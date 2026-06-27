सिंदखेड राजा विकासाला गती! विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा; आणखी १२ गावांचा समावेश

बुलढाणा जिल्ह्यातील सिंदखेड राजा परिसराच्या विकासाला मोठी चालना देणारा महत्त्वाचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. नगर विकास विभागाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाची (MSRDC) नवनगर प्राधिकरण म्हणून असलेली नियुक्ती रद्द करून त्याला विशेष नियोजन प्राधिकरण (Special Planning Authority) म्हणून घोषित केले आहे. या निर्णयामुळे परिसरातील विकासकामांचा मार्ग मोकळा झाला असून, विविध प्रकल्पांना लवकरच गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
विशेष नियोजन प्राधिकरणाचा दर्जा मिळाल्यानंतर विकास आराखडे तयार करणे, त्यांची अंमलबजावणी, नियोजन परवानग्या देणे, पायाभूत सुविधा उभारणे आणि शहरीकरणाशी संबंधित विविध कामांचे अधिकार महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाकडे असणार आहेत. त्यामुळे सिंदखेड राजा परिसराचा नियोजित आणि वेगवान विकास होण्यास मदत होणार आहे.
या प्रकल्पाच्या कार्यक्षेत्रात नव्याने जांभोरा, उंबरखेड, असोला, जवळखेड, निमखेड, आंभोरा, बोरखेडी बावरा, गिरोली खुर्द, गिरोली बुद्रुक, कुंभारी, पिंपळनेर, पळसखेड आणि झाल्टा या गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, औद्योगिक सुविधा आणि इतर नागरी पायाभूत सुविधांचा विकास नियोजनबद्ध पद्धतीने केला जाणार आहे.
या निर्णयाचा कृषी क्षेत्रालाही मोठा फायदा होण्याची अपेक्षा आहे. समृद्धी महामार्ग आणि जालना येथील कार्यान्वित ड्रायपोर्ट यांची जोडणी झाल्यामुळे बुलढाणा जिल्ह्यातील सोयाबीन, कापूस, डाळी, फळे तसेच कृषी प्रक्रिया उत्पादने कमी वेळेत निर्यात साखळीपर्यंत पोहोचू शकतील. त्यामुळे वाहतूक खर्च कमी होण्यास, शेतमालाला अधिक मूल्य मिळण्यास आणि निर्यातीला चालना मिळण्यास मदत होईल.
तज्ज्ञांच्या मते, या निर्णयामुळे परिसरात खासगी गुंतवणूक वाढण्यासह उद्योगधंद्यांना चालना मिळेल. त्यातून स्थानिक युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील आणि सिंदखेड राजा परिसराचा सर्वांगीण विकास अधिक वेगाने होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.