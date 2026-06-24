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zodiac sign: गजकेसरी आणि गजलक्ष्मी योगाचा या राशींच्या लोकांना होणार फायदाच फायदा

Updated On: Jun 24, 2026 | 09:00 AM IST
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सारांश

आज बुधवार, 24 जून. चंद्र शुक्राच्या राशीत, म्हणजेच तूळ राशीत प्रवेश करेल. चंद्र आणि गुरू चौथ्या व दहाव्या घरात असल्याने गजकेसरी योग तयार होणार आहे. गजकेसरी आणि गजलक्ष्मी राजयोग या राशींच्या लोकांसाठी फायदेशीर ठरणार आहे. कोणत्या आहेत त्या राशी जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • गजकेसरी आणि गजलक्ष्मी राजयोग आज तयार होणार
  • या योगाचा काही राशींच्या लोकांना होणार फायदा
  • भाग्यशाली राशी कोणत्या
 

आज बुधवार, 24 जूनचा दिवस मेष, मिथुन आणि कर्क राशींसाठी अत्यंत शुभ आणि फायदेशीर राहणार आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार चंद्र शुक्राच्या राशीत, म्हणजेच तूळ राशीत प्रवेश करेल. चंद्र गुरूपासून चौथ्या घरात स्थित असल्याने गजकेसरी योग तयार होत आहे. याव्यतिरिक्त, शुक्र गुरू आणि बुध यांच्यासोबत कर्क राशीत संक्रमण होत असल्याने गजलक्ष्मी आणि लक्ष्मी नारायण योग तयार होणार आहे. गजकेसरी आणि गजलक्ष्मी राजयोगामुळे कोणत्या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे जाणून घ्या

मेष रास

चंद्राचे मेष राशीतून सातव्या घरात संक्रमण होत आहे. या काळात तुम्हाला कामाच्या ठिकाणी तुम्हाला सहकारी आणि सहकाऱ्यांकडून पाठिंबा मिळेल. तुमचे कौटुंबिक जीवन तुम्हाला आधार देणारे आणि आनंद देणारे असेल. तसेच, तुम्ही नवीन संबंध निर्माण कराल, ज्यामुळे भविष्यात फायदा होईल. वैवाहिक जीवन खूप आनंदी आणि सुखद असेल.

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मिथुन रास

मिथुन राशींच्या लोकांसाठी हा काळ सामान्य राहील. एका छोट्या सहलीची शक्यता आहे. तुम्हाला नातेवाईकांना भेटण्याची संधीही मिळेल. तुमच्या कौटुंबिक जीवनात प्रेम आणि पाठिंबा वाढेल. तुमच्या राशीपासून पाचव्या घरात चंद्राचे भ्रमण तुमच्या हृदयावर एक आघात होण्याचे संकेत देत आहे. तुम्ही कामाच्या ठिकाणी तुमच्या जबाबदाऱ्या मोठ्या कार्यक्षमतेने पार पाडू शकाल. आर्थिक योजना यशस्वी होतील, पण तुम्हाला तुमच्या खर्चावर नियंत्रण ठेवावे लागेल. तुमचे तुमच्या मुलांसोबतचे संबंध सलोख्याचे राहतील.

कर्क रास

कर्क राशींच्या लोकांसाठी हा काळ फायदेशीर राहणार आहे. तुमच्या राशीमध्ये गुरू ग्रह गजकेसरी राजयोग तयार करणार आहे. त्यामुळे या राशींच्या लोकांना फायदा होणार आहे. तुम्हाला सरकारी नोकरीत यश मिळेल. तुमच्या कामाच्या योजना यशस्वी होतील आणि तुम्हाला प्रोत्साहन व आदर मिळू शकेल. तुम्हाला धार्मिक आणि सामाजिक कार्यात सहभागी होण्याची संधीही मिळेल. व्यवसायामध्ये तुम्हाला अपेक्षित यश मिळेल.

तूळ रास

तूळ राशीतील चंद्राचे संक्रमण तुमच्यासाठी फायदेशीर ठरू शकते. तुमचे मनोधैर्य उंचावलेले राहील. तुम्ही तुमची बाजू प्रभावीपणे मांडू शकाल, ज्यामुळे तुमचा प्रभाव आणि महत्त्व वाढेल. तुमच्या कामासाठी तुम्हाला प्रोत्साहन आणि मान्यता मिळू शकते. आर्थिक लाभाची संधी मिळेल आणि तुम्हाला एका अनपेक्षित स्रोताकडून फायदा होऊ शकतो. ही संध्याकाळ रंजक आणि मनोरंजक असेल.

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मकर रास

मकर राशींतून चंदाचे संक्रमण होत असल्याने आजचा दिवस तुमच्यासाठी शुभ राहील. तुमची कामे सुरळीतपणे पूर्ण होतील. तुम्हाला काही नवीन संधीही मिळू शकतात, ज्यामुळे तुमच्या करिअरमध्ये प्रगती होण्यास मदत होईल. कामाच्या ठिकाणी तुमचा दिवस सुखद जाईल. तुम्हाला सहकारी आणि वरिष्ठांकडून पाठिंबा मिळेल. वाहने आणि ऐषारामाच्या वस्तू मिळवण्याची संधी मिळेल. तुम्हाला एखाद्या शुभ कार्यक्रमात सहभागी होण्याची संधी मिळू शकते. विवाहयोग्य व्यक्तींसाठी विवाहाचे प्रसंग निर्माण होतील.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

Web Title: Gajakesari and gajalakshmi yoga will benefit people of these zodiac signs

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Published On: Jun 24, 2026 | 09:00 AM

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