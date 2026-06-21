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Mangal Dosh: मंगळ दोष दूर करण्यासाठी करा उपाय, वैवाहिक जीवनातील अडथळे होतील दूर

Updated On: Jun 21, 2026 | 01:10 PM IST
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सारांश

ज्या व्यक्तीच्या कुंडलीमध्ये मंगळ दोष आहे अशा व्यक्तींना अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. हा दोष असल्यास वैवाहिक जीवनातील तणाव वाढण्याची शक्यता असते. मंगळ दोष दूर करण्यासाठी कोणते उपाय करावे ते जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • मंगळ दोष दूर करण्यासाठी कोणते उपाय करावेट
  • कुंडलीमध्ये  मंगळ दोष असलेल्यांनी काय करावे
  • वैवाहिक जीवनात अडथळे असल्यास होतील दूर
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार ज्यांच्या कुंडलीत मंगळ दोष असतो, त्यांना विविध प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागते. यापैकी सर्वात प्रमुख म्हणजे विवाहात होणारा विलंब आणि वैवाहिक जीवनातील तणाव. शिवाय, अशीही एक धारणा आहे की, तरुण मुलगा आणि मुलगी दोघांच्याही कुंडलीत मंगळ दोष असेल तरच त्यांनी लग्न करावे. अन्यथा, या दोषामुळे पती किंवा पत्नी यांपैकी एकाचा मृत्यू होऊ शकतो. मंगळ दोष असलेल्या तरुण-तरुणींनी मंगळ दोष असलेला जोडीदार शोधावा.

विवाहासाठी पत्रिका जुळवताना, मंगळ ग्रह पहिल्या, चौथ्या, सातव्या, आठव्या आणि बाराव्या घरात असल्याचे मानले जाते. हिंदू ज्योतिषशास्त्रानुसार, जर मंगळ पहिल्या, चौथ्या, सातव्या, आठव्या किंवा बाराव्या घरात असेल, तर ती व्यक्ती मंगळ दोषाने ग्रस्त असते. दरम्यान, सामान्यतः फक्त आठवे आणि बारावे घर अशुभ मानले जाते. आठव्या आणि बाराव्या घरात असलेला मंगळ शारीरिक क्षमता आणि दीर्घायुष्यावर प्रभाव टाकतो. जर या स्थानांमध्ये मंगळाचा शुभ प्रभाव असेल, तर व्यक्तीच्या वागणुकीत मंगळाचे सकारात्मक गुण दिसून येतील, तर जर त्याचा अशुभ प्रभाव असेल, तर नकारात्मक गुण दिसून येतील. मंगळ दोष दूर करण्यासाठी उपाय जाणून घ्या

मंगळ दोष दूर करण्यासाठी उपाय

हनुमानाची पूजा

मंगळवारी हनुमानाची पूजा करा. पूर्ण भक्तीभावाने आणि प्रामाणिक मनाने बजरंगबलीला कुंकू अर्पण करा आणि हनुमान चालिसेचे पठण करा. तसेच, मंगळवारी उपवास करा. या उपायाने मंगलिक दोष दूर होईल.

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लाल वस्तू दान करा

मंगळ ग्रह लाल रंगाचा आहे, म्हणून त्याच्याशी संबंधित वस्तूंचे दान करा. असे केल्याने मंगळ ग्रह प्रसन्न होतो. मंगळवारी, गरजू व्यक्तीला किंवा मंदिरामध्ये लाल मसूर डाळ, लाल वस्त्र, तांबे, गूळ किंवा लाल फुले दान करा. हा उपाय मंगळ दोष शांत करण्यास देखील मदत करतो.

महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा

तुमच्या वैवाहिक जीवनावरील मंगल दोषाचा प्रभाव कमी करण्यासाठी महामृत्युंजय मंत्राचा जप करा. दर मंगळवारी शिवलिंगाला लाल चंदनाचा तिलक लावावा आणि “ओम नमः शिवाय” आणि महामृत्युंजय मंत्राचा किमान १०८ वेळा जप करावा.

प्रवाळ रत्न परिधान करा

प्रवाळ रत्न धारण केल्याने मंगळ दोष कमी होण्यासही मदत होते. कुंडलीतील मंगळाच्या प्रभावानुसार प्रवाळ धारण केले जाते.

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मंगळाची पूजा करा

मंगळ दोष शांत करण्यासाठी, सांगितलेल्या विधींनुसार भगवान मंगळाची पूजा करा. पूजेनंतर, “ओम क्रम् क्रीम क्रौम सह भूमय नमः” किंवा “ओम अंग अंगारकाय नमः” या मंगळ देव मंत्राचा १०८ वेळा जप करा.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

 

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: मंगळ दोष म्हणजे काय?

    Ans: जन्मकुंडलीतील विशिष्ट भावांमध्ये मंगळ ग्रहाची स्थिती असल्यास ज्योतिषशास्त्रात त्याला मंगळ दोष किंवा मंगळिक दोष म्हटले जाते. याचा प्रभाव विशेषतः विवाह आणि वैवाहिक जीवनावर होतो, असे मानले जाते.

  • Que: मंगळ दोषामुळे कोणत्या समस्या निर्माण होऊ शकतात?

    Ans: पारंपरिक ज्योतिषानुसार विवाहात विलंब, पती-पत्नीतील मतभेद, नात्यात तणाव, आर्थिक अडचणी किंवा कौटुंबिक वाद यांसारख्या समस्या उद्भवू शकतात. मात्र, याचा परिणाम प्रत्येक व्यक्तीच्या संपूर्ण कुंडलीवर अवलंबून असतो.

  • Que: मंगळ दोष दूर करण्यासाठी कोणते उपाय केले जातात?

    Ans: मंगळवारी उपवास करणे, हनुमान चालीसाचे पठण, मंगळ ग्रहाची पूजा, नवग्रह शांती, मसूर डाळ किंवा लाल वस्तूंचे दान आणि योग्य ज्योतिषाच्या मार्गदर्शनानुसार मंगळ शांती पूजा करणे हे काही प्रचलित उपाय मानले जातात.

Web Title: Mangal dosh remedies to remove mangal dosha obstacles in married life will be removed

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Published On: Jun 21, 2026 | 01:10 PM

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