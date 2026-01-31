Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

अजित पवार यांच्या विमान दुर्घटनेतील मृत्यू प्रकरणात कोणीही राजकारण करू नये. या अपघाताची सखोल चौकशी केली जाणार आहे असे वक्तव्य मंत्री गिरीश महाजन यांनी केले आहे. जामनेर येथे अजित पवार यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सर्वपक्षीय शोक सभेचे आयोजन करण्यात आले होते यावेळी मंत्री गिरीश महाजन बोलत होते.राज्याचे उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजित पवार यांचे विमान दुर्घटने त मृत्यू झाल्याचे घटना घडली असून या घटनेची सखोल चौकशी केली जाणार आहे मात्र अशा घटनेमध्ये कोणीही राजकारण करू नये अशी प्रतिक्रिया राज्याचे जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन यांनी बोलताना दिली आहे.
