‘हे’ टॉप ५ मराठी स्टार्स चालवतात करोडोंच्या आलिशान गाड्या! जाणून घ्या

मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी केवळ आपल्या दमदार अभिनयानेच नाही, तर आपल्या श्रीमंत आणि राजेशाही जीवनशैलीनेही चाहत्यांना नेहमीच भुरळ पाडली आहे. पडद्यावर साधी-भोळी किंवा कौटुंबिक पात्रे साकारणारे हे अभिनेते खऱ्या आयुष्यात मात्र अतिशय महागड्या आणि हाय-टेक गाड्यांचे शौकीन आहेत. मुंबई-पुण्याच्या रस्त्यांवर जेव्हा या स्टार्सच्या गाड्या धावतात, तेव्हा त्यांचा रोब पाहण्यासारखा असतो. रितेश देशमुखच्या पर्यावरणपूरक मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूपासून ते अंकुश चौधरीच्या अवाढव्य लँड रोव्हर डिफेंडरपर्यंत, या मराठी स्टार्सचे कार कलेक्शन बॉलिवूडच्या बड्या सेलिब्रिटींनाही टक्कर देणारे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया मराठी सिनेसृष्टीतील टॉप ५ अभिनेत्यांच्या या महागड्या स्वप्नवत गाड्यांबद्दल.