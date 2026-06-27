शनिवार, 27 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Bahubali 3 : भल्लालदेव बोलला विषय संपला! लागा तयारीला… ‘बाहुबली 3’ Coming soon

Updated On: Jun 27, 2026 | 08:33 PM IST
जाहिरात
सारांश

'बाहुबली 3'च्या चर्चांनी पुन्हा एकदा जोर धरला असून, एका व्हायरल व्हिडिओमुळे चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली आहे. 'Baahubali: The Torchbearer' या माहितीपटातील क्लिपमध्ये राणा दग्गुबातीने तिसऱ्या भागाचे संकेत दिल्यानंतर प्रभासने तीन बोटं दाखवत चाहत्यांच्या चर्चांना आणखी उधाण आणले.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दिग्दर्शक एस. एस. राजामौली यांच्या ‘बाहुबली’ फ्रँचायझीने भारतीय चित्रपटसृष्टीला जागतिक स्तरावर नवी ओळख मिळवून दिली. भव्य दृश्यरचना, दमदार कथा आणि प्रभावी अभिनयामुळे या मालिकेने बॉक्स ऑफिसवर विक्रमी यश मिळवले. आता या सुपरहिट मालिकेच्या तिसऱ्या भागाबाबत पुन्हा एकदा चर्चांना उधाण आले आहे. सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमुळे ‘बाहुबली 3’ लवकरच येणार असल्याच्या चर्चांना वेग आला आहे.

Bol Bol Rani : गूढ नजरा, थरारक वातावरण आणि अनुत्तरित प्रश्न; तयार रहा… ‘या’ तारखेला उलगडणार रहस्य

‘Baahubali: The Torchbearer’ या माहितीपटातील एक व्हिडिओ क्लिप सध्या सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे. या व्हिडिओमध्ये प्रभास, राणा दग्गुबाती आणि अनुष्का शेट्टी तिसऱ्या भागाबाबत सूचक संकेत देताना दिसत आहेत. त्यामुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे.

व्हायरल क्लिपमध्ये राणा दग्गुबाती म्हणतो, “मला माहीत नाही हे सगळ्यांसमोर बोलायला हवं की नाही. राजामौली सर आणि शोभू गरू इथे नाहीत, त्यामुळे मनातलं सांगतो. कदाचित जग अजून तयार नसेल… पण ‘बाहुबली’…” एवढे बोलून तो थांबतो. त्यानंतर प्रभास हसत तीन बोटं दाखवतो आणि अनुष्कासह सर्वजण हसू लागतात. व्हिडिओच्या शेवटी “And the legacy continues!” हा संदेशही झळकतो.

या व्हिडिओनंतर सोशल मीडियावर चाहत्यांच्या प्रतिक्रिया मोठ्या प्रमाणात उमटत आहेत. अनेकांनी याला ‘बाहुबली 3’चा मोठा इशारा मानले असून, लवकरच अधिकृत घोषणा होण्याची शक्यता व्यक्त केली आहे. काही चाहत्यांनी तर तिसरा भाग निश्चित असल्याचा दावा करत उत्साह व्यक्त केला आहे.

Ketan Agarwal Case : ‘मुलांच्या कृतींसाठी पालकांना जबाबदार धरू शकत नाही’; केतन अग्रवाल प्रकरणावर कंगना राणौतचं वक्तव्य

तथापि, ‘बाहुबली 3’बाबत अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा झालेली नाही. चित्रपटाची निर्मिती कधी सुरू होणार, कथा कोणत्या दिशेने जाणार किंवा हा प्रकल्प चित्रपटाच्या स्वरूपात येणार की अन्य कोणत्या माध्यमातून, याबाबत निर्माते किंवा एस. एस. राजामौली यांनी अद्याप कोणतीही माहिती दिलेली नाही. दरम्यान, ‘बाहुबली: द बिगिनिंग’ २०१५ मध्ये प्रदर्शित झाला होता, तर ‘बाहुबली: द कन्क्लुजन’ ने जगभरात सुमारे १,७८८ कोटी रुपयांची कमाई करत भारतीय चित्रपटसृष्टीतील सर्वाधिक यशस्वी चित्रपटांमध्ये स्थान मिळवले. प्रभास, राणा दग्गुबाती, अनुष्का शेट्टी, तमन्ना भाटिया, रम्या कृष्णन, सत्यराज आणि नासर यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेल्या या फ्रँचायझीच्या तिसऱ्या भागाची अधिकृत घोषणा कधी होणार, याकडे आता सर्व चाहत्यांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Rana daggubati spoke about bahubali 3 coming soon

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 27, 2026 | 08:33 PM

Topics:  

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Bahubali 3 : भल्लालदेव बोलला विषय संपला! लागा तयारीला… ‘बाहुबली 3’ Coming soon

Bahubali 3 : भल्लालदेव बोलला विषय संपला! लागा तयारीला… ‘बाहुबली 3’ Coming soon

Jun 27, 2026 | 08:33 PM
Quitting Tea Benefits: महिनाभर चहा पिणे बंद केल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या फायदे

Quitting Tea Benefits: महिनाभर चहा पिणे बंद केल्यास शरीरात काय बदल होतात? जाणून घ्या फायदे

Jun 27, 2026 | 08:27 PM
मोठी बातमी! ‘फडणवीस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत येऊ नयेत म्हणून…’; उद्धव ठाकरेंचा विमानातील भेटीनंतर मोठा राजकीय दावा

मोठी बातमी! ‘फडणवीस पंतप्रधानपदाच्या शर्यतीत येऊ नयेत म्हणून…’; उद्धव ठाकरेंचा विमानातील भेटीनंतर मोठा राजकीय दावा

Jun 27, 2026 | 08:18 PM
वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

वय राहिलं फक्त एक नंबर! चेहऱ्यावरील सर्व सुरकुत्या होतील दूर, त्वचाही होईल मऊ; फक्त ही 1 गोष्ट वापरा

Jun 27, 2026 | 08:15 PM
नेदरलँड्समध्ये पहिल्यांदाच १२ वर्षांखालील मुलाला इच्छामरण; डॉक्टरांची चौकशी सुरू

नेदरलँड्समध्ये पहिल्यांदाच १२ वर्षांखालील मुलाला इच्छामरण; डॉक्टरांची चौकशी सुरू

Jun 27, 2026 | 08:08 PM
Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

Breaking: अचानक हादरली जमीन अन् नागरिकांची उडाली धावपळ; जम्मू काश्मीरमध्ये भूकंपाचे धक्के

Jun 27, 2026 | 07:46 PM
Sunil Shetty : अभिनेत्याच्या नातीला मोदीनामाची गोडी! ‘मोदीजींमध्ये मॅजिक’ सुनील शेट्टीची धारणा, घरी होते पूजा

Sunil Shetty : अभिनेत्याच्या नातीला मोदीनामाची गोडी! ‘मोदीजींमध्ये मॅजिक’ सुनील शेट्टीची धारणा, घरी होते पूजा

Jun 27, 2026 | 07:35 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

NARENDRA MEHTA : “सरनाईकांमुळे आदिवासी शेतकऱ्याने गळफास लावला” -नरेंद्र मेहता

Jun 27, 2026 | 03:45 PM
RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

RATNAGIRI: चिपळूण काँग्रेसची संघटनात्मक बांधणी; नव्या पदाधिकाऱ्यांना जबाबदारी

Jun 27, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा