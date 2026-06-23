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Hindu Rituals : मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

Updated On: Jun 23, 2026 | 06:51 PM IST
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सारांश

हिंदू धर्मात देवापुढे दिवा लावण्याला विशेष धार्मिक आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. मंदिरात किंवा घरातील देवघरात दिवा कधी लावावा, कोणत्या दिशेला ठेवावा, कोणते तेल किंवा तूप वापरावे आणि दिवा लावताना कोणते नियम पाळावेत, याबाबत शास्त्रात सविस्तर मार्गदर्शन करण्यात आले आहे.

मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

मंदिरातील दिवा लावण्याचे नियम माहित आहेत का? जाणून घ्या योग्य वेळ आणि पद्धत

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विस्तार
  • मंदिरात दिवा कधी आणि कसा लावावा?
  • जाणून घ्या योग्य पद्धत आणि धार्मिक नियम
  • देवापुढे दिवा लावताना या चुका टाळा
Vastu Tips In Marathi : जेव्हा आपण देवदेवतांची पूजा करतो, तेव्हा आपण नेहमी तूप किंवा तेलाने भरलेला दिवा लावतो. दिवा हा सकारात्मक ऊर्जेचे प्रतीक मानला जातो, जो नकारात्मकता दूर करतो. पूजेदरम्यान दिवा लावण्याचे काही नियम आहेत, ज्यांचे पालन करणे आवश्यक आहे; अन्यथा, त्याचे फळ मिळणार नाही. चला, मंदिरात दिवा लावण्याची योग्य पद्धत आणि वेळ जाणून घेऊया.

पूजेदरम्यान दिवा कधी लावावा?

पूजेचा दिवा दोनदा लावला जातो: एकदा सूर्योदयाच्या वेळी आणि दुसऱ्यांदा प्रदोष काळात, म्हणजेच सूर्यास्तानंतर. सकाळी, तुम्ही ५:०० ते ७:०० च्या दरम्यान दिवा लावावा आणि संध्याकाळी, तुम्ही ५:३० ते ७:३० च्या दरम्यान दिवा लावू शकता. उन्हाळा आणि हिवाळ्यानुसार सूर्यास्ताच्या वेळा बदलतात. त्यामुळे, संध्याकाळचा दिवा सूर्यास्तानंतर लावावा, जेव्हा अंधार पडू लागतो. संध्याकाळी, घराच्या मुख्य प्रवेशद्वारावर दिवा लावावा. असे म्हटले जाते की या वेळी देवी लक्ष्मीचे आगमन होते, म्हणून तिच्यासाठी दिवा तेवत ठेवला पाहिजे.

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मंदिरात दिवा लावण्याची योग्य पद्धत कोणती?

सुरुवातीच्या काळात अनेकजण मातीचे किंवा पितळ-तांब्यासारख्या धातूचे दिवे लावतात. जर तुम्हाला दिवा लावायचा असेल, तर मातीचा किंवा धातूचा दिवा घ्या आणि तो पूर्णपणे स्वच्छ करा. जर तो मातीचा असेल, तर त्याला थोडा वेळ पाण्यात भिजवून ठेवा आणि नंतर वाळवा. यामुळे दिव्याला कमी तेल किंवा तूप लागेल आणि वात व्यवस्थित जळेल.

तुमच्याकडे गाईचे तूप असेल तर उत्तम; नसेल तर, दिव्यामध्ये मोहरीचे किंवा तिळाचे तेल भरा. तुपाच्या दिव्यासाठी गोल सुती वात वापरा, तर तेलाच्या दिव्याची वात लांब असावी.

जर तुम्ही तेलाचा दिवा लावला असेल, तर तो देवतेच्या डावीकडे ठेवा; जर तो तुपाचा दिवा असेल, तर उजवीकडे ठेवा.

दिवा नेहमी पूर्व किंवा उत्तर दिशेला लावा आणि त्याची ज्योत याच दिशांना राहील याची खात्री करा. पूर्वेकडील दिवा आयुष्य वाढवतो, तर उत्तरेकडील दिवा संपत्ती आणि समृद्धी वाढवतो. दक्षिणेकडील दिवा पूर्वजांसाठी आणि यमराज, म्हणजेच मृत्यूच्या देवतेसाठी असतो.

दिवा लावताना तो तुटलेला किंवा खराब झालेला नाही याची खात्री करा. असा दिवा दारिद्र्य आणि नकारात्मकता वाढवू शकतो.

दिवा ताटावर ठेवावा. तसेच, तो दुसऱ्या दिव्याच्या साहाय्याने लावू नये. असे करणे पाप मानले जाते. तो काडीपेटीच्या काडीने लावावा.

एक गोष्ट लक्षात ठेवावी की दिवा मध्येच विझू नये. त्यात पुरेसे तेल किंवा तूप घालावे. वात पूर्ण असावी आणि ती वाऱ्याने विझली पाहिजे.

दिवा लावताना, या मंत्राचा जप करावा: शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा, शत्रुबुद्धिविनाशय दीपज्योतिर्नमोस्तुते.

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Web Title: When and how to light a lamp in temple know the correct method and rules

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Published On: Jun 23, 2026 | 06:51 PM

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