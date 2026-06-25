गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Malnutrition Maharashtra: राज्यात ३ वर्षांत ४० हजार बालमृत्यू ! कुपोषणाचा डाग पुसण्यात सरकार अपयशी?

Updated On: Jun 25, 2026 | 01:38 PM IST
जाहिरात
सारांश

महाराष्ट्रातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या आकडेवारीनुसार, मागील ३ वर्षांत राज्यात ४०,५५९ बालमृत्यू वेगवेगळ्या कारणांमुळे झाले आहेत. तर मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण २३३३९ तीव्र कुपोषित बालके आढळून आली आहेत.

Child Mortality, Aditi Tatkare, Maharashtra Assembly,

Malnutrition Maharashtra: राज्यात ३ वर्षांत ४० हजार बालमृत्यू ! कुपोषणाचा डाग पुसण्यात सरकार अपयशी?

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • राज्यातील तीव्र कुपोषित बालकांची वर्गवारी आणि गेल्या ३ वर्षांतील वास्तव समोर
  • न्यूमोनिया, संसर्ग आणि मुदतपूर्व जन्मामुळे महाराष्ट्रात चिंताजनक परिस्थिती
  • तीन वर्षांत ४० हजाराहून अधिक बालकांचा मृ्त्यू
 

Malnutrition Maharashtra: राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण कमी होत असल्याचा दावा सरकारकडून केला जात असला तरी गेल्या तीन वर्षांत राज्यात तब्बल ४० हजार ५५९ बालमृत्यू झाल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात विधानसभेतील प्रश्नोत्तराच्या तासात महिला व बालविकासमंत्री आदिती तटकरे यांच्या लेखी उत्तराद्वारे ही माहिती दिली. राज्यातील कुपोषणाचे संपूर्ण निर्मूलन करण्याबाबत सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात आदिती तटकरे यांनी पोषण ट्रॅकरवरील आकडेवारी सभागृहात मांडली. त्यानुसार, राज्यातील बालकांचे वजन व उंची मोज मोजून त्यांची सामान्य, मध्यम कुपोषित आणि तीव्र कुपोषित अशा श्रेणींमध्ये नोंद केली जाते.

Ladki Bahin Yojna: विरोधकांचे आरोप खरे ठरले? १२ हजारांहून अधिक सरकारी कर्मचाऱ्यांनी लाटला ‘लाडकी बहीण योजनेचा लाभ

मृत्युला केवळ कुपोषण कारण नाही

लेखी उत्तरात नमूद केल्यानुसार, मार्च २०२४, मार्च २०२५ आणि मार्च २०२६ या तीन वर्षांच्या कालावधीत राज्यात एकूण ४० हजार ५५९ बालमृत्यूंची नोंद झाली आहे. मात्र, आरोग्य विभागाच्या माहितीनुसार हे सर्व मृत्यू कुपोषणामुळे झालेले नसून मुदतपूर्व जन्म, संसर्गजन्य आजार, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जन्मतः श्वासावरोध, जन्मजात व्यंग तसेच न्यूमोनिया यांसारख्या वैद्यकीय कारणांमुळे बालमृत्यू झाल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे.

 

 

कुपोषणाचे प्रमाण घटतेय

दरम्यान, राज्यातील कुपोषणाचे प्रमाण घटत असल्याचेही सरकारने सांगितले. आदिवासी व दुर्गम भागांमध्ये विविध पोषण योजनांद्वारे बालकांच्या आरोग्याची नियमित तपासणी, संयुक्त स्क्रीनिंग आणि पूरक आहाराच्या माध्यमातून कुपोषण नियंत्रणासाठी उपाययोजना राबविल्या जात असल्याची माहितीही उत्तरात देण्यात आली.

महाराष्ट्रातील बालमृत्यू आणि कुपोषणाच्या आकडेवारीनुसार, मागील ३ वर्षांत राज्यात ४०,५५९ बालमृत्यू वेगवेगळ्या कारणांमुळे झाले आहेत. तर मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार राज्यात एकूण २३३३९ तीव्र कुपोषित बालके आढळून आली आहेत.

मार्च २०२६ च्या आकडेवारीनुसार, राज्यात १,३३,२८० मध्यम कुपोषित बालके आहेत. मागील तीन वर्षांच्या बालमृत्यूच्या आकडेवारीनुसार २०२४ मध्ये १४,५२६, २०२५ मध्ये १३,७०७, १२,३२६ आणि २०२६ जूनपर्यंत २३,३३९ बालमृत्यूंची आकडेवारी वेगवेगळ्या कालावधीतील व जिल्ह्यांनुसार नोंदवली गेली आहे.

 

 

Web Title: Maharashtra child mortality data aditi tatkare reveals 40000 deaths in assembly

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 01:38 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

३ सें.मी. चुंबक गिळलेल्या ७ वर्षीय मुलीवर यशस्वी उपचार; एंडोस्कोपिक प्रक्रियेमुळे गंभीर गुंतागुंत टळली
1

३ सें.मी. चुंबक गिळलेल्या ७ वर्षीय मुलीवर यशस्वी उपचार; एंडोस्कोपिक प्रक्रियेमुळे गंभीर गुंतागुंत टळली

International Yoga Day 2026 : डिजिटल तणावावर योगाचं प्रभावी औषध; स्क्रीन टाईम, फोमो अन् बर्नआउटपासून मिळेल दिलासा
2

International Yoga Day 2026 : डिजिटल तणावावर योगाचं प्रभावी औषध; स्क्रीन टाईम, फोमो अन् बर्नआउटपासून मिळेल दिलासा

Mental Health Tip : धावपळीच्या आयुष्यात शांतता हवीय? मग ‘हा’ मंत्र वापरुन पहा, मानसिक शांतता मिळेल
3

Mental Health Tip : धावपळीच्या आयुष्यात शांतता हवीय? मग ‘हा’ मंत्र वापरुन पहा, मानसिक शांतता मिळेल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Sant Eknath Maharaj: ‘वासुदेव आला रे…’ या परंपरेमागे कोण होते? जाणून घ्या संत एकनाथ महाराजांचे योगदान

Jun 25, 2026 | 02:40 PM
पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

Jun 25, 2026 | 02:34 PM
Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Home Credit India : दुचाकीपासून प्रॉपर्टी लोनपर्यंत सर्व गरजांसाठी कर्ज; होम क्रेडिट इंडियाने सुरू केली #LoanMilega मोहीम

Jun 25, 2026 | 02:32 PM
Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Career in Translation: पंतप्रधानांचे ट्रान्सलेटर कसे बनतात? जाणून घ्या भाषांतर क्षेत्रातील करिअर संधी आणि पात्रता

Jun 25, 2026 | 02:28 PM
Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Venezuela Earthquake ‘रिंग ऑफ फायर’चा थरार की आणखी काही? समुद्राच्या पोटातील ‘त्या’ दोन प्लेट्सनी वाढवली जगाची धडधड

Jun 25, 2026 | 02:28 PM
Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Mirzapur The Movie Teaser: कालीन भैय्याच्या साम्राज्यात नवा संघर्ष; ‘मिर्झापूर: द मूव्ही’चा टीझर आऊट, चाहत्यांची उत्सुकता शिगेला

Jun 25, 2026 | 02:27 PM
Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

Ram Temple Security Alert: अयोध्या राम मंदिराला बॉम्बने उडवण्याचा कट? 20 वर्षीय संशयिताच्या चौकशीत धक्कादायक माहिती

Jun 25, 2026 | 02:26 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा