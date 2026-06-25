गुरुवार, 25 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Politics »
  • Harshvardhan Sapkal Slams Devendra Fadnavis Over Law And Order In Maharashtra

‘महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला ,’ वाढत्या गुन्हेगारीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा फडणवीसांवर निशाणा

Updated On: Jun 25, 2026 | 03:45 PM IST
जाहिरात
सारांश

राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या घटनांवरून काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका केली. "महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला" असा आरोप त्यांनी सोशल मीडियातून केला.

'महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला ,' वाढत्या गुन्हेगारीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा फडणवीसांवर निशाणा

'महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला ,' वाढत्या गुन्हेगारीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा फडणवीसांवर निशाणा

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • हर्षवर्धन सपकाळ यांची वाढत्या गुन्हेगारीवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर जोरदार टीका
  • राज्यात कायदा-सुव्यवस्था कोलमडली असून गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरला नसल्याचा आरोप
  • “महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला” म्हणत महायुती सरकारच्या कारभारावर सपकाळ यांचा हल्लाबोल
 

राज्यात सततच्या वाढत्या गुन्हेगारीबाबत मोठी चिंता व्यक्त करण्यात येत आहे. खून, दरोडे, टोळीयुद्ध, अमली पदार्थांचे रॅकेट, हिट-अँड-रन आणि संघटित गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होत असल्याचे चित्र आहे. अश्यातूनच कायदा आणि सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न निर्माण झाला असून आता यावरून राजकीय नेत्यांनीही राज्य सरकार आणि प्रशासनावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे.

काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी राज्यातील वाढत्या गुन्हेगारीच्या प्रमाणावरून गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यावर चांगलाच निशाणा साधला आहे. आपल्या सोशल मीडिया पोस्टमधून फडणवीसांवर ताशेरे ओढत “महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला!” अश्या शब्दांत त्यांनी सुनावले आहे.

“महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला!”

हर्षवर्धन सपकाळ यांनी आपल्या अधिकृत ‘X ‘ अकाऊंटवरून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांवर सडेतोड टीका केली. ते म्हणाले, “मुंबईच्या लोकलमध्ये एका मराठी तरुणाची निर्घृण हत्या होते… महिलांवरील अत्याचाराच्या घटना दिवसेंदिवस वाढत आहेत… खून, दरोडे, टोळीयुद्ध, अमली पदार्थांचे रॅकेट, हिट-अँड-रन आणि संघटित गुन्हेगारीच्या घटनांनी महाराष्ट्र हादरत आहे…
पुण्यात विषारी दारू प्रकरणात निष्पाप नागरिकांचा बळी जातो… एका जिवंत महिलेला मृत घोषित करून तिच्या वडील आणि भावाला अटक करून मारहाण केली जाते… सरकार मात्र मूग गिळून गप्प बसते…”

पत्रकारांवर संतापले संजय दिना पाटील; ‘पुन्हा आलात तर मारून पाठवेन’, प्रश्न विचारणाऱ्या पत्रकारांना धमकी

“कायदा-सुव्यवस्थेची घसरण नाही, तर राज्यकर्त्यांचे अपयश”

ते पुढे म्हणाले, “मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगरपासून ग्रामीण महाराष्ट्रापर्यंत कायदा-सुव्यवस्थेचा अक्षरशः बोजवारा उडाला आहे. गुन्हेगारांना कायद्याचा धाक उरलेला नाही. भरदिवसा हत्या होतात, टोळ्या खुलेआम दहशत माजवतात, ड्रग्ज माफिया राज्यभर जाळं पसरवतात आणि सामान्य नागरिक भीतीच्या सावटाखाली जीवन जगत आहेत. ज्या महाराष्ट्राने देशाला प्रगतीचा मार्ग दाखवला, त्या महाराष्ट्रात आज नागरिक स्वतःच्या सुरक्षेबाबत साशंक आहेत. ही केवळ कायदा-सुव्यवस्थेची घसरण नाही, तर राज्यकर्त्यांचे अपयश आहे.”

फडणवीसांच्या नेतृत्वात कायदा सुव्यवस्था ढासळलेले राज्य म्हणून राज्याची ओळख

“सत्तेसाठी आमदार फोडा, खासदार फोडा, पक्ष फोडा, विरोधकांना संपवा… पण राज्यातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी मात्र सरकारकडे ना इच्छाशक्ती आहे, ना धोरण, ना जबाबदारीची जाणीव! देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली महाराष्ट्राची ओळख ढासळलेल्या कायदा-सुव्यवस्थेचे राज्य म्हणून निर्माण होत आहे. “महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला” हे आता वास्तव बनत आहे,” अशी टीका त्यांनी यावेळी केली.

