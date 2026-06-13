Weekly Horoscope : 14 ते 20 जूनपर्यंत ‘या’ राशींवर धनवर्षाव; कुंभसह या राशींना मिळणार बंपर लाभ

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशीभविष्य ग्रहांच्या हालचालींनुसार ठरवले जाते. आठवड्याची सुरुवात म्हणजेच नवीन आठवडा १४ जूनपासून सुरू होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग, गजलक्ष्मी आणि रुचक राजयोगाचा संयोग होईल. १५ जून रोजी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे हा शुभ योग तयार होत आहे. याचे कारण म्हणजे बुध आधीपासूनच मिथुन राशीत आहे. हा राजयोगाचा संयोग संपूर्ण आठवडाभर राहणार आहे. यासोबतच इतर ग्रहांच्या स्थितीचा प्रभावही दिसून येईल.
१४ जून ते २० जूनपर्यंत मंगळ मेष राशीत, सूर्य, बुध मिथुन राशीत, गुरू आणि शुक्र कर्क राशीत, शनी मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असेल. चंद्र मिथुन, वृषभ, सिंह आणि कर्क राशीत असेल. अशा परिस्थितीत, १४ जून ते २० जून या आठवड्यात कोणत्या राशी भाग्यवान ठरू शकतात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…
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१४ जून ते २० जून हा आठवडा मेष राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील. व्यावसायिकांना चांगला सौदा मिळू शकतो. व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांसाठी हा काळ चांगला मानला जातो. या काळात जमीन किंवा इमारतींमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. तसेच, आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि पुरेसे पाणी प्या.
१४ जून ते २० जून हा आठवडा तूळ राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणयाची भर पडेल. ग्रहस्थितीमुळे या राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. वैवाहिक जीवनातील अडचणी दूर होतील. तुम्ही कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडूनही पाठिंबा मिळेल.
१४ जून ते २० जून हा आठवडा कुंभ राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. आर्थिक लाभाचे नवीन मार्ग खुले होतील. आर्थिक लाभासाठी केलेल्या योजना यशस्वी होतील. व्यावसायिकांना नफा होण्याची शक्यता आहे. विवाहित लोकांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. घरात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील. त्याचबरोबर, करिअरमधील अडचणीही दूर होऊ लागतील.
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