Ramayana Story: श्रीरामांना ‘आज्ञाधारक पुत्र’ का म्हटले जाते? जाणून घ्या राजा दशरथांसोबतचे नाते

राजा दशरथ हे अयोध्येचे पराक्रमी, न्यायप्रिय आणि प्रजावत्सल राजा होते. त्यांना दीर्घकाळ पुत्रप्राप्ती झाली नव्हती. अखेर ऋषींच्या मार्गदर्शनाखाली पुत्रकामेष्टी यज्ञ केल्यानंतर त्यांना चार पुत्र प्राप्त झाले – राम, भरत, लक्ष्मण आणि शत्रुघ्न. यापैकी श्रीराम हे कौसल्यादेवींचे पुत्र आणि दशरथांचे ज्येष्ठ पुत्र होते. रामांचा जन्म होताच संपूर्ण अयोध्येत आनंदाचे वातावरण निर्माण झाले. राजा दशरथांचे रामांवर विशेष प्रेम होते. राम हे गुण, शौर्य, विनय, धर्मपालन आणि लोकहित यांमध्ये श्रेष्ठ असल्याने दशरथ त्यांना आपल्या उत्तराधिकारी म्हणून पाहत होते.
श्रीरामही आपल्या पित्याचा अत्यंत आदर करत होते. राजपुत्र असूनही त्यांच्यात अहंकार नव्हता. पित्याच्या प्रत्येक आज्ञेचे पालन करणे हेच आपले कर्तव्य आहे, अशी त्यांची धारणा होती. वाल्मिकी रामायणात रामांच्या स्वभावाचे वर्णन करताना त्यांना सत्यप्रिय, कर्तव्यनिष्ठ आणि पितृभक्त म्हटले आहे.
या नात्याची खरी परीक्षा रामांच्या राज्याभिषेकाच्या वेळी आली. राजा दशरथांनी रामांचा युवराज म्हणून राज्याभिषेक करण्याचा निर्णय घेतला. संपूर्ण अयोध्या आनंदित झाली. परंतु राणी कैकेयीने पूर्वी मिळालेल्या दोन वरदानांची आठवण करून दिली. तिने भरताला राज्य आणि रामाला चौदा वर्षांचा वनवास अशी मागणी केली. राजा दशरथ या मागणीमुळे अत्यंत दुःखी झाले. त्यांना रामांपासून दूर राहण्याची कल्पनाही सहन होत नव्हती. पण राजधर्म आणि दिलेले वचन यामुळे ते असहाय झाले.
जेव्हा श्रीरामांना ही गोष्ट समजली, तेव्हा त्यांनी कोणतीही तक्रार किंवा विरोध न करता पित्याच्या वचनाचे पालन करण्याचा निर्णय घेतला. त्यांनी वनवास स्वीकारला. विशेष म्हणजे त्यांनी राजा दशरथांना दोष दिला नाही किंवा कैकेयीबद्दल कटुता व्यक्त केली नाही. उलट, पित्याचे वचन पूर्ण होणे हाच माझा धर्म आहे, असे त्यांनी सांगितले. हा प्रसंग रामांच्या आज्ञाधारकतेचा सर्वोच्च आदर्श मानला जातो.
राम वनवासाला निघताना राजा दशरथांचा हृदयविदारक विरह पाहायला मिळतो. आपल्या लाडक्या पुत्राला दूर पाठवावे लागत असल्याने ते अत्यंत व्यथित झाले. “राम, राम” असे नाव घेत त्यांनी अखेर प्राण सोडले. पुत्रवियोगाचे दुःख त्यांना सहन झाले नाही. यावरून दशरथांचे रामांवरील प्रेम किती अपार होते, हे स्पष्ट होते.
वनवासकाळातही श्रीरामांनी पित्याच्या आज्ञेचे काटेकोर पालन केले. चौदा वर्षे पूर्ण होईपर्यंत त्यांनी अयोध्येत परतण्याचा विचारही केला नाही. यामधून त्यांची धर्मनिष्ठा आणि पितृभक्ती अधोरेखित होते. पित्याच्या मृत्यूनंतरही त्यांनी त्यांच्या कीर्तीचे आणि वचनाचे रक्षण केले.
श्रीराम आणि राजा दशरथ यांचे नाते हे भारतीय संस्कृतीतील आदर्श पिता-पुत्र नाते मानले जाते. दशरथांचे पुत्रावरील प्रेम आणि रामांची पित्याप्रती निष्ठा, आज्ञापालन व त्याग यांमुळे हे नाते अमर झाले आहे. आधुनिक काळातही या नात्यातून कुटुंबातील परस्पर आदर, कर्तव्यभावना, वचनपालन आणि प्रेम यांचे महत्त्व शिकायला मिळते. म्हणूनच श्रीराम हे केवळ आदर्श राजा नव्हे, तर आदर्श पुत्र म्हणूनही युगानुयुगे स्मरणात राहतील.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: श्रीरामांनी वडील राजा दशरथांनी दिलेली आज्ञा कोणताही विरोध न करता स्वीकारली. 14 वर्षांचा वनवास हा अन्यायकारक असला तरी त्यांनी पित्याच्या वचनाचा मान राखण्यासाठी तो आनंदाने स्वीकारला. त्यामुळे त्यांना आदर्श आणि आज्ञाधारक पुत्र मानले जाते.
Ans: राजा दशरथांनी स्वतःहून वनवास दिला नव्हता. त्यांनी राणी कैकेयीला पूर्वी दिलेल्या दोन वरदानांमुळे तिने भरताला राज्य आणि श्रीरामांना 14 वर्षांचा वनवास मागितला. दिलेले वचन पाळण्यासाठी दशरथांना हा कठीण निर्णय स्वीकारावा लागला.
Ans: राजा दशरथांचे श्रीरामांवर अतिशय प्रेम होते. श्रीराम हे त्यांचे ज्येष्ठ आणि अत्यंत प्रिय पुत्र होते. वनवासामुळे झालेल्या विरहाचे दुःख राजा दशरथ सहन करू शकले नाहीत आणि त्यांचे निधन झाले, यावरून त्यांच्या नात्यातील प्रेमाची खोली दिसून येते.