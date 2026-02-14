Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Somvati Amavasya 2026: 16 की 17 कधी आहे सोमवती अमावस्या, जाणून घ्या शुभ मुहूर्त आणि पूजा पद्धत

सोमवारी येणाऱ्या अमावस्येला सोमवती अमावस्या म्हणतात. या दिवशी विवाहित महिला आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करतात. तसेच देवी पार्वती आणि शिव यांची पूजा देखील केली जाते. कधी आहे सोमवती अमावस्या जाणून घ्या

Updated On: Feb 14, 2026 | 12:40 PM
  • सोमवती अमावस्या कधी आहे
  • सोमवती अमावस्या का म्हणतात
  • सोमवती अमावस्या मुहूर्त आणि पूजा पद्धत
 

 

हिंदू धर्मात अमावस्येला विशेष महत्त्व आहे. सोमवारी येणाऱ्या अमावस्येला सोमवती अमावस्या म्हणतात. या दिवशी पवित्र नदीत स्नान केल्याने आणि इतरांना दान केल्याने खूप पुण्य मिळते. शिवाय, शास्त्रांनुसार, सोमवती अमावस्येला देवी पार्वती आणि भगवान शिव यांची पूजा केली जाते. आपल्या पतींच्या दीर्घायुष्यासाठी प्रार्थना करण्यासाठी महिला योग्य विधींसह हे व्रत पाळतात आणि पिंपळाच्या झाडाला प्रदक्षिणा घालतात. सोमवती अमावस्येला स्नान आणि दान केल्याने देखील पूर्वजांच्या शापांपासून मुक्तता मिळू शकते. सोमवती अमावस्येला स्नान, दान करण्यासाठी काय आहे मुहूर्त आणि पूजा पद्धत जाणून घ्या

कधी आहे सोमवती अमावस्या

पंचांगानुसार, सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.35 वाजता अमावस्या तिथीची सुरुवात होत आहे. याची समाप्ती दुसऱ्या दिवशी म्हणजे मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी संध्याकाळी 5.31 वाजता होणार आहे. 16 तारखेला सूर्यास्तापूर्वी अमावस्या येत असल्याने, या दिवशी सोमवती अमावस्येचा उपवास वैध असेल. त्याचवेळी, अमावस्या तिथी दुसऱ्या दिवशी मंगळवारी असल्याने या दिवशी भौमवती अमावस्येचा योगायोग असेल. शास्त्रांनुसार, जर सोमवारी सूर्यास्ताच्या एक तास आधी देखील असेल तर त्याला सोमवती अमावास्या म्हणतात. म्हणून अमावस्येचे व्रत सोमवारी पाळणे योग्य राहील.

Shukra Gochar: होळीपूर्वी शुक्र ग्रह करणार दुर्मिळ युती, या राशीच्या लोकांवर होईल धनाचा वर्षाव

सोमवती अमावस्या शुभ मुहूर्त

यावेळी, सोमवती अमावस्येचा उपवास सोमवार, 16 फेब्रुवारी रोजी पाळला जाईल. या अमावस्येला स्नान आणि दान करण्याचा शुभ मुहूर्त दुसऱ्या दिवशी मंगळवार, 17 फेब्रुवारी रोजी सकाळी असेल. मंगळवारी दुपारी पितरांना प्रसन्न करण्यासाठी, त्यांचे आशीर्वाद घेण्यासाठी आणि पितृदोषाशी संबंधित उपाय केले जाऊ शकतात. सोमवती अमावस्येला पवित्र नदीत स्नान करणे आणि दान करणे याला खूप महत्त्व आहे. यामुळे प्रचंड पुण्य मिळू शकते.

सोमवती अमावस्या पूजा पद्धत

अमावस्या तिथीला सकाळी लवकर उठून स्नान करावे आणि नंतर भगवान शिव आणि माता पार्वतीच्या मंदिरात जाऊन तेथे विधीनुसार पूजा करावी.

शिवलिंग आणि देवी पार्वतीच्या मूर्तीभोवती कच्चा धागा विषम वेळा म्हणजेच 7 किंवा 11 वेळा गुंडाळा. असे केल्याने आनंदी वैवाहिक जीवन सुनिश्चित होते.

या दिवशी व्रत करणाऱ्या व्यक्तीने सकाळी स्नान केल्यानंतर स्वच्छ कपडे परिधान करून प्रथम उपवास करण्याचे व्रत घ्यावे. त्यानंतर, लाकडी चौथऱ्यावर कापड पसरवावे आणि तेथे भगवान शिव आणि देवी पार्वतीची मूर्ती किंवा चित्र ठेवावे.

Pradosh Vrat 2026: साडेसाती आणि धैय्यापासून मुक्ती मिळविण्यासाठी शनि प्रदोष व्रताच्या दिवशी करा ‘हे’ उपाय

या दिवशी देवी पार्वती आणि भगवान शिव यांची पूजा करून झाल्यानंतर आरती करावी त्यानंतर पिंपळाच्या झाडाला 108 वेळा प्रदक्षिणा घालावी.

परिक्रमा करण्यासोबतच 108 वेळा धागा गुंडाळा आणि भगवान शिव यांना झाडात निवासी मानून, दूध, पाणी, चंदन, अक्षत इत्यादींनी झाडाची पूजा करा.

Frequently Asked Questions

  • Que: सोमवती अमावस्या म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा अमावस्या (चंद्र पूर्णपणे अदृश्य) सोमवारच्या दिवशी येते, तेव्हाच ती सोमवती अमावस्या म्हणतात — ही धार्मिक दृष्ट्या अत्यंत पुण्यदायी तिथी मानली जाते

  • Que: सोमवती अमावस्या कधी आहे?

    Ans: सोमवती अमावस्या 17 फेब्रुवारी रोजी आहे

  • Que: सोमवती अमावस्या का खास मानली जाते?

    Ans: या दिवशी पितृ तर्पण, श्राद्ध, स्नान, दान व भगवान शिव पूजन केल्यास पितृप्रेतांचे आशीर्वाद, कुटुंब सुख–समृद्धी व जीवनातील अडथळ्यांपासून मुक्ती मिळते, अशी परंपरागत श्रद्धा आहे.

Feb 14, 2026 | 12:40 PM

