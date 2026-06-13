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Weekly Horoscope : 14 ते 20 जूनपर्यंत ‘या’ राशींवर धनवर्षाव; कुंभसह या राशींना मिळणार बंपर लाभ

Updated On: Jun 13, 2026 | 05:53 PM IST
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सारांश

14 ते 20 जूनदरम्यान कुंभ राशीसह काही राशींवर आनंदाची बरसात होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. या काळात आर्थिक लाभ, करिअरमध्ये प्रगती, कौटुंबिक आनंद आणि नवीन संधी मिळण्याचे संकेत ज्योतिषशास्त्रानुसार दिसत आहेत. कोणत्या राशींना या आठवड्यात बंपर फायदा होणार, याकडे अनेकांचे लक्ष लागले आहे.

14 ते 20 जूनपर्यंत ‘या’ राशींवर धनवर्षाव; कुंभसह या राशींना मिळणार बंपर लाभ

14 ते 20 जूनपर्यंत ‘या’ राशींवर धनवर्षाव; कुंभसह या राशींना मिळणार बंपर लाभ

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विस्तार

Weekly Horoscope : साप्ताहिक राशीभविष्य ग्रहांच्या हालचालींनुसार ठरवले जाते. आठवड्याची सुरुवात म्हणजेच नवीन आठवडा १४ जूनपासून सुरू होत आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, या आठवड्यात बुधादित्य राजयोग, गजलक्ष्मी आणि रुचक राजयोगाचा संयोग होईल. १५ जून रोजी सूर्य मिथुन राशीत प्रवेश करेल, ज्यामुळे हा शुभ योग तयार होत आहे. याचे कारण म्हणजे बुध आधीपासूनच मिथुन राशीत आहे. हा राजयोगाचा संयोग संपूर्ण आठवडाभर राहणार आहे. यासोबतच इतर ग्रहांच्या स्थितीचा प्रभावही दिसून येईल.

१४ जून ते २० जूनपर्यंत मंगळ मेष राशीत, सूर्य, बुध मिथुन राशीत, गुरू आणि शुक्र कर्क राशीत, शनी मीन राशीत, राहू कुंभ राशीत आणि केतू सिंह राशीत असेल. चंद्र मिथुन, वृषभ, सिंह आणि कर्क राशीत असेल. अशा परिस्थितीत, १४ जून ते २० जून या आठवड्यात कोणत्या राशी भाग्यवान ठरू शकतात? जाणून घ्या सविस्तर माहिती…

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मेष राशीसाठी जूनचा हा आठवडा कसा असेल?

१४ जून ते २० जून हा आठवडा मेष राशीसाठी फायदेशीर ठरेल. अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली कामे पूर्ण होऊ लागतील. व्यावसायिकांना चांगला सौदा मिळू शकतो. व्यवसायात गुंतलेल्या लोकांसाठी हा काळ चांगला मानला जातो. या काळात जमीन किंवा इमारतींमध्ये गुंतवणूक करणे फायदेशीर ठरेल. तसेच, आपल्या आरोग्याची काळजी घ्या आणि पुरेसे पाणी प्या.

तूळ राशीसाठी जूनचा हा आठवडा कसा फायदेशीर ठरेल?

१४ जून ते २० जून हा आठवडा तूळ राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. तुमच्या प्रेम जीवनात प्रणयाची भर पडेल. ग्रहस्थितीमुळे या राशीच्या लोकांची आर्थिक स्थिती मजबूत होईल. वैवाहिक जीवनातील अडचणी दूर होतील. तुम्ही कुटुंबातील सदस्य आणि मित्रांसोबत चांगला वेळ घालवाल. तुमच्या प्रेम जीवनात तुम्हाला तुमच्या जोडीदाराकडूनही पाठिंबा मिळेल.

जून महिन्याचा हा आठवडा कुंभ राशीसाठी कसा असेल?

१४ जून ते २० जून हा आठवडा कुंभ राशीसाठी फायदेशीर ठरू शकतो. आर्थिक लाभाचे नवीन मार्ग खुले होतील. आर्थिक लाभासाठी केलेल्या योजना यशस्वी होतील. व्यावसायिकांना नफा होण्याची शक्यता आहे. विवाहित लोकांना काही चांगली बातमी मिळू शकते. घरात आनंद आणि शांततेचे वातावरण राहील. त्याचबरोबर, करिअरमधील अडचणीही दूर होऊ लागतील.

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टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

Web Title: 14 to 20 june weekly horoscope kumbh and these zodiac signs will get benefits

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Published On: Jun 13, 2026 | 05:53 PM

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