Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त

नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत.

Updated On: Feb 01, 2026 | 12:15 PM
Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विम्याची रक्कमही करमुक्त अन्...

1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू

1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत

Union Budget 2026 Live Updates: नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आयकर विषयी मोठी घोषणा केली आहे.

अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा

1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत
आयकरण भरणे आता अधिक सुटसुटीत
अघोषित संपत्तीवर दंडाऐवजी कर भरण्याची तरतूद
अपघात विम्यातून मिळालेली रक्कम करमुक्त

Published On: Feb 01, 2026 | 12:14 PM

संबंधित बातम्या

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार
1

Budget 2026 Live: पर्यटन क्षेत्रासाठी अर्थमंत्र्यांची मोठी घोषणा! देशात १० हजार नवीन Tourist guide करणार तयार

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती
2

Union Budget 2026 : अर्थसंकल्पाचा आपल्या आरोग्याशी काय संबंध आहे? 6 महत्त्वपूर्ण मुद्यांसह जाणून घ्या सविस्तर माहिती

Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा
3

Budget 2026 : मुंबई-पुणे, पुणे-हैद्राबाद प्रवास जलद गतीने होणार! निर्मला सीतारमण यांची मोठी घोषणा

Education Union Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ‘या’ विशेष तरतुदी! रोजगार वाढीला दिली चालना
4

Education Union Budget 2026 : यंदाच्या बजेटमध्ये शिक्षणासाठी ‘या’ विशेष तरतुदी! रोजगार वाढीला दिली चालना

