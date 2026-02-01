संपूर्ण जग गाढ झोपेत असताना होतो या ठिकाणी होतो सूर्योदय, पहा नकाशावरील देशांची नावे आणि सविस्तर माहिती

जगभरात प्रत्येक देशात वेगवेगळ्या वेळी सूर्योदय आणि सूर्यास्त होतो. जगाच्या नकाशावर पूर्वेकडे असणाऱ्या देशांमध्ये सूर्योदय होतो तर पश्चिमेकडील देशांमध्ये उशिरा सूर्य उगवतो. त्यामुळे प्रत्येक ठिकाणी सूर्य उगवण्याची आणि मावळण्याची वेळ वेगळी असते. दिवसाची सुरुवात झाल्यानंतर संपूर्ण दिवस आनंद आणि उत्साहात जाण्यासाठी अनेक लोक भल्या पहाटे सूर्याचे दर्शन घेतात. आज आम्ही तुम्हाला संपूर्ण देश गाढ झोपेत असताना कोणत्या ठिकाणी सगळ्यात आधी सूर्योदय होतो, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया. (फोटो सौजन्य – istock)