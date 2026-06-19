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भारतातील टॉप 5 युट्युबर्स आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महागड्या आणि लोकप्रिय गाड्या! आत्ताच जाणून घ्या

आजच्या डिजिटल युगात युट्युब हे केवळ मनोरंजनाचे साधन नसून करोडो रुपयांची उलाढाल असणारे एक मोठे माध्यम बनले आहे. भारतातील टॉप युट्युबर्सनी त्यांच्या कल्पकतेच्या आणि कष्टाच्या जोरावर कोट्यवधींचा चाहतावर्ग निर्माण केला असून, आज ते एखाद्या मोठ्या सेलिब्रिटीप्रमाणे आलिशान जीवनशैली जगतात. या डिजिटल स्टार्सना महागड्या आणि वेगवान गाड्यांची प्रचंड आवड आहे, ज्यामुळे त्यांच्या गॅरेजमध्ये एकापेक्षा एक सरस आंतरराष्ट्रीय ब्रँड्स पाहायला मिळतात. आलिशान रोल्स रॉयसपासून ते स्पोर्टी पॉर्श आणि दमदार मस्टँगपर्यंतच्या या गाड्या केवळ त्यांच्या यशाची साक्ष देत नाहीत, तर तरुणाईसाठी एक मोठे आकर्षण ठरत आहेत.

Updated On: Jun 19, 2026 | 09:33 PM
भारतातील टॉप 5 युट्युबर्स आणि त्यांच्याकडे असलेल्या सर्वात महागड्या आणि लोकप्रिय गाड्या! आत्ताच जाणून घ्या
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1 / 5 सौरव जोशी (Mercedes-Benz G-Wagen): भारतातील हा नंबर वन व्लॉगर सध्या ३ कोटी रुपयांच्या आलिशान आणि पॉवरफुल इलेक्ट्रिक जी-वॅगनमधून फिरतो.

सौरव जोशी (Mercedes-Benz G-Wagen): भारतातील हा नंबर वन व्लॉगर सध्या ३ कोटी रुपयांच्या आलिशान आणि पॉवरफुल इलेक्ट्रिक जी-वॅगनमधून फिरतो.

2 / 5 टेक्निकल गुरुजी (Rolls-Royce Ghost): दुबईत राहणाऱ्या गौरव चौधरी यांच्याकडे युट्युबर्समधील सर्वात महागडी, सुमारे ८ कोटींची अतिआलिशान रोल्स रॉयस कार आहे.

टेक्निकल गुरुजी (Rolls-Royce Ghost): दुबईत राहणाऱ्या गौरव चौधरी यांच्याकडे युट्युबर्समधील सर्वात महागडी, सुमारे ८ कोटींची अतिआलिशान रोल्स रॉयस कार आहे.

3 / 5 एल्व्हिश यादव (Porsche 718 Boxster): आपल्या रोस्टिंग आणि व्लॉग्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या एल्व्हिशकडे १.५ कोटी रुपयांची स्टायलिश, छप्पर उघडणारी स्पोर्ट्स कार आहे.

एल्व्हिश यादव (Porsche 718 Boxster): आपल्या रोस्टिंग आणि व्लॉग्ससाठी प्रसिद्ध असलेल्या एल्व्हिशकडे १.५ कोटी रुपयांची स्टायलिश, छप्पर उघडणारी स्पोर्ट्स कार आहे.

4 / 5 कॅरीमिनाटी (Audi Q7): भारतातील सर्वात मोठा युट्युबर अजय नागर प्रवासासाठी ९० लाख रुपयांच्या अत्यंत आरामदायी आणि प्रीमियम ऑडी एसयूव्हीचा वापर करतो.

कॅरीमिनाटी (Audi Q7): भारतातील सर्वात मोठा युट्युबर अजय नागर प्रवासासाठी ९० लाख रुपयांच्या अत्यंत आरामदायी आणि प्रीमियम ऑडी एसयूव्हीचा वापर करतो.

5 / 5 मिस्टर इंडियन हॅकर (Ford Mustang): आपले अतरंगी प्रयोग दाखवणाऱ्या दिलराज सिंग यांच्याकडे तरुणांची आवडती, ८० लाख रुपयांची दमदार फोर्ड मस्टँग मसल कार आहे.

मिस्टर इंडियन हॅकर (Ford Mustang): आपले अतरंगी प्रयोग दाखवणाऱ्या दिलराज सिंग यांच्याकडे तरुणांची आवडती, ८० लाख रुपयांची दमदार फोर्ड मस्टँग मसल कार आहे.

Web Title: Top youtubers their luxury cars

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Published On: Jun 19, 2026 | 09:33 PM

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