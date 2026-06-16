Cabinet Decisions : मंत्रिमंडळ बैठकीत सहा मोठे निर्णय ! जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी निवडून आलेल्या उमेदवारांना 6 महिन्यांची मुदतवाढ

राज्य मंत्रिमंडळाची महत्वाची बैठक पार पडली असून या बैठकीत सहा महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले आहेत. या बैठकीत राज्याच्या विकासाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्वपूर्ण आणि दूरगामी निर्णय घेण्यात आले आहेत. राज्याच्या ग्रामीण आणि शहरी विकासाला गती देण्याच्या उद्देशाने घेतलेल्या या निर्णयांमुळे नागरिकांना विविध स्तरांवर दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या या बैठकीत हे महत्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
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