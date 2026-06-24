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MVA Meeting: ठाकरांचे ६ खासदार फुटल्याने खळबळ! महाविकास आघाडी कमालीची सावध; घेतली तातडीची मोठी बैठक

Updated On: Jun 24, 2026 | 10:14 PM IST
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सारांश

शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ६ खासदार फुटल्याच्या धक्कादायक घडामोडीनंतर मविआचे नेते प्रचंड सावध झाले असून, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत आघाडी एकसंध ठेवण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर आहे. या बैठकीत आगामी राजकीय लढाईची मोठी रणनीती आखली जात आहे.

MVA Meeting (Photo Credit- x)

MVA Meeting (Photo Credit- x)

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विस्तार
  • ठाकरांचे ६ खासदार फुटल्याने खळबळ!
  • महाविकास आघाडी कमालीची सावध
  • घेतली तातडीची मोठी बैठक
मुंबई: महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या जून २०२६ पावसाळी अधिवेशनाला (Monsoon Session 2026) सुरुवात झाली असून, या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीची (MVA) एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. शिवसेना (उबाठा) पक्षाचे ६ खासदार फुटल्याच्या धक्कादायक घडामोडीनंतर मविआचे नेते प्रचंड सावध झाले असून, बदललेल्या राजकीय परिस्थितीत आघाडी एकसंध ठेवण्याचे मोठे आव्हान नेत्यांसमोर आहे. या बैठकीत आगामी राजकीय लढाईची मोठी रणनीती आखली जात आहे.

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अधिवेशनात सरकारला घेरण्याचा निर्धार; प्रमुख नेत्यांची उपस्थिती

या बैठकीत राज्यातील शेतकरी, युवक, महिला, कामगार आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या ज्वलंत प्रश्नांवर अधिवेशनात आक्रमकपणे आवाज उठवण्याचा निर्धार व्यक्त करण्यात आला. जनहिताच्या मुद्द्यांवरून महायुती सरकारला जाब विचारत लोकशाही मूल्यांच्या रक्षणासाठी महाविकास आघाडी एकजुटीने लढणार असल्याचा संदेश या बैठकीतून देण्यात आला आहे. या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष मा. शशिकांत शिंदे, मा. खा. संजयजी राऊत, मा. आ. सतेजजी पाटील, मा. भास्कररावजी जाधव तसेच महाविकास आघाडीचे सर्व आमदार आणि पदाधिकारी उपस्थित होते.

ठाकरे ‘ॲक्टिव्ह मोड’वर

खासदार फुटल्याच्या धक्क्यानंतर उद्धव ठाकरे कमालीचे सक्रिय झाले असून ते थेट मैदानात उतरले आहेत. आजच्या बैठकीला स्वतः हजेरी लावल्यानंतर त्यांनी संघटनात्मक पातळीवर मोठे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. माहितीनुसार, उद्धव ठाकरे लवकरच पक्षांतर केलेल्या त्या ६ खासदारांच्या मतदारसंघांचा झंझावाती दौरा करणार आहेत. या दौऱ्यादरम्यान ते स्थानिक पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांशी थेट संवाद साधून पक्षाची आणि महाविकास आघाडीची ताकद टिकवून ठेवण्यासाठी चाचपणी करणार आहेत. कोणत्याही परिस्थितीत संघटनात्मक खिंडार पडू द्यायचे नाही, असा चंग ठाकरेंनी बांधल्याचे दिसत आहे.

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Web Title: Mva emergency meeting after six thackeray mps split sharad pawar to attend

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Published On: Jun 24, 2026 | 10:13 PM

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