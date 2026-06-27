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Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये? या पद्धतीने घ्या तब्येतीची काळजी

यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा आहे. वटपौर्णिमा हा सण पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणाला खूप जास्त महत्व आहे. वटपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व महिला एकत्र जमतात आणि वडाच्या झाडाची पूजा करतात. तसेच पतीचे नाव घेत उखाणा घेण्याचा सुद्धा आग्रह केला केला जातो. यादिवशी महिला उपवास करतात आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. उपवासाच्या दिवशी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. तर काही महिला उपवास केल्यानंतर कोणत्याही पदार्थांचे अजिबात सेवन करत नाही. त्यामुळे उपवास करण्यासोबतच आरोग्याची काळजी घेणे सुद्धा आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये. (फोटो सौजन्य – istock)

Updated On: Jun 27, 2026 | 11:00 AM
वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये? या पद्धतीने घ्या तब्येतीची काळजी

वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये? या पद्धतीने घ्या तब्येतीची काळजी

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1 / 5 उपवासाला सुरुवात केल्यानंतर सकाळच्या वेळी सुका मेवा खावा. यामध्ये तुम्ही काजू, बदाम, मनुका किंवा सुका मेवा वापरून बनवलेली हेल्दी स्मूदी सुद्धा पिऊ शकता.

उपवासाला सुरुवात केल्यानंतर सकाळच्या वेळी सुका मेवा खावा. यामध्ये तुम्ही काजू, बदाम, मनुका किंवा सुका मेवा वापरून बनवलेली हेल्दी स्मूदी सुद्धा पिऊ शकता.

2 / 5 उपवासाच्या दिवशी काहीवेळा शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

उपवासाच्या दिवशी काहीवेळा शरीरात पाण्याची कमतरता निर्माण होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे भरपूर पाणी प्यावे. पाणी प्यायल्यामुळे शरीर हायड्रेट राहण्यास मदत होते.

3 / 5 सफरचंद, केळी, पपई यांसारख्या फायबर युक्त फळांचे सेवन केल्यास पोट कायमच भरलेले राहील. फळे खाल्ल्यामुळे पचनाच्या समस्या अजिबात उद्भवत नाहीत.

सफरचंद, केळी, पपई यांसारख्या फायबर युक्त फळांचे सेवन केल्यास पोट कायमच भरलेले राहील. फळे खाल्ल्यामुळे पचनाच्या समस्या अजिबात उद्भवत नाहीत.

4 / 5 दुपारच्या वेळी साबुदाणा वडा, बटाटा चिप्स इत्यादी तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी भगर किंवा राजगिऱ्याच्या पिठापासून बनवलेले पदार्थ खावेत. अतिप्रमाणात तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास पचनक्रिया बिघडू शकते.

दुपारच्या वेळी साबुदाणा वडा, बटाटा चिप्स इत्यादी तेलकट पदार्थ खाण्याऐवजी भगर किंवा राजगिऱ्याच्या पिठापासून बनवलेले पदार्थ खावेत. अतिप्रमाणात तेलकट पदार्थ खाल्ल्यास पचनक्रिया बिघडू शकते.

5 / 5 उपवासाच्या दिवशी रिकाम्या पोटी वारंवार चहा किंवा कॉफीचे सेवन करू नये. अतिप्रमाणात कॅफिन युक्त पेयांचे सेवन केल्यास पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव येतो.

उपवासाच्या दिवशी रिकाम्या पोटी वारंवार चहा किंवा कॉफीचे सेवन करू नये. अतिप्रमाणात कॅफिन युक्त पेयांचे सेवन केल्यास पचनक्रियेवर जास्तीचा तणाव येतो.

Web Title: What should you eat and avoid after observing the vat purnima fast here is how to take care of your health

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Published On: Jun 27, 2026 | 11:00 AM

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