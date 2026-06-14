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Somvati Amavasya 2026: सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! ‘या’ गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

Updated On: Jun 14, 2026 | 03:00 PM IST
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सारांश

१५ जून रोजी सोमवार असल्यामुळे या अमावस्येला सोमवती अमावस्या असे म्हंटले जाते. यादिवशी दान केल्यास खूप जास्त फायदे होतात आणि विशेष लाभ मिळतो. चला तर जाणून घेऊया सोमवती अमावस्येचा मुहूर्त आणि अद्भुत योग.

सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! 'या' गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

सोमवती अमावस्येला जुळून येईल अद्भुत योग! 'या' गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त

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विस्तार

सनातन हिंदू धर्मात येणाऱ्या प्रत्येक अमावस्या, पौर्णिमेला विशेष महत्व आहे. हिंदू धर्म आणि ज्योतिषशास्त्राच्या दृष्टीकोनाने आजचा दिवस अतिशय शुभ आहे. अधिक महिन्यात येणारी सोमवती अमावस्या १५ जून रोजी आहे. सोमवार हा भगवान शंकराला समर्पित केला जातो. सोमवारच्या दिवशी शंकराची मनोभावे पूजा केल्यास इच्छित फळ प्राप्त होते, असे मानले जाते. १५ जून रोजी सोमवार असल्यामुळे या अमावस्येला सोमवती अमावस्या असे म्हंटले जाते. त्यामुळे जून महिन्यात आलेली सोमवती अमावस्या अनेक प्रकारे खूप विशेष आणि दुर्मिळ योगायोगांनी भरलेली आहे.चला तर जाणून घेऊया दिवसाची शुभ वेळ आणि पूजेची पद्धत? सोमवती अमावस्येला कोणत्या गोष्टी दान केल्यास मिळेल विशेष लाभ? याबद्दल सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – AI)

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दुर्मिळ योगायोग आणि शुभ तारीख:

जून महिन्यात आलेली सोमवती अमावस्या सर्वार्थ सिद्धी योग आणि अमृत सिद्धी योग यांसारखे शुभ योग तयार होत असल्यामुळे पूजा आणि दानाच्या फळात अनेक पटींनी वाढ होईल. पंचांगानुसार, अमावस्या तिथी 14 जून 2026 रोजी दुपारी 12:19 वाजता सुरू होईल आणि 15 जून रोजी सकाळी 8:23 वाजता संपेल. त्यामुळे हा दिवस उदय तिथी मानला जाईल.

स्नान, दान आणि पूजेसाठी शुभ वेळ

ब्रह्म मुहूर्त: पहाटे ०४:०३ ते पहाटे ०४:४३ (स्नानासाठी सर्वोत्तम).
अभिजित मुहूर्त: सकाळी 11:54 ते दुपारी 12:50 पर्यंत.
विशेष योग (सर्वार्थ सिद्धी आणि अमृत सिद्धी): संध्याकाळी 05:23 ते 07:08 पर्यंत.

विजय मुहूर्त – दुपारी 2:41 ते दुपारी 3:37 पर्यंत.
गोधुली मुहूर्त – संध्याकाळी 7:19 ते संध्याकाळी 7:39 पर्यंत.
संध्या – संध्याकाळी 7:20 ते रात्री 8:21 पर्यंत.
अमृत ​​काल – सकाळी 11:28 ते 12:52 पर्यंत.
निशिता मुहूर्त – 12:02 सकाळ, 16 जून, ते 12:42 रात्री, 16 जून

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काय करावे आणि कोणत्या वस्तू दान कराव्यात?

धार्मिक ग्रंथानुसार, सोमवती अमावस्येला पवित्र नद्यांमध्ये स्नान करणे आणि दान करणे हे अत्यंत पुण्याचे मानले जाते. तर अन्नदान करताना तांदूळ, गहू, कडधान्ये आणि तीळ दान कराव्यात. यामध्ये प्रामुख्याने दूध, साखर आणि दही इत्यादी पांढऱ्या वस्तू दान केल्यास अतिशय शुभ मानले जाईल. आपल्या क्षमतेनुसार गरजू लोकांना कपडे, बूट किंवा छत्री सुद्धा दान करू शकता. पिंपळाच्या झाडाला पाणी अर्पण करा, त्याची प्रदक्षिणा करा आणि पूर्वजांच्या शांतीसाठी प्रार्थना करा.

टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra.com या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.

 

Web Title: Somvati amavasya 2026 auspicious yoga donation rituals and shubh muhurat to receive special blessings

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Published On: Jun 14, 2026 | 03:00 PM

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