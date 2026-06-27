Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये? या पद्धतीने घ्या तब्येतीची काळजी

यंदाच्या वर्षी २९ जूनला वटपौर्णिमा आहे. वटपौर्णिमा हा सण पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी साजरा केला जातो. हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक सणाला खूप जास्त महत्व आहे. वटपौर्णिमेच्या दिवशी सर्व महिला एकत्र जमतात आणि वडाच्या झाडाची पूजा करतात. तसेच पतीचे नाव घेत उखाणा घेण्याचा सुद्धा आग्रह केला केला जातो. यादिवशी महिला उपवास करतात आणि पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. उपवासाच्या दिवशी आहारात वेगवेगळ्या पदार्थांचे सेवन केले जाते. तर काही महिला उपवास केल्यानंतर कोणत्याही पदार्थांचे अजिबात सेवन करत नाही. त्यामुळे उपवास करण्यासोबतच आरोग्याची काळजी घेणे सुद्धा आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया वटपौर्णिमेचा उपवास केल्यानंतर काय खावे आणि काय खाऊ नये. (फोटो सौजन्य – istock)