्युलेशन उत्पादन क्षेत्रात त्यांनी आपापले वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. BDR समूहाचा मुख्य भर ऑन्कोलॉजी, क्रिटिकल केअर, गायनॅकॉलॉजी, क्रॉनिक क्लस्टर आणि न्यूरोलॉजी या पाच विशेष उपचार क्षेत्रांच्या विकासावर आहे.

Web Title: Bdr pharma launches xatronem av injection for effective treatment of severe bacterial infections

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Published On: Jun 29, 2026 | 12:45 PM

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