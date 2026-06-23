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Shukra Gochar: शुक्र करणार आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमण, या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

Updated On: Jun 23, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

ज्योतिषशास्त्रानुसार, बुध हा आश्लेषा नक्षत्राचा अधिपती ग्रह मानला जातो. त्यामुळे, शुक्राचा बुधाच्या नक्षत्रात प्रवेशामुळे काही राशींच्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे. या संक्रमणादरम्यान काही राशींच्या लोकांनी नोकरी आणि व्यवसायासंबंधीचे निर्णय विचारपूर्वक घ्यावे.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • शुक्र करणार आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमण
  • या राशींच्या लोकांनी सावधगिरी बाळगण्याची गरज
  • शुक्राने आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमण केल्याने कोणते उपाय करावे
 

ज्योतिषशास्त्रानुसार, ग्रहांची हालचाल आणि नक्षत्रांमधील बदल यांचा व्यक्तीच्या जीवनावर, भाग्यावर आणि आर्थिक परिस्थितीवर महत्त्वपूर्ण परिणाम होतो. प्रेम, संपत्ती, सुखसोयी आणि भौतिक सुखांशी संबंधित मानला जाणारा शुक्र ग्रह आपली स्थिती बदलणार आहे. २२ जून रोजी शुक्र कर्क राशीतील आश्लेषा नक्षत्रात प्रवेश करेल आणि ३ जुलैपर्यंत तेथेच राहील. ज्योतिषांच्या मते, शुक्राच्या नक्षत्रातील हा बदल अनेक राशींसाठी शुभ संधी, आर्थिक लाभ आणि नातेसंबंधात गोडवा आणू शकतो, तर काहींना सावधगिरी बाळगण्याची गरज भासू शकते.

बुध हा आश्लेषा नक्षत्राचा अधिपती ग्रह मानला जातो. त्यामुळे, शुक्राचा बुधाच्या नक्षत्रात प्रवेश काही राशींसाठी सावधगिरी बाळगण्याचा इशारा देतो. या संक्रमणादरम्यान चार राशींच्या लोकांना नोकरी आणि व्यवसायाशी संबंधित निर्णयांचा काळजीपूर्वक विचार करावा लागेल. आर्थिक बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगणे आवश्यक असेल. आरोग्याकडे दुर्लक्ष केल्यास समस्या वाढू शकतात. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे जाणून घ्या

या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

हा नक्षत्र बदल मेष राशींच्या लोकांसाठी एक कसोटीचा काळ ठरू शकतो. कौटुंबिक संबंधांमध्ये तणाव आणि गैरसमज वाढण्याची शक्यता आहे. तुम्हाला तुमच्या प्रतिष्ठेबद्दल आणि लौकिकाबद्दल सावध राहण्याची गरज आहे. जमीन, वाहने आणि चैनीच्या वस्तूंशी संबंधित बाबींमध्ये अडथळे येऊ शकतात. प्रवासाच्या योजनांवर परिणाम होऊ शकतो, तर खर्चात अचानक वाढ झाल्याने तुमचे आर्थिक संतुलन बिघडू शकते.

मिथुन रास

मिथुन राशीतील शुक्राचे संक्रमण शुक्र राशीच्या व्यक्तींसाठी अशांत असू शकते. कौटुंबिक वाद मिटण्याऐवजी वाढण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढेल. नात्यांमध्ये संवादाच्या अभावामुळे दुरावा निर्माण होऊ शकतो. नोकरी, मुलाखती आणि स्पर्धा परीक्षांमधील यश मिळण्यास विलंब होऊ शकतो. मुलांशी संबंधित कोणतीही बातमी चिंतेचे कारण ठरू शकते.

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सिंह रास

सिंह राशीतील शुक्राचे संक्रमण सिंह राशीच्या लोकांसाठी कसोटीचा काळ आणू शकते. कुटुंबातील क्षुल्लक बाबींवरून वाढणारे वाद तणावपूर्ण वातावरण निर्माण करू शकतात. नोकरी, मुलाखती किंवा स्पर्धा परीक्षांमधील अपेक्षित निकालांना विलंब होऊ शकतो. प्रतिष्ठेशी संबंधित बाबींमध्ये सावधगिरी बाळगा. मुलांविषयीच्या चिंतेमुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. प्रत्येक प्रयत्नात संयम बाळगणे देखील आवश्यक असेल.

कन्या रास

या राशीच्या लोकांसाठी हा काळ अडचणी आणि गोंधळाने भरलेला असू शकतो. कुटुंबात तणाव वाढण्याची चिन्हे आहेत, ज्यामुळे नातेसंबंध बिघडू शकतात. जोडीदारासोबतचे मतभेद अधिक वाढून संघर्ष निर्माण होऊ शकतो. व्यावसायिकांना तोटा आणि आर्थिक दबावाचा सामना करावा लागू शकतो. कामात अडथळे येऊ शकतात, ज्यामुळे अस्वस्थता निर्माण होऊ शकते.

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हे उपाय करा

शुक्राचे अशुभ प्रभाव टाळायचे असतील, तर या सोप्या उपायांचे पालन करा. दररोज भक्तिभावाने ‘ओम शुन शुक्रे नमः’ या मंत्राचा जप करा. शुक्रवारी देवी लक्ष्मीची पूजा करा आणि तिला खीर अर्पण करा. या दिवशी दूध, साखर किंवा पांढऱ्या मिठाईचे दान केल्यास शुभ परिणाम मिळतात. शुक्राचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी शुक्रवारी उपवास करा आणि पांढरे किंवा क्रीम रंगाचे कपडे घाला.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शुक्राचे आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमण म्हणजे काय?

    Ans: ज्योतिषशास्त्रानुसार शुक्र ग्रह एका नक्षत्रातून दुसऱ्या नक्षत्रात प्रवेश करतो, त्याला नक्षत्र संक्रमण (Nakshatra Transit) म्हटले जाते. आश्लेषा नक्षत्रातील हे संक्रमण प्रेमसंबंध, आर्थिक बाबी, सुख-सुविधा आणि वैवाहिक जीवनावर प्रभाव टाकणारे मानले जाते.

  • Que: आश्लेषा नक्षत्रात शुक्राच्या संक्रमणाचे महत्त्व काय आहे?

    Ans: आश्लेषा नक्षत्राचा स्वामी बुध असून हे नक्षत्र बुद्धिमत्ता, गूढता आणि भावनिक स्वभावाशी संबंधित मानले जाते. शुक्र या नक्षत्रात आल्याने काही राशींना लाभ तर काहींना आव्हानात्मक परिस्थितीचा सामना करावा लागू शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.

  • Que: शुक्राचे आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमणादरम्यान कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

    Ans: शुक्राचे आश्लेषा नक्षत्रात संक्रमणादरम्यान मेष, मिथुन, सिंह आणि कन्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे

Web Title: Shukra gochar venus will transit in ashlesha nakshatra people of these zodiac signs should be careful

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Published On: Jun 23, 2026 | 07:05 AM

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