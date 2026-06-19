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‘हे’ टॉप ५ मराठी स्टार्स चालवतात करोडोंच्या आलिशान गाड्या! जाणून घ्या

मराठी चित्रपटसृष्टीतील कलाकारांनी केवळ आपल्या दमदार अभिनयानेच नाही, तर आपल्या श्रीमंत आणि राजेशाही जीवनशैलीनेही चाहत्यांना नेहमीच भुरळ पाडली आहे. पडद्यावर साधी-भोळी किंवा कौटुंबिक पात्रे साकारणारे हे अभिनेते खऱ्या आयुष्यात मात्र अतिशय महागड्या आणि हाय-टेक गाड्यांचे शौकीन आहेत. मुंबई-पुण्याच्या रस्त्यांवर जेव्हा या स्टार्सच्या गाड्या धावतात, तेव्हा त्यांचा रोब पाहण्यासारखा असतो. रितेश देशमुखच्या पर्यावरणपूरक मर्सिडीज आणि बीएमडब्ल्यूपासून ते अंकुश चौधरीच्या अवाढव्य लँड रोव्हर डिफेंडरपर्यंत, या मराठी स्टार्सचे कार कलेक्शन बॉलिवूडच्या बड्या सेलिब्रिटींनाही टक्कर देणारे आहे. चला तर मग जाणून घेऊया मराठी सिनेसृष्टीतील टॉप ५ अभिनेत्यांच्या या महागड्या स्वप्नवत गाड्यांबद्दल.

Updated On: Jun 19, 2026 | 10:06 PM
‘हे’ टॉप ५ मराठी स्टार्स चालवतात करोडोंच्या आलिशान गाड्या! जाणून घ्या
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1 / 5 रितेश देशमुख (BMW iX): मराठी आणि बॉलिवूड सिनेसृष्टी गाजवणारा रितेश देशमुख मुंबईत सव्वा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या आलिशान आणि पर्यावरणपूरक 'BMW iX' या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमधून प्रवास करतो.

रितेश देशमुख (BMW iX): मराठी आणि बॉलिवूड सिनेसृष्टी गाजवणारा रितेश देशमुख मुंबईत सव्वा कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या आलिशान आणि पर्यावरणपूरक 'BMW iX' या इलेक्ट्रिक एसयूव्हीमधून प्रवास करतो.

2 / 5 सिद्धार्थ जाधव (BMW X1): आपल्या भन्नाट ऊर्जेने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारा सिद्धार्थ जाधव प्रवासासाठी ५5 ते ६० लाख रुपयांच्या पांढऱ्या रंगाच्या प्रीमियम 'BMW X1' कारला पसंती देतो.

सिद्धार्थ जाधव (BMW X1): आपल्या भन्नाट ऊर्जेने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणारा सिद्धार्थ जाधव प्रवासासाठी ५5 ते ६० लाख रुपयांच्या पांढऱ्या रंगाच्या प्रीमियम 'BMW X1' कारला पसंती देतो.

3 / 5 मराठी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार आणि लाडका 'चॉकलेट बॉय' स्वप्नील जोशी (Sswapnil Joshi) याच्या लग्झरी कार कलेक्शनमध्ये एका अतिशय आलिशान आणि पॉवरफुल गाडीचा समावेश आहे, ती म्हणजे 'लँड रोव्हर डिफेंडर' (Land Rover Defender).

मराठी चित्रपटसृष्टीचा सुपरस्टार आणि लाडका 'चॉकलेट बॉय' स्वप्नील जोशी (Sswapnil Joshi) याच्या लग्झरी कार कलेक्शनमध्ये एका अतिशय आलिशान आणि पॉवरफुल गाडीचा समावेश आहे, ती म्हणजे 'लँड रोव्हर डिफेंडर' (Land Rover Defender).

4 / 5 सुबोध भावे (Mercedes-Benz GLC): सिनेसृष्टीचा 'बायोपिक किंग' सुबोध भावे त्याच्या साध्या आणि क्लासिक व्यक्तिमत्त्वाला साजेशी, ८० लाख रुपयांची आलिशान 'Mercedes-Benz GLC' कार वापरतो.

सुबोध भावे (Mercedes-Benz GLC): सिनेसृष्टीचा 'बायोपिक किंग' सुबोध भावे त्याच्या साध्या आणि क्लासिक व्यक्तिमत्त्वाला साजेशी, ८० लाख रुपयांची आलिशान 'Mercedes-Benz GLC' कार वापरतो.

5 / 5 अंकुश चौधरी (Land Rover Defender): आपल्या डॅशिंग स्टाईलसाठी ओळखला जाणारा अंकुश चौधरी रस्त्यांवर रोब दाखवणारी, सुमारे १.३ कोटी रुपयांची अवाढव्य 'Land Rover Defender' ही ऑफ-रोड लग्झरी कार वापरतो.

अंकुश चौधरी (Land Rover Defender): आपल्या डॅशिंग स्टाईलसाठी ओळखला जाणारा अंकुश चौधरी रस्त्यांवर रोब दाखवणारी, सुमारे १.३ कोटी रुपयांची अवाढव्य 'Land Rover Defender' ही ऑफ-रोड लग्झरी कार वापरतो.

Web Title: Top marathi actors their luxury cars

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Published On: Jun 19, 2026 | 10:06 PM

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