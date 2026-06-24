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Parenting Tips: गर्दीत मूल हरवल्यास त्याला तुम्ही काय शिकवून ठेवायला हवं, कसे ठेवाल मुलांना सुरक्षित

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:04 PM IST
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सारांश

आपलं मूल ही आपली जबाबदारी आहे. त्यामुळे त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी मानसिक आणि शारीरीक तयार करायला हवं. कधीही गर्दीत हरविल्यास नक्की काय करायला हवे हे आपल्या मुलांना पालकांनी कसं शिकवावं?

गर्दीत मूल हरवल्यास पालकांनी मुलांना काय शिकवून ठेवावे (फोटो सौजन्य - Pinterest)

गर्दीत मूल हरवल्यास पालकांनी मुलांना काय शिकवून ठेवावे (फोटो सौजन्य - Pinterest)

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विस्तार
  • लहान मुलांना पालकांनी नक्की काय शिकवणे गरजेचे आहे 
  • मूल हरविल्यास या परिस्थिती मुलांनी काय करावे 
  • पालकांनी कसे द्यावे प्रशिक्षण 
आपलं मूल हे आपलं सर्वस्व असतं आणि त्यांच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत कोणतीही तडजोड नको! आपल्या मुलांची सुरक्षा ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे. लहान मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित पालकांनी काही महत्त्वाच्या गोष्टी नक्की लक्षात ठेवायला हव्यात आणि आपल्या मुलांनाही याबाबत सतर्क ठेवायला हवे. कदाचित तुमची एक छोटीशी कृती एखाद्या मुलाच्या सुरक्षेसाठी खूप मोलाची ठरू शकेल. आपलं मूल शाळेत जायला लागल्यानंतर काही महत्त्वाच्या गोष्टी त्याला शिकवून ठेवणं अत्यंत गरजेचं आहे आणि त्या गोष्टी नेमक्या कोणत्या ते जाणून घेऊया. 

काही ठिकाणी आपण मुलांना घेऊन जातो तेव्हा गर्दी असते. पण गर्दीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर जर तुमच्या मुलांचा हात तुमच्या हातातून सुटला तर नक्की करायला हवं हे तुम्हाला दोघांनाही योग्य पद्धतीने माहीत हवं.  यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा गर्दीत हात सुटला तर केवळ आई आई किंवा बाबा बाबा न ओरडता आपल्या आई आणि बाबांचे नाव मोठ्याने ओरडावे आणि स्वतःचे नावही ओरडावे हे आपल्या मुलाला शिकवून ठेवा. यासाठी मुलांचा घरीच सरावही घ्या. त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार करणं गरजेचे आहे. तू जर गर्दीत हरवलास वा हरवलीस तर काय करशील? असं विचारल्यावर त्यांना काही उत्तरं माहीत असणं आवश्यक आहे.

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मुलांना कोणत्या गोष्टी प्राथमिक सांगाव्यात  

  • पोलीस काकांकडे जाईन 
  • एका ठिकाणी नीट थांबू 
  • रस्त्यावर मुलांसह असणाऱ्या मावशीकडे जाईन 
  • जोरात आई वा वडिलांचं नाव घेईन 
  • सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आई किंवा वडिलांचा मोबाईल नंबर पाठ करून ठेवेन आणि पोलीस काकांकडून त्यांना फोन लावेन 
हे सर्व शिकवण्याचं कारण म्हणजे मूल अशावेळी घाबरतं पण त्याला जे शिकवलेलं असतं ते अशाही परिस्थितीत लक्षात ठेवते आणि त्याचप्रमाणे वागते. 

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याशिवाय मुलांना काय शिकवावे? हेदेखील तुम्ही जाणून घ्या 

  • आपल्या घराचा योग्य आणि पूर्ण पत्ता 
  • घराच्या जवळ कोणती प्रसिद्ध जागा आहे त्याचे लँडमार्क 
  • याशिवाय मुलांना काहीही झाले तर आपण त्यांना शोधायला येऊ हा आत्मविश्वास आणि काळजी त्यांच्या मनावर योग्य पद्धतीने बिंबवा 
  • मुलांना घाबरवू नका तर त्यांना योग्य परिस्थितीसाठी तयार करा आणि त्यांची सुरक्षा करायला त्यांना शिकवणं अजिबात वाईट नाही 
आजपासूनच पालकांनी आपल्या लहान मुलांना योग्य प्रशिक्षण द्यायला सुरूवात करा. काहीही चुकीचं घडण्यापेक्षा योग्य काळजी घेतलेली कधीही चांगली

Web Title: Parenting tips what should you teach your child to do if they get lost in a crowd and how can you keep them safe

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:04 PM

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