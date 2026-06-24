Parenting Tips: गर्दीत मूल हरवल्यास त्याला तुम्ही काय शिकवून ठेवायला हवं, कसे ठेवाल मुलांना सुरक्षित

काही ठिकाणी आपण मुलांना घेऊन जातो तेव्हा गर्दी असते. पण गर्दीच्या ठिकाणी गेल्यानंतर जर तुमच्या मुलांचा हात तुमच्या हातातून सुटला तर नक्की करायला हवं हे तुम्हाला दोघांनाही योग्य पद्धतीने माहीत हवं. यासाठी सगळ्यात पहिल्यांदा गर्दीत हात सुटला तर केवळ आई आई किंवा बाबा बाबा न ओरडता आपल्या आई आणि बाबांचे नाव मोठ्याने ओरडावे आणि स्वतःचे नावही ओरडावे हे आपल्या मुलाला शिकवून ठेवा. यासाठी मुलांचा घरीच सरावही घ्या. त्यांना प्रत्येक गोष्टीसाठी तयार करणं गरजेचे आहे. तू जर गर्दीत हरवलास वा हरवलीस तर काय करशील? असं विचारल्यावर त्यांना काही उत्तरं माहीत असणं आवश्यक आहे.
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