Sangli Crime: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली पतीची हत्या, पोलिसांनी उघड केला बनाव

काय घडलं नेमकं?
आनंद हणमंत सर्जे (वय 28) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो शहरातील एका दुकानात सेल्समन म्हणून काम करत होता. पत्नी आणि दोन मुलांसह तो
पोळ मळ्यात राहात होता. पहाटेच्या सुमारास त्यांना पत्नी आणि मेहुणा यांनी शासकीय रुग्णलयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. डॉक्टरांनी याची माहिती विश्रामबाग पोलिसांना दिली.
पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत पाहणी केली. तेव्हा मृतदेहाच्या गळ्यावर ओरखडे दिसले. पोलिसांचा संशय बळावल्याने पत्नीकडे चौकशी केली. तेव्हा त्यांना घराबाहेर मारहाण झाली होती. घरी झोपल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पोलिसांना विसंगती जाणवली आणि तिथेच भांडाफोड झाला. पोलिसांनी मृतदेह मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेला. तेव्हा वैधकीय तपासणीत हत्येचा उलगडा झाला. पोलिसांनी पत्नीसह प्रियकराला ताब्यात घेतले आणि चौकशी केली तेव्हा त्यांनी केलेल्या हत्येची कबुली दिली.
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कशी केली हत्या?
आनंद हणमंत सर्जे यांनी दारू पियुन यायचा आणि मारहाण करायचा. सतत शिवीगाळ करून त्रास द्यायचा. याच कारणातून पत्नी आणि तिच्या 23 वर्षीय प्रियकरानेच त्याला संपवल्याचे पुढे आले. घटनेच्या रात्री पती-पत्नीमध्ये किरकोळ वाद झाला होता. त्यानंतर तिने प्रियकराला बोलावून घेतले. पतीचे पाय ओढणीने बांधले आणि छातीवर बसून त्याचा जीव घेतला. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास करत आहे.
सर्जेचाही झाला होता प्रेमविवाह
आनंद सर्जे याचा देखील प्रेमविवाहच झाला होता. लग्नानंतर काही काळ सगळं सुरळीत होतं. मात्र, काही दिवसानंतर त्याच्या पत्नीचं दुसऱ्यासोबतच जुळलं. त्यानंतर दोघांत खटके उडत होते. त्यांना चार वर्षांचा आणि सहा महिन्यांचा अशी दोन मुले आहेत.
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Ans: ही घटना सांगली शहरातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.
Ans: मृत व्यक्तीचे नाव आनंद हणमंत सर्जे (वय 28) असे आहे.
Ans: पती दारू पिऊन मारहाण व त्रास देत असल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे.