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Adhik Maas Amavasya: अधिक मासाच्या अमावस्येला कोणत्या गोष्टीचं कराल दान? महादान नक्की कोणते

Updated On: Jun 13, 2026 | 10:07 AM IST
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सारांश

अमावस्या दानधर्मासाठी अत्यंत शुभ मानली जाते. या दिवशी गरजू लोकांना मदत करण्याची आणि विशिष्ट वस्तूंचे दान करण्याची प्रथा आहे. अमावस्येच्या दिवशी कोणते दान करावे हे जाणून घ्या.

अधिक मासात कोणत्या गोष्टींचं दान करावे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

अधिक मासात कोणत्या गोष्टींचं दान करावे (फोटो सौजन्य - ChatGPT)

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विस्तार
  • अमावस्येला कोणत्या गोष्टींचं दान करावे 
  • अधिक मास अमावस्येला महादान 
  • गरिबांना कोणत्या गोष्टी देणं ठरू शकतं उत्तम 
हिंदू पंचांगानुसार अधिक मासाला विशेष महत्त्व आहे. हा अतिरिक्त महिना साधारणपणे दर तीन वर्षांनी एकदा येतो आणि तो भगवान विष्णूला समर्पित मानला जातो. अधिक मासात केलेले नामस्मरण, तपश्चर्या, दान आणि धार्मिक कार्ये सामान्य दिवसांमध्ये केलेल्या कार्यांपेक्षा अधिक फलदायी मानली जातात. २०२६ मध्ये, उदय तिथीनुसार अधिक मासाची अमावस्या १५ जून रोजी आहे. अधिक मासाच्या अमावस्येला केलेले दान महादान मानले जाते. अधिक मासाच्या अमावस्येला कोणत्या वस्तू दान करणे शुभ मानले जाते आणि कोणते दान महादान मानले जाते ते पहा.

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कोणते दान सर्वश्रेष्ठ दान आहे?

अन्नदान सर्वोत्तम मानले जाते: भुकेल्या व्यक्तीला भोजन देणे किंवा तांदूळ, गहू आणि डाळी यांसारख्या अन्नपदार्थांचे दान करणे हे सर्वात पुण्यकर्मांपैकी एक मानले जाते. अनेक धार्मिक ग्रंथांमध्ये अन्नदानाला महादान मानले आहे.

वस्त्रदान: गरजूंना स्वच्छ आणि वापरण्यायोग्य कपडे दान करणे देखील शुभ मानले जाते. यामुळे व्यक्तीच्या मूलभूत गरजा पूर्ण होतात आणि सेवेची भावना दृढ होते. तुम्ही तुमच्या ऐपतीनुसार हे दान करावे. दान हे सर्वात पुण्याचं काम समजण्यात येतं. याचा गवगवा न करता तुम्ही दान करावे हे मात्र नक्की. 

तीळ आणि गुळाचे दान: अमावस्येच्या दिवशी तीळ आणि गुळाचे दान करण्याची परंपरा अनेक ठिकाणी प्रचलित आहे. हे शुभ आणि फायदेशीर मानले जाते.

पाण्याशी संबंधित दान: उन्हाळ्यात पाणी देणे, मातीची भांडी दान करणे, किंवा येणाऱ्या-जाणाऱ्यांसाठी पिण्याच्या पाण्याची सोय करणे ही देखील अत्यंत पुण्यकर्मे मानली जातात.

गोसेवा आणि प्राणी व पक्ष्यांना भोजन देणे: गाईंना चारापाणी देणे, पक्ष्यांना अन्न आणि पाणी पुरवणे, आणि इतर प्राण्यांची सेवा करणे ही देखील दया आणि सदाचाराची महत्त्वाची रूपे मानली जातात.

शिक्षण आणि गरजेच्या वस्तूंचे दान: गरजू मुलांना पुस्तके, वह्या किंवा अभ्यासाचे साहित्य देणे हे देखील आजच्या काळात एक महत्त्वपूर्ण दान मानले जाते. यामुळे कोणाचे तरी भविष्य सुधारू शकते.

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दान करताना देण्याचाही विचार करा

नेहमी आपल्या श्रद्धेनुसार आणि क्षमतेनुसार दान करा. दिखाव्यापेक्षा सेवा आणि करुणेची भावना सर्वात महत्त्वाची मानली जाते. अधिक मासाची अमावस्या आपल्याला हा संदेश देते की इतरांना मदत करणे हाच सर्वात मोठा धर्म आहे. अधिक महिना हा खरं तर धोंड्याचा महिना समजला जातो आणि या महिन्यात केलेलं दान हे सर्वश्रेष्ठ मानलं जातं. त्यामुळे तुम्ही या गोष्टींचं दान नक्की द्या आणि समाधानी रहा

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

 

Web Title: Adhik maas amavasya mahadaan what to donate

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Published On: Jun 13, 2026 | 10:07 AM

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