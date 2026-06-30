Ketan Agarwal Death Case: ‘हे लोक राक्षस आहेत’, केतन अग्रवाल मृत्यू प्रकरणावर गायक Amal Malikची संतप्त प्रतिक्रिया

गायक-संगीतकार अमाल मलिकने केतन अग्रवाल हत्या प्रकरणावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. तो म्हणाला की, भारतात महिलांच्या संरक्षणासाठी मजबूत कायदे असले तरी, व्यवस्थेचा गैरफायदा घेण्यासाठी त्यांचा गैरवापर केला जाऊ नये. अमाल याने ट्विटरवर महिलांसाठी एक विस्तृत पोस्ट लिहिली असून, त्यात लिंगभेद, उत्तरदायित्व आणि देशभरात संताप निर्माण करणाऱ्या अलीकडील हत्या प्रकरणाचा उल्लेख केला आहे.
त्याने लिहिले, “प्रिय महिलांनो! पिढ्यानपिढ्या, आमच्या पुरुषांमुळे तुम्ही सर्वांनी दुःख सोसले आहे. पुरुषांबद्दलच्या तुमच्या रागाबद्दल मला खेद वाटतो आणि मी त्याचे समर्थन करतो. होय, अत्याचाराविरुद्ध स्वतःसाठी उभे राहणे महत्त्वाचे आहे, पण कृपया ते फक्त त्या नीच पुरुषांपुरते मर्यादित ठेवा जे तुमचा छळ करण्याचा, तुमच्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा, तुम्हाला ‘पाळीव प्राण्यांसारखी’ वागणूक देण्याचा प्रयत्न करतात… आणि तुम्ही कसे दिसावे आणि काय घालावे हे सांगतात!”
तो पुढे म्हणाला, “प्रत्येक गोष्टीला ‘विषारी’ ठरवणे आणि जबाबदारी न घेणे, यामुळेच आपल्याला खरी लक्षणे दिसत नाहीत. कोणत्याही बाजूने होणारा शारीरिक छळ विषारी असतो, भावनांऐवजी पैशांच्या मागे लागणे विषारी असते, सोशल मीडियावर दिखाव्यासाठी लग्न करणे विषारी असते, आणि ज्या व्यक्तीसोबत पुढे जाण्याचा तुमचा कोणताही हेतू नव्हता, तिला उद्ध्वस्त करणे हेदेखील विषारी असते.”
दुसऱ्या एका पोस्टमध्ये, अमालने म्हटले आहे, “हे नातं संपवण्यासाठी तिने घेतलेले प्रयत्न अविश्वसनीय आहेत. ‘नाही’ म्हणायला तिला फक्त थोडेच प्रयत्न करावे लागले – ‘माझं मन दुसऱ्या कोणाचं तरी आहे आणि माझं दुसऱ्या पुरुषावर प्रेम आहे.’ जर तो वेडा झाला आणि त्याला काही कळत नसेल, तर तू तुझ्या कुटुंबाला सांगून त्यांना यात सामील करून घेऊ शकतेस. जगात कोणीही एका सुशिक्षित, कमावत्या स्त्रीला तिच्या इच्छेविरुद्ध काहीही करायला भाग पाडू शकत नाही.”
भारतात पुरुषांपेक्षा स्त्रियांसाठी कायदे अधिक चांगले आहेत, पण मग व्यवस्थेचा गैरवापर आणि फेरफार का करायची? या दोघांची हिम्मतच बघा, ज्यांना वाटतं की दुसऱ्याचं मूल हिसकावून घेऊन ते सुखी आयुष्य जगू शकतात. एक जीव गेला आहे. कुटुंबं उद्ध्वस्त झाली आहेत. ते राक्षस आहेत.”
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अमाल मलिक म्हणाला, “तुम्हाला इन्स्टा वेडिंग हवंय की खरं लग्न? लोणावळ्यातल्या एका सुंदर हनिमूनमध्ये तुम्ही आनंदी राहू शकता का, की तुमचा असा विचार असतो की, ‘नाही, जर तो माझ्यावर प्रेम करत असेल, तर तो मला भारताबाहेर घेऊन जाईल’? ठीक आहे – आपल्या सगळ्यांनाच चांगलं आयुष्य हवं असतं. पण मालदीवमधल्या एखाद्या बेटावरचं खरं प्रेम खरंच काही वेगळं वाटतं का? हा मुलगा त्या लायकीचा नव्हता. त्याच्या हास्याकडे आणि डोळ्यांकडे बघा… तिच्याशी लग्न करून तो किती आनंदी होता ते बघा… केतन अग्रवाल खूप निर्मळ मनाचा आणि गोड माणूस वाटत होता.”
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