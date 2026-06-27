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Sangli Crime: पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने केली पतीची हत्या, पोलिसांनी उघड केला बनाव

Updated On: Jun 27, 2026 | 03:19 PM IST
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सारांश

सांगलीत धक्कादायक हत्येचा प्रकार समोर आला आहे. दारूच्या नशेत मारहाण करणाऱ्या पतीची पत्नीने प्रियकराच्या मदतीने हत्या केल्याचा आरोप आहे. पतीला रुग्णालयात दाखल करून पोलिसांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र शवविच्छेदनातून सत्य समोर आले आणि पोलिसांनी पत्नी व प्रियकराविरोधात गुन्हा दाखल केला.

crime (फोटो सौजन्य: social media)
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विस्तार
  • पत्नी आणि प्रियकरावर पतीच्या हत्येचा आरोप.
  • रुग्णालयात दाखल करून मृत्यूचा बनाव करण्याचा प्रयत्न.
  • पोलिस तपासात खुनाचा उलगडा झाला.
सांगली: सांगली येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. पत्नीनेच आपल्या पतीची हत्या केल्याचे समोर आले आहे. आपल्या भावाच्या मदतीने पतीला रुग्णालयात दाखल करून पोलिसांचीच दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. पण पोलिसांना संशय आल्याने सगळा बनाव फसला. पोलिसांनी याप्रकरणी महिला आणि तिच्या प्रियकराविरोधात विश्रामबाग पोलिसांत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

काय घडलं नेमकं?

आनंद हणमंत सर्जे (वय 28) असे मृत्यू झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तो शहरातील एका दुकानात सेल्समन म्हणून काम करत होता. पत्नी आणि दोन मुलांसह तो
पोळ मळ्यात राहात होता. पहाटेच्या सुमारास त्यांना पत्नी आणि मेहुणा यांनी शासकीय रुग्णलयात दाखल केले. मात्र उपचारापूर्वीच डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले. डॉक्टरांनी याची माहिती विश्रामबाग पोलिसांना दिली.

पोलिसांनी तत्काळ धाव घेत पाहणी केली. तेव्हा मृतदेहाच्या गळ्यावर ओरखडे दिसले. पोलिसांचा संशय बळावल्याने पत्नीकडे चौकशी केली. तेव्हा त्यांना घराबाहेर मारहाण झाली होती. घरी झोपल्यानंतर त्यांचा मृत्यू झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र पोलिसांना विसंगती जाणवली आणि तिथेच भांडाफोड झाला. पोलिसांनी मृतदेह मिरज येथील शासकीय रुग्णालयात शवविच्छेदनासाठी नेला. तेव्हा वैधकीय तपासणीत हत्येचा उलगडा झाला. पोलिसांनी पत्नीसह प्रियकराला ताब्यात घेतले आणि चौकशी केली तेव्हा त्यांनी केलेल्या हत्येची कबुली दिली.

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कशी केली हत्या?

आनंद हणमंत सर्जे यांनी दारू पियुन यायचा आणि मारहाण करायचा. सतत शिवीगाळ करून त्रास द्यायचा. याच कारणातून पत्नी आणि तिच्या 23 वर्षीय प्रियकरानेच त्याला संपवल्याचे पुढे आले. घटनेच्या रात्री पती-पत्नीमध्ये किरकोळ वाद झाला होता. त्यानंतर तिने प्रियकराला बोलावून घेतले. पतीचे पाय ओढणीने बांधले आणि छातीवर बसून त्याचा जीव घेतला. पोलिसांनी या प्रकरणी गुन्हा दाखल केला असून त्यांना ताब्यात घेतले आहे. पुढील तपास करत आहे.

सर्जेचाही झाला होता प्रेमविवाह

आनंद सर्जे याचा देखील प्रेमविवाहच झाला होता. लग्नानंतर काही काळ सगळं सुरळीत होतं. मात्र, काही दिवसानंतर त्याच्या पत्नीचं दुसऱ्यासोबतच जुळलं. त्यानंतर दोघांत खटके उडत होते. त्यांना चार वर्षांचा आणि सहा महिन्यांचा अशी दोन मुले आहेत.

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Frequently Asked Questions

  • Que: ही घटना कुठे घडली?

    Ans: ही घटना सांगली शहरातील विश्रामबाग पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत घडली.

  • Que: मृत व्यक्तीचे नाव काय आहे?

    Ans: मृत व्यक्तीचे नाव आनंद हणमंत सर्जे (वय 28) असे आहे.

  • Que: हत्येमागचे कारण काय सांगितले जात आहे?

    Ans: पती दारू पिऊन मारहाण व त्रास देत असल्याने हा प्रकार घडल्याचा आरोप आहे.

Web Title: Sangli crime wife murders husband with lovers help police expose the plot

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Published On: Jun 27, 2026 | 03:19 PM

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