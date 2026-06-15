Somvati Amavasya Vrat Katha 2026: ‘या’ कथेशिवाय अपूर्ण आहे सोमवती अमावस्येचे व्रत, सोना धोबीणीची कहाणी

सोमवती अमावस्या व्रत कथा
पौराणिक कथेनुसार, एका गावात एक गरीब ब्राह्मण आपल्या पत्नी आणि मुलीसोबत राहत होता. त्याची मुलगी हळूहळू मोठी झाली. कालांतराने तिच्यात सर्व चांगले गुण विकसित झाले. ती सुंदर, सुसंस्कृत आणि सुस्वभावी होती, परंतु कुटुंबाच्या गरीब आर्थिक परिस्थितीमुळे तिचे लग्न होऊ शकले नाही.
एके दिवशी, एक संत त्यांच्या घरी आले. त्या मुलीने अत्यंत भक्तीभावाने त्यांची सेवा केली. तिच्या सेवेने प्रसन्न होऊन त्या ऋषींनी तिला आशीर्वाद दिला, पण ध्यान केल्यावर त्यांनी सांगितले की, मुलीच्या तळहातावर विवाहासाठी शुभ चिन्हे नाहीत आणि लग्नानंतर ती विधवा होणार आहे. ऋषींचे शब्द ऐकून ते ब्राह्मण जोडपे चिंतेत पडले. त्यांनी ऋषींना विचारले की त्यांच्या मुलीचे लग्न कसे होईल.
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ऋषींनी एक उपाय सांगितला
ऋषींनी आपल्या दिव्य दृष्टीने सांगितले की, थोड्या अंतरावर एका गावात सोना नावाची एक धोबीण राहत होती. ती खूप धार्मिक, सुसंस्कृत आणि आपल्या पतीवर निष्ठा ठेवणारी होती. तिची तपश्चर्या आणि पतीवरील निष्ठा अत्यंत प्रभावी होती. ऋषींनी सांगितले की, जर त्या मुलीने लग्नाच्या वेळी सोनाची सेवा केली आणि आपल्या पतीचे कुंकू कपाळाला लावले, तर तिचे दुर्दैव टळेल आणि तिला सुखी वैवाहिक जीवन मिळेल.
त्या मुलीने सोनाची सेवा करण्यास सुरुवात केली
ऋषींचा सल्ला ऐकून, ब्राह्मणाची मुलगी दररोज सकाळी लवकर उठून सोना नावाच्या धोबिणीच्या घरी जाऊ लागली. ती घर स्वच्छ करून इतर कामे करत असे आणि कोणालाही न सांगता घरी परत येत असे. हे काही दिवस चालू राहिले. एके दिवशी, सोनाह धोबीण आणि तिच्या सुनेला आश्चर्य वाटले की, त्या सकाळी उठण्यापूर्वीच घरातील सर्व कामे पूर्ण झाली होती. त्यांनी चौकशी करायचे ठरवले.
त्यांच्या लक्षात आले की एक तरुण मुलगी पहाटेच्या वेळी त्यांच्या घरी येऊन सर्व कामे करून निघून जात असे. ती जात असताना, सोना धोबीणने तिचे पाय पकडले आणि विचारले की ती कोण आहे आणि गुपचूपपणे सेवा का करत आहे. ब्राह्मणाच्या मुलीने सोना धोबीणला ऋषींनी सांगितलेली सर्व माहिती दिली.
ब्राह्मण मुलीला मदत केली
सोनाा धोबीण आपल्या पतीवर खूप प्रेम करत होती. तिने त्या मुलीला मदत करण्याचे ठरवले. तथापि, त्यावेळी तिच्या पतीची तब्येत बरी नव्हती. तिने आपल्या सुनेला ती परत येईपर्यंत घराची काळजी घेण्यास सांगितले.
त्यानंतर सोना धोबीनने ब्राह्मणाच्या मुलीच्या कपाळाला आपल्या लग्नातील कुंकू लावले. आख्यायिकेनुसार, ज्या क्षणी तिने कुंकू लावले, त्याच क्षणी तिच्या पतीचा मृत्यू झाला. जेव्हा सोना धोबीणीला हे कळले, तेव्हा तिला खूप मोठा धक्का बसला. तिने पाण्याशिवाय पुढे जाण्याचा आणि वाटेत जिथे कुठे पिंपळाचे झाड दिसेल, त्याची पूजा करून प्रदक्षिणा घातल्यानंतरच पाणी पिण्याचा निश्चय केला.
योगायोगाने, तो दिवस सोमवती अमावस्या होता. वाटेत तिला एक पिंपळाचे झाड दिसले. तिच्याकडे पूजेचे साहित्य नव्हते, म्हणून तिने विटांच्या तुकड्यांनी १०८ वेळा भवारी (प्रदक्षिणा) केली आणि पिंपळाच्या झाडाला १०८ वेळा प्रदक्षिणा घातली. यानंतर तिने पाणी प्यायले. धार्मिक मान्यतेनुसार, तिच्या तपश्चर्येमुळे आणि उपवासामुळे तिचा मृत पती पुन्हा जिवंत झाला.
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सोमवती अमावस्येला पिंपळ पूजा का केली जाते?
या आख्यायिकेनुसार, सोमवती अमावस्येच्या दिवशी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे आणि त्याला प्रदक्षिणा घालणे याला विशेष महत्त्व दिले जाते. या दिवशी, महिला पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करतात, त्याला कच्च्या धाग्याने बांधतात आणि आपल्या कुटुंबात शांती व सुख नांदावे यासाठी प्रार्थना करतात.
असे मानले जाते की श्रद्धा आणि भक्तीने सोमवती अमावस्येचा उपवास केल्याने वैवाहिक सुख, अखंड सुदैव आणि कौटुंबिक समृद्धी प्राप्त होते. या दिवशी पूर्वजांना प्रार्थना करणे, दान करणे आणि गरजूंना मदत करणे हे देखील शुभ मानले जाते.
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