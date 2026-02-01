  Share Market Update: अर्थसंकल्प सुरू असतानाच शेअर बाजारात घसरण, सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरला

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

आज भारताचे अर्थसंकल्प अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन सादर करत असून चालू अर्थसंकल्पात शेअर बाजार घसरला आहे. बाजारात सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरला असून निर्देशांक लालेलाल झाला आहे, याबद्दल वाचा सविस्तर माहिती..

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:19 PM
Share Market Update: अर्थसंकल्प सुरू असतानाच शेअर बाजारात घसरण, सेन्सेक्स झाला लालेलाल (फोटो-सोशल मीडिया)

  • चालू अर्थसंकल्पात शेअर बाजारात मोठी घसरण
  • बाजारात सेन्सेक्स २०० अंकांनी घसरला
  • निफ्टीही ५० अंकांची घसरण
 

Share Market Update: आर्थिक वर्ष २०२६-२७ चा भारताचा केंद्रीय अर्थसंकल्प संसदेत अर्थमंत्रीकडून सादर होत आहे. अर्थसंकल्प सादर होत असतानाच देशांतर्गत शेअर बाजारात अस्थिरतेचे चित्र पाहायला मिळाले. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या अर्थसंकल्पीय भाषण करत असताना मुंबई शेअर बाजाराचा निर्देशांक सेन्सेक्स सुमारे २०० अंकांनी घसरून व्यवहार करत आहे, तर राष्ट्रीय शेअर बाजाराचा निफ्टीही ५० अंकांची घसरण नोंदवत लाल निशाणात राहिला.

आज अर्थसंकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर बाजार उघडण्यात आले होते. अर्थसंकल्पापूर्वी बाजारात मोठ्या अपेक्षा निर्माण झाल्या होत्या. करसवलती, मध्यमवर्गासाठी दिलासा, तसेच उद्योग क्षेत्रासाठी ठोस प्रोत्साहनात्मक घोषणा होतील, अशी गुंतवणूकदारांची आशा होती. मात्र अर्थसंकल्पात वित्तीय शिस्त, तूट नियंत्रण आणि दीर्घकालीन विकासावर अधिक भर देण्यात आल्याने तात्काळ बाजारात नकारात्मक प्रतिक्रिया उमटली. परकीय संस्थात्मक गुंतवणूकदारांकडून (FII) सुरू असलेली विक्री आणि जागतिक बाजारातील कमकुवत संकेतही घसरणीस कारणीभूत ठरले.

Budget 2026 Live: “गेल्या वर्षी भारताची आर्थिक स्थिती…”; बजेट मांडताना अर्थमंत्र्यांचे मोठे विधान

या अल्पकालीन परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी सावध भूमिका घेत नफा वाचवण्याला प्राधान्य दिले. त्यामुळे बाजारात चढ-उतार वाढले. दुसरीकडे, दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांनी ही घसरण संधी म्हणून पाहण्यास सुरुवात केली आहे. तज्ज्ञांच्या मते, अर्थसंकल्पातील घोषणांचा सखोल अभ्यास झाल्यानंतर बाजाराची खरी दिशा स्पष्ट होईल. तोपर्यंत गुंतवणूकदारांचे लक्ष अर्थसंकल्पाकडे आहे. आता, सेन्सेक्स सुमारे ८२,४०८.०२ वर वाढला, तर निफ्टी ५० सुमारे २५,३५१.३५ वर स्थिरावला.

बातमी अपडेट होत आहे.. 

Published On: Feb 01, 2026 | 12:07 PM

