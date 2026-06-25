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Maharashtra Politics : राज्यसभेनंतर आता विधान परिषदेतही वाढले भाजपचे संख्याबळ; विधिमंडळात नाही आता मित्रपक्षांची गरज?

Updated On: Jun 25, 2026 | 08:05 AM IST
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सारांश

आगामी काळात विधिमंडळातील निर्णय प्रक्रियेत भाजपचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त ५ जागा अद्याप रिक्त आहेत. यापैकी ३ जागा भाजपच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे.

विधान परिषदेत भाजपचे बळ वाढले

विधान परिषदेत भाजपचे बळ वाढले

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विस्तार

मुंबई : महाराष्ट्र विधान परिषदेतील अलीकडील निवडणुकांनंतर भाजपची ताकद आणखी वाढली असून, वरिष्ठ सभागृहात भाजप सर्वांत मोठा पक्ष म्हणून प्रभावी स्थितीत पोहोचला आहे. सध्या विधान परिषदेच्या ७८ पैकी ७३ जागा भरलेल्या असून, त्यापैकी ३५ सदस्य एकट्या भाजपचे आहेत. आगामी काळात पक्षाचे संख्याबळ आणखी वाढत जाणार असल्याने विधेयक मंजूर करताना भाजपची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. तसेच मित्रपक्षांवरील त्यांचे अवलंबित्वही मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकते.

१५ व्या विधानसभेत भाजपचे १३२ आमदार असून, काही अपक्ष व समर्थक ७ आमदारांचा पाठिंबाही पक्षाला आहे. त्यामुळे विधानसभा आणि विधान परिषद या दोन्ही सभागृहांत भाजपचे राजकीय वजन वाढत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आगामी काळात विधिमंडळातील निर्णय प्रक्रियेत भाजपचा प्रभाव आणखी वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विधान परिषदेत राज्यपाल नियुक्त ५ जागा अद्याप रिक्त आहेत. यापैकी ३ जागा भाजपच्या वाट्याला जाण्याची शक्यता आहे. तसे झाल्यास पक्षाचे संख्याबळ ३५ वरून ३८ वर पोहोचेल.

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याशिवाय, वर्षअखेरीस पदवीधर आणि शिक्षक मतदारसंघाच्या ५ जागांसाठी निवडणुका आहेत. या पाचपैकी ३ जागा जरी भाजपच्या खात्यात गेल्या, तरी पक्षाची सदस्यसंख्या ४० च्या पुढे जाऊ शकते.

17 सदस्यांचा विधान परिषदेत शपथविधी

विधान परिषदेच्या १७ नवनिर्वाचित सदस्यांनी सभागृहात सभापती राम शिंदे यांच्या हस्ते शपथ घेतली. याप्रसंगी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, मंत्री उपस्थित होते. विधान परिषदेच्या १६ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागांसाठी आणि नागपूरमधील रिक्त जागेसाठी पोटनिवडणूक झाली. यापैकी १६ जागांवर महायुतीच्या उमेदवारांनी विजय मिळवला. अपक्ष उमेदवार गोकुळ गीते यांनी नाशिकची जागा जिंकली, ज्या जागेमुळे महायुतीमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, गोकुळ गीते आता शिंदे गटात सहभागी झाले आहेत.

राम सातपुते यांच्यासह अनेकांनी घेतली शपथ

नवनिर्वाचित सदस्य प्राजक्ता तनपुरे, रवींद्र फाटक, अनिकेत तटकरे, दुष्यंत चतुर्वेदी, विक्रम काकडे, अरुण लखानी, बसवराज पाटील, प्रवीण पोटे-पाटील, अमरनाथ राजूरकर, राजेंद्र राऊत, राजेंद्र काकडे, गोविंद पाटील, डॉ. राजीव पोतदार, अविनाश ब्राह्मणकर, नंदकिशोर महाजन, सुहास शिरसाट यांना राम सातपुते यांनी सदस्यत्वाची शपथ दिली.

Web Title: After the rajya sabha the bjp numerical strength has now increased in the legislative council as well

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Published On: Jun 25, 2026 | 08:05 AM

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