Kamakhya Temple : ब्रह्मपुत्रेचे पाणी तीन दिवस लाल…! कामाख्या मंदिरातील स्पेशल दर्शनाचे नियम बदलणार, काय आहे नेमकं कारण?

Kamakhya Devi Dham : आसामची राजधानी गुवाहाटीजवळ नीलाचल टेकडीवर असलेले कामाख्या मंदिर, हे भारतातील सर्वात प्राचीन आणि शक्तिशाली शक्तीपीठांपैकी एक आहे. हे मंदिर देवी सतीच्या योनीशी असलेल्या संबंधामुळे देशभरात प्रसिद्ध आहे. येथे कोणतीही मूर्ती नाही, त्याऐवजी एका नैसर्गिक तलावाची पूजा केली जाते. कामाख्या देवीला शक्तीची अधिष्ठात्री देवता मानले जाते आणि हे ठिकाण तांत्रिक साधनांसाठी जगप्रसिद्ध आहे.
कालिका पुराण आणि इतर धर्मग्रंथांनुसार, जेव्हा देवी सतीने वडील दक्ष प्रजापत यांच्या यज्ञात अपमान सहन केल्यानंतर देहत्याग केला, तेव्हा भगवान शिवाने देवी सतीच्या नश्वर देहासह तांडव (दिव्य नृत्य) करण्यास सुरुवात केली. जगाला वाचवण्यासाठी, भगवान विष्णूने आपल्या सुदर्शन चक्राने सतीच्या शरीराचे ५१ तुकडे केले. पृथ्वीवर अनेक भागात देवी सतीच्या शरीराचे तुक़डे पडले. ती ठिकाणे शक्तीपीठे म्हणून ओळखली जातात. सतीची योनी नीलाचल टेकडीवर पडली, जी कामाख्या म्हणून ओळखली जाते. यामुळेच या मंदिराला महापीठाचा दर्जा प्राप्त आहे.
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कामाख्या मंदिराचे सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण वैशिष्ट्य म्हणजे येथे देवी दुर्गा किंवा देवी जगदंबा यांची कोणतीही मूर्ती नाही. भक्त नैसर्गिक योनीच्या आकाराच्या तलावात फुले अर्पण करून पूजा करतात. या तलावातून सतत पाणी झिरपत असते, त्यामुळे तो फुलांनी झाकलेला असतो. भक्त या तलावाला आदिशक्तीचे रूप मानून त्याची पूजा करतात.
दरवर्षी, अंबुवाची यात्रेदरम्यान, ब्रह्मपुत्रा नदीचे पाणी तीन दिवस लाल होते. असे मानले जाते की या दिवसांमध्ये देवी कामाख्याला मासिक पाळी येते. या काळात मंदिराचे दरवाजे बंद राहतात आणि लाखो भक्त दर्शनासाठी गर्दी करतात. यात्रा संपल्यानंतर, भक्तांना प्रसाद म्हणून लाल सुती वस्त्र दिले जाते.
कामाख्या मंदिर व्यवस्थापनाने जाहीर केले आहे की, १५ जून २०२६ पासून विशेष दर्शनाच्या तिकिटांचे बुकिंग फक्त ऑनलाइन पद्धतीनेच केले जाईल. ऑफलाइन काउंटरवर तिकिटे उपलब्ध होणार नाहीत. भाविकांना केवळ अधिकृत वेबसाइट www.mkdonline.in द्वारेच विशेष दर्शनाचे बुकिंग करता येईल. वाढत्या गर्दीचे व्यवस्थापन करणे हा या बदलामागील मुख्य उद्देश आहे.
कामाख्या मंदिर हे केवळ शक्ती उपासनेचे केंद्र नसून तांत्रिक साधनांचे एक प्रमुख केंद्र देखील आहे. तांत्रिक साधक सिद्धी प्राप्त करण्यासाठी वर्षभर येथे येतात. मंदिराचे वातावरण दिव्य आणि गूढ आहे. जे भाविक खऱ्या भक्तीने येथे येतात, त्यांना माता कामाख्याचा विशेष आशीर्वाद मिळतो. कामाख्या देवी धाम हे केवळ एक मंदिर नसून शक्ती आणि भक्तीचे एक अद्वितीय केंद्र आहे. अंबुबाची मेळ्यादरम्यान ब्रह्मपुत्रेचे लाल पाणी आणि १५ जूनपासून सुरू होणारी ऑनलाइन तिकीट प्रणाली मंदिराचे विशेष महत्त्व अधिकच वाढवतात. जर तुम्ही आसामला प्रवास करत असाल, तर कामाख्या मंदिराला नक्की भेट द्या. माता कामाख्याच्या आशीर्वादाने जीवनातील प्रत्येक अडथळ्यावर मात करता येते.
(टीपः ही माहिती अभ्यासानुसार देण्यात आली आहे. या लेखातील सर्व माहिती ही वाचनासाठी असून ती तंतोतंत लागू होईल असं नाही. सामान्य ज्ञानासाठी ही माहिती वाचण्यात यावी.)
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