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Vastu Tips: घरात सुकलेली फुले ठेवणे शुभ की अशुभ? जाणून घ्या फुलांशी संबंधित महत्त्वाचे वास्तू नियम

Updated On: Jul 01, 2026 | 02:40 PM IST
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सारांश

घर सजवण्यासाठी अनेकजण ताजी किंवा कृत्रिम फुलांचा वापर करतात. यामुळे घराचे सौदर्यं वाढते आणि वातावरण देखील प्रसन्न राहते. वास्तुशास्त्रानुसार घरात सुकलेली किंवा कोमेजलेली फुले नकारात्मक ऊर्जा निर्माण करू शकतात. फुलांशी संबंधित महत्त्वाचे वास्तू नियम जाणून घेऊया

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • घरात सुकलेली फुले ठेवणे शुभ की अशुभ
  • फुलांशी संबंधित महत्त्वाचे वास्तू नियम
  • घरामध्ये सुकलेली फुले का ठेवू नये
 

 

फुलांच्या सजावटीमुळे घर सुंदर दिसते. फुले घराची ऊर्जा बदलू शकतात, पण जर त्यांच्यामुळे तुमच्या घरात वास्तू दोष निर्माण होऊ लागतो का? होय, जर तुम्ही घरात वाळलेली फुले ठेवली किंवा त्यांच्याकडे दुर्लक्ष करून ती अनेक दिवस तशीच ठेवली, तर त्यामुळे तुमच्या घराच्या ऊर्जेला हानी पोहोचू शकते. म्हणूनच तुम्ही तुमच्या घरात कधीही वाळलेली किंवा कोमेजलेली फुले ठेवू नयेत. त्याऐवजी, तुम्ही ताजी आणि सुवासिक फुले ठेवावीत.

सकारात्मक ऊर्जा निर्माण करते

ताज्या फुलांमधून एक विलक्षण ऊर्जा निर्माण होते. त्यांच्याद्वारे निर्माण होणारी ऊर्जा सकारात्मक असते. चिनी वास्तुशास्त्रानुसार, या ऊर्जेला ‘यांग ऊर्जा’ म्हणून ओळखले जाते. ताजी फुले जिथे कुठे ठेवली जातात, तिथे ती इतर सजीवांमध्ये आपली सकारात्मक ऊर्जा संचारित करतात. तथापि, जसजशी ही फुले सुकतात, तसतशी ती नकारात्मक ऊर्जा बाहेर टाकू लागतात आणि त्यांच्या जवळ राहणाऱ्या सजीवांना आपली ऊर्जा क्षीण झाल्यासारखे वाटू लागते.

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जर कोणी प्रकृती अस्वास्थ्याने त्रस्त असेल, तर त्यांच्या खोलीतील ताज्या फुलांचा गुच्छ एक रामबाण उपाय ठरू शकतो. दरम्यान, हीच फुले सुकल्यावर समस्या निर्माण करू शकतात. म्हणून, फुले सुकल्यावर ती ताबडतोब काढून टाकली पाहिजेत.

घरात सुकलेली फुले ठेवणे का टाळावे?

वास्तुशास्त्रानुसार सुकलेली, कोमेजलेली किंवा गळून पडलेली फुले ही ऊर्जा कमी होण्याचे आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानली जातात. त्यामुळे घरातील सकारात्मक वातावरणावर परिणाम होऊ शकतो, अशी श्रद्धा आहे. म्हणून अशी फुले वेळेवर काढून टाकण्याचा सल्ला दिला जातो.

काटेरी फुलझाडे टाळावीत

वास्तूनुसार घराच्या आतील भागात काटेरी झाडे किंवा फुलझाडे ठेवणे टाळावे. त्याऐवजी मोगरा, जाई, जुई, गुलाब किंवा कमळ यांसारखी शुभ फुले अधिक योग्य मानली जातात.

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कृत्रिम फुलांबाबत काय सांगते वास्तुशास्त्र

कृत्रिम फुले सजावटीसाठी वापरली जात असली, तरी वास्तुशास्त्रात नैसर्गिक फुलांना अधिक महत्त्व दिले जाते. कृत्रिम फुले वापरत असल्यास ती स्वच्छ आणि चांगल्या स्थितीत ठेवावीत.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

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Frequently Asked Questions

  • Que: घरात सुकलेली फुले ठेवणे वास्तुशास्त्रानुसार शुभ आहे का?

    Ans: नाही. वास्तुशास्त्रानुसार सुकलेली किंवा कोमेजलेली फुले नकारात्मक ऊर्जा आणि स्थिरतेचे प्रतीक मानली जातात. त्यामुळे ती घरात जास्त काळ ठेवणे टाळावे, अशी पारंपरिक मान्यता आहे.

  • Que: घरात कोणती फुले ठेवणे शुभ मानले जाते?

    Ans: मोगरा, जाई, जुई, गुलाब, कमळ आणि इतर ताजी, सुगंधी फुले घरात ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात प्रसन्न आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, अशी श्रद्धा आहे.

  • Que: कृत्रिम फुले घरात ठेवणे योग्य आहे का?

    Ans: कृत्रिम फुले सजावटीसाठी वापरता येतात. मात्र, वास्तुशास्त्रानुसार नैसर्गिक आणि ताजी फुले अधिक शुभ मानली जातात. कृत्रिम फुले वापरत असल्यास ती स्वच्छ ठेवावीत.

Web Title: Vastu tips important vastu rules related to keeping dried flowers in the house auspicious or inauspicious

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Published On: Jul 01, 2026 | 02:40 PM

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