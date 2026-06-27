Bol Bol Rani : गूढ नजरा, थरारक वातावरण आणि अनुत्तरित प्रश्न; तयार रहा… ‘या’ तारखेला उलगडणार रहस्य

मराठी चित्रपटसृष्टीत आशयघन आणि वेगळ्या धाटणीच्या चित्रपटांना प्रेक्षकांचा वाढता प्रतिसाद मिळत असताना, आता रहस्य, थरार आणि सस्पेन्सचा रोमांचकारी अनुभव देणारा ‘बोल बोल राणी’ हा चित्रपट १७ जुलै रोजी चित्रपटगृहांत प्रदर्शित होणार आहे. नुकतेच प्रदर्शित झालेल्या नव्या पोस्टरने चित्रपटाविषयीची उत्सुकता आणखी वाढवली आहे.
पोस्टरमध्ये सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे हे चारही कलाकार गंभीर आणि तणावपूर्ण अंदाजात दिसत आहेत. त्यांच्या हातातील बंदुका, चेहऱ्यांवरील तीव्र भाव आणि गूढ वातावरण चित्रपटातील संघर्ष, धोक्याची चाहूल आणि रहस्याची झलक देतात. प्रत्येक पात्राच्या चेहऱ्यामागे एखादं गुपित दडलं असल्याची भावना पोस्टरमधून निर्माण होत असून, कथानक नेमकं कोणत्या दिशेने जाणार याची उत्सुकता प्रेक्षकांमध्ये निर्माण झाली आहे.
‘बोल बोल राणी’ हा एका महिलेच्या आयुष्याभोवती फिरणारा रहस्यप्रधान थ्रिलर आहे. नातेसंबंधांमधील विश्वास, फसवणूक, गूढ घटनांची मालिक आणि अनपेक्षित वळणांनी भरलेली कथा प्रेक्षकांना शेवटपर्यंत खिळवून ठेवणार आहे. प्रत्येक टप्प्यावर नव्या प्रश्नांची भर पडत जाणारी ही कथा रहस्याचा उलगडा होईपर्यंत उत्कंठा कायम ठेवेल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
चित्रपटाचे दिग्दर्शक सिड विंचुरकर म्हणाले की, नव्या पोस्टरमधून चित्रपटाच्या रहस्यमय विश्वाची केवळ एक झलक दाखवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. प्रत्येक पात्रामागे एक गुपित दडलं असून, त्याच गुपिताभोवती संपूर्ण कथानक फिरतं. सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत प्रेक्षकांना गुंतवून ठेवणारा आणि प्रत्येक वळणावर नवी उत्सुकता निर्माण करणारा हा चित्रपट १७ जुलै रोजी एक वेगळाच सिनेमॅटिक अनुभव देईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
‘न्यूझीलंड मोशन पिक्चर्स लिमिटेड’ निर्मित या चित्रपटाचे निर्माते अपूर्वा मोतिविले सहाय, सिड विंचुरकर आणि अमित भानुशाली आहेत. यश मोदी, शब्बीर सबुवाला, रचना वोरा, तपन विचारे, यश राम शाहानी आणि आयुष कृप्लानी हे सहनिर्माते आहेत. सई ताम्हणकर, सुबोध भावे, चिन्मय मांडलेकर आणि संभाजी ससाणे यांच्या दमदार अभिनयाने सजलेला ‘बोल बोल राणी’ हा चित्रपट रहस्य, सस्पेन्स आणि थराराचा वेगळा अनुभव घेऊन १७ जुलैपासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे.