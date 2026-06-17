ताजे मासे विकत घेताना अजिबात करू नका ‘या’ चुका, जाणून घ्या चांगले मासे खरेदी करण्यासाठी सोप्या टिप्स

भारतासह जगभरातील सर्वच देशांमध्ये असंख्य मासेप्रेमी आहेत. माशांची चव जितकी सुंदर लागते तितकेच मासे सुद्धा शरीरासाठी गुणकारी असतात. निरोगी आणि उत्तम आरोग्यासाठी डॉक्टरसुद्धा दैनंदिन आहारात मासे खाण्याचा सल्ला कायमच देतात. माशांमध्ये आवश्यक प्रथिने आणि चांगले फॅटी ॲसिड मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. पण मासे खरेदी करताना त्यांची गुणवत्ता जाणून घेणे फार आवश्यक आहे. कारण बऱ्याचदा मार्केटमध्ये गेल्यानंतर शिळे किंवा निकृष्ट दर्जाचे मासे घरी विकत आणले जाते. शिळ्या माशांमुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. त्यामुळे मासे खरेदी करताना ते ताजे आहेत की नाही हे पाहावे. (फोटो सौजन्य – istock)