‘…हे राहुल नार्वेकर आहेत की युरोपमधील ‘नॉर्वेकर’; मराठीच्या मुद्यावरून संजय राऊतांचा टोला

Web Title: Harshvardhan sapkal slams devendra fadnavis over law and order in maharashtra

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 25, 2026 | 03:45 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नागपूरला मिळणार अत्याधुनिक विमानतळ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा
1

नागपूरला मिळणार अत्याधुनिक विमानतळ; मुख्यमंत्री फडणवीस यांची मोठी घोषणा

‘…यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारण्यात आला आहे’; ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वर Devendra Fadnavis यांचे भाष्य
2

‘…यासाठी ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’ आकारण्यात आला आहे’; ‘ग्रीड सपोर्ट चार्ज’वर Devendra Fadnavis यांचे भाष्य

महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्र राज्य देशात दुसरे; खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली विधानसभेत कबुली
3

महिलांवरील अत्याचारात महाराष्ट्र राज्य देशात दुसरे; खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीच दिली विधानसभेत कबुली

‘मोदी अमेरिकेपुढे लोटांगण घालत आहेत’; नांदेडमधील आसूड मोर्चातून हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल
4

‘मोदी अमेरिकेपुढे लोटांगण घालत आहेत’; नांदेडमधील आसूड मोर्चातून हर्षवर्धन सपकाळांचा भाजपवर हल्लाबोल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
‘महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला ,’ वाढत्या गुन्हेगारीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा फडणवीसांवर निशाणा

‘महाराष्ट्राचा बिहार करून दाखवला ,’ वाढत्या गुन्हेगारीवरून हर्षवर्धन सपकाळ यांचा फडणवीसांवर निशाणा

Jun 25, 2026 | 03:45 PM
Delhi EV Hub : 10 सरकारी कंपन्यांसोबत करार; दिल्लीच्या पार्किंग लॉट्समध्ये उभे राहणार देशातील सर्वात मोठे ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क

Delhi EV Hub : 10 सरकारी कंपन्यांसोबत करार; दिल्लीच्या पार्किंग लॉट्समध्ये उभे राहणार देशातील सर्वात मोठे ईव्ही चार्जिंग नेटवर्क

Jun 25, 2026 | 03:45 PM
AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

AHILYANAGAR : साई सेवा पतसंस्थेविरोधात ठेवीदार आक्रमक; MPID अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्याची मागणी

Jun 25, 2026 | 03:44 PM
MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

MUMBAI LOCAL CRIME : किरकोळ वादातून २१ वर्षीय मयंक लोहारचा बळी; लोकल प्रवासी भयभीत

Jun 25, 2026 | 03:41 PM
Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेला चुकूनही नेसू नका या रंगांची साडी, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक नियम

Vat Purnima 2026: वटपौर्णिमेला चुकूनही नेसू नका या रंगांची साडी, जाणून घ्या ज्योतिषशास्त्रीय आणि धार्मिक नियम

Jun 25, 2026 | 03:40 PM
Ravindra Chavan : ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला; परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात

Ravindra Chavan : ठाणे-पालघर डीसीसी बँक निवडणुकीत महायुतीची ताकद पणाला; परिवर्तन पॅनलसाठी रवींद्र चव्हाण मैदानात

Jun 25, 2026 | 03:39 PM
Satara News: शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

Satara News: शेळी तडफडताना पाहून धावले नातू-आजी; विजेच्या तारेने घेतला दोघांचा जीव

Jun 25, 2026 | 03:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

AHILYANAGAR : भर पावसात पारनेरमध्ये शेतकऱ्यांचा जनआक्रोश मोर्चा, शेतकऱ्यांची सरकारविरोधात घोषणाबाजी

Jun 24, 2026 | 03:35 PM
VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

VIRAR : मुंबई हादरली! धावत्या लोकलमध्ये तरुणाची हत्या, धारदार चाकूने वार करत पाडला रक्ताचा सडा

Jun 24, 2026 | 03:31 PM
Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Satara Vidhan Parishad विजयानंतर धैर्यशील कदमांचे साताऱ्यात भव्य स्वागत, उद्यनराजेंची घेतली भेट

Jun 23, 2026 | 03:24 PM
Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Ahilyanagar: जनता मालक, अधिकारी सेवक! अण्णा हजारेंचा सरकारवर हल्लाबोल

Jun 23, 2026 | 03:21 PM
Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Beed sand mafia : सरपंचावरील हल्ल्याने बीड पेटले; हायवेवर १ तास जोरदार रास्ता रोको!

Jun 22, 2026 | 03:41 PM
Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Mumbai-Pune-Bengaluru Expressway : 3.5 किलोमीटर सहापदरी उड्डाणपूल आजपासून वाहतुकीस खुला…

Jun 22, 2026 | 03:39 PM
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा