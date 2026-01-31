Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Videos »
  • Sunetra Pawar Dcm Maharashtra Gets Its First Female Deputy Chief Minister Lets Know About Sunetra Pawars Journey So Far

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

अखेर सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर उपमुख्यमंत्रिपदासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. या निमित्तानेच जाणुन घेऊया सुनेत्रा पवार यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे? त्यांचे प्रारंभिक जीवन कसे होते?

Updated On: Jan 31, 2026 | 06:07 PM

Follow Us:

राजकीय वर्तुळातून सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे, सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची धुरा घेणार आहेत. त्यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर खरतर महाराष्ट्र सुन्न झाला होता. पण अजितदादांनी राज्याला दिलेली विकासाची दिशा चुकवून चालणार नाही, या भावनेतूनच राज्यात शासकीय आणि राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्रिपदासाठी सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल हे सर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले होते… वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली, आणि या बैठकीनंतर अखेर सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर उपमुख्यमंत्रिपदासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. या निमित्तानेच जाणुन घेऊया सुनेत्रा पवार यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे? त्यांचे प्रारंभिक जीवन कसे होते?

Follow Us:

राजकीय वर्तुळातून सर्वात मोठी बातमी समोर आली आहे, सुनेत्रा पवार या उपमुख्यमंत्री म्हणून महाराष्ट्राची धुरा घेणार आहेत. त्यांच्या रूपाने महाराष्ट्राला पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री मिळाल्या आहेत. माजी उपमुख्यमंत्री स्वर्गीय अजितदादा पवार यांच्या निधनानंतर खरतर महाराष्ट्र सुन्न झाला होता. पण अजितदादांनी राज्याला दिलेली विकासाची दिशा चुकवून चालणार नाही, या भावनेतूनच राज्यात शासकीय आणि राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे. उपमुख्यमंत्रिपदासाठी सुनेत्रा अजितदादा पवार यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व वरिष्ठ नेते छगन भुजबळ, सुनील तटकरे, धनंजय मुंडे, प्रफुल्ल पटेल हे सर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेण्यासाठी वर्षा निवासस्थानी दाखल झाले होते… वर्षा निवासस्थानी बैठक झाली, आणि या बैठकीनंतर अखेर सुनेत्रा पवार यांच्या नावावर उपमुख्यमंत्रिपदासाठी शिक्कामोर्तब करण्यात आलं आहे. या निमित्तानेच जाणुन घेऊया सुनेत्रा पवार यांचा राजकीय प्रवास कसा आहे? त्यांचे प्रारंभिक जीवन कसे होते?

Web Title: Sunetra pawar dcm maharashtra gets its first female deputy chief minister lets know about sunetra pawars journey so far

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 31, 2026 | 06:07 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Dupety CM Sunetra Pawar: पवार वारसा आणि राजकीय समीकरणे: सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीमुळे राष्ट्रवादीला मिळणार नवी दिशा
1

Dupety CM Sunetra Pawar: पवार वारसा आणि राजकीय समीकरणे: सुनेत्रा पवार यांच्या निवडीमुळे राष्ट्रवादीला मिळणार नवी दिशा

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या
2

दादांच्या पत्नी सुनेत्रा पवारांचे शिक्षणही आहे अमाप! राज्याच्या नव्या उपमुख्यमंत्र्यांचे नेमकं शिक्षण काय? जाणून घ्या

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर
3

अजित पवारांच्या निधनानंतर राजकीय हालचाली, शपथविधीवर मतभेद; नागरिकांच्या प्रतिक्रीया वाचा सविस्तर

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री
4

‘मी Sunetra Ajit Pawar शपथ घेते की..’; ऐतिहासिक क्षण! राज्याला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Sunetra Pawar DCM : महाराष्ट्राला मिळाल्या पहिल्या महिला उपमुख्यमंत्री ! जाणून घेऊयात सुनेत्रा पवारांचा आतापर्यंतचा प्रवास

Jan 31, 2026 | 06:07 PM
मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज

मुकेश अंबानी यांचा मास्टरस्ट्रोक! लवकरच Jio Electric Cycle मार्केटमध्ये येणार? मिळणार 100Km लॉंग रेंज

Jan 31, 2026 | 05:57 PM
आधार हाऊसिंग फायनान्सने UM आणि नफ्यात २०% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवली; कमी उत्पन्न घरांसाठी वचनबद्धता केली मजबूत

आधार हाऊसिंग फायनान्सने UM आणि नफ्यात २०% पेक्षा अधिक वाढ नोंदवली; कमी उत्पन्न घरांसाठी वचनबद्धता केली मजबूत

Jan 31, 2026 | 05:51 PM
Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Ajit Pawar Death : “अपघाताचं राजकारण नको , घटनेची सखोल चौकशी होईल” – गिरीश महाजन

Jan 31, 2026 | 05:48 PM
Bigg Boss Marathi 6: धक्कादायक एलिमिनेशन, राधा पाटीलनंतर बिग बॉस मराठीमधून ‘ही’ स्पर्धक घराबाहेर? सोशल मीडियावर एकच चर्चा

Bigg Boss Marathi 6: धक्कादायक एलिमिनेशन, राधा पाटीलनंतर बिग बॉस मराठीमधून ‘ही’ स्पर्धक घराबाहेर? सोशल मीडियावर एकच चर्चा

Jan 31, 2026 | 05:45 PM
Australian Open 2026 : एलेना रायबाकिनाचा झंझावात! आर्यना साबालेन्काला हरवून पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपदावर कोरले नाव 

Australian Open 2026 : एलेना रायबाकिनाचा झंझावात! आर्यना साबालेन्काला हरवून पहिल्यांदाच ऑस्ट्रेलियन ओपन जेतेपदावर कोरले नाव 

Jan 31, 2026 | 05:45 PM
Marathi Serial TRP: तारिणी ठरली तारणहार, भल्या-भल्या मालिका केल्या गप गार! TRP च्या शर्यतीत ‘ही’ मालिका पिछाडीवर

Marathi Serial TRP: तारिणी ठरली तारणहार, भल्या-भल्या मालिका केल्या गप गार! TRP च्या शर्यतीत ‘ही’ मालिका पिछाडीवर

Jan 31, 2026 | 05:32 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

MUMBAI : आ. सना मलिक विधिमंडळ बैठकीला उपस्थित राहणार

Jan 31, 2026 | 03:29 PM
MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

MUMBAI : राष्ट्रवादी विलीनीकरणाच्या चर्चेवर छगन भुजबळांची प्रतिक्रिया

Jan 31, 2026 | 03:20 PM
नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

नेरूरमध्ये महायुतीला ग्रामविकास आघाडीचे आव्हान, शिवसेनेचा नेरुर पंचक्रोशी ग्रामविकास आघाडीला पाठिंबा

Jan 30, 2026 | 04:46 PM
Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Gondia : गोंदियात चोरांची टोळी सीसीटीव्हीत कैद, 1.86 लाखांचा ऐवज लंपास

Jan 30, 2026 | 04:38 PM
Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Khalapur : आत्करगाव जिल्हा परिषद गटात राष्ट्रवादीचा साधेपणाने प्रचार

Jan 30, 2026 | 04:31 PM
उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

उल्हासनगर महापालिका महापौर पदासाठी शिवसेना शिंदे गटाची अश्विनी निकम यांची उमेदवारी

Jan 30, 2026 | 04:11 PM
Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Mira Bhayandar : मिरा-भाईंदर महापालिकेत भाजपाची महापौर-उपमहापौर पदांसाठी नावे जाहीर

Jan 30, 2026 | 03:52 PM