Budget 2026 Live: मोठी बातमी! 1 एप्रिलपासून नवा Income Tax Law लागू; अपघात विमाही करमुक्त

1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत
Union Budget 2026 Live Updates: नरेंद्र मोदी सरकारच्या तिसऱ्या टर्ममधला अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सादर करत आहेत. यामध्ये आरोग्य, कृषी, संरक्षण, पर्यटन आणि अन्य क्षेत्रांसाठी मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या आहेत. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण सलग 9 व्यांदा अर्थसंकल्प सादर करत आहे. अर्थमंत्री सीतारमण यांनी आयकर विषयी मोठी घोषणा केली आहे.
अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी केली मोठी घोषणा
1 एप्रिलपासून नवा आयकर कायदा लागू होणार
अपघात विमा करमुक्त असेल
आयकर परतावा भरण्यासाठी ३१ ऑगस्टपर्यंत मुदत
आयकरण भरणे आता अधिक सुटसुटीत
अघोषित संपत्तीवर दंडाऐवजी कर भरण्याची तरतूद
अपघात विम्यातून मिळालेली रक्कम करमुक्त