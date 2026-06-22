सोमवार, 22 जून 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Vastu Tips: घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा पारंपरिक उपाय, जाणून घ्या काय सांगते वास्तुशास्त्र

Updated On: Jun 22, 2026 | 09:00 AM IST
जाहिरात
सारांश

तुमचे घर सतत तणाव, चिंता किंवा नकारात्मकतेने भरलेले असते का? असे असण्याचे कारण म्हणजे तुमच्या सभोवताली कोणत्यातरी प्रकारचा दोष किंवा ऊर्जेचा असमतोल असू शकतो. अशावेळी सैंधव मिठाचा हा उपाय करणे फायदेशीर ठरेल.

फोटो सौजन्य- istock

फोटो सौजन्य- istock

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा पारंपरिक उपाय
  • वास्तुशास्त्रामध्ये कोणते उपाय सांगण्यात आले आहे
  • राहू केतुचे अशुभ परिणाम दूर करण्यासाठी उपाय
 

सनातन धर्म आणि वास्तुशास्त्रानुसार, सैंधव मीठ अत्यंत पवित्र आणि सकारात्मक ऊर्जेचा वाहक मानले जाते. सैंधव मीठ केवळ अन्नाची चवच वाढवत नाही, तर घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्याचे एक प्रभावी साधन देखील आहे. याच कारणामुळे, अनेक लोक आपल्या घराच्या विविध कोपऱ्यांमध्ये सैंधव मिठाने भरलेली भांडी ठेवतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या उपायामुळे घरात शांतता, समृद्धी आणि मानसिक संतुलन टिकून राहण्यास मदत होते, असे मानले जाते. घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी सैंधव मिठाचे कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या

राहू आणि केतूचे अशुभ परिणाम कमी करण्यासाठी उपाय

ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि केतू हे छाया ग्रह मानले जातात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू किंवा केतू अशुभ स्थितीत असतात, तेव्हा त्यामुळे वाढलेला मानसिक ताण, गोंधळ, अनावश्यक भीती, कौटुंबिक कलह आणि कामात अडथळे येऊ शकतात. अशा वेळी, वास्तुशास्त्रज्ञ घरातील विशिष्ट ठिकाणी सैंधव मिठाची भांडी ठेवण्याचा सल्ला देतात. असे मानले जाते की मीठ नकारात्मक स्पंदने आणि अशुभ ऊर्जा शोषून घेऊन पर्यावरणाला शुद्ध करते, त्यामुळे राहू-केतूशी संबंधित समस्या कमी होतात.

नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्यास मदत करते

धार्मिकदृष्ट्या, सैंधव मीठ हे शुद्धीकरणाचे प्रतीक मानले जाते. कोपऱ्यांमध्ये, स्नानगृहात किंवा जड वाटणाऱ्या इतर ठिकाणी मिठाची वाटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होण्यास मदत होते. यामुळे अधिक शांत आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, असे म्हटले जाते.

Vastu Tips: सोफ्याच्या मागे या प्रकारचे लावा पेंटिंग, घरात येईल सुख समृद्धी

कुटुंबामध्ये सुख शांती राहणे

वास्तुशास्त्रानुसार, संतुलित आणि सकारात्मक घरगुती वातावरण कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि सलोखा वाढवते. घरात सैंधव मिठाची भांडी ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढतो, संघर्ष कमी होतो आणि नात्यांमध्ये सलोखा निर्माण होतो.

आर्थिक समस्या दूर करण्यासाठी उपाय

अनेक धार्मिक समजुतींनुसार सैंधव मीठ हे संपत्ती आणि समृद्धीशी जोडले जाते. असे म्हटले जाते की, जर एखाद्या घरात सतत आर्थिक अडचणी येत असतील, तर एका काचेच्या भांड्यात सैंधव मीठ भरून ते वायव्य दिशेला ठेवल्यास फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, याकडे श्रद्धेची आणि पारंपरिक विश्वासाची बाब म्हणून पाहिले जाते.

मीठ नियमितपणे बदला

वास्तुशास्त्रज्ञांच्या मते, भांड्यात ठेवलेले मीठ वेळोवेळी बदलले पाहिजे. असे मानले जाते की मीठ वातावरणातील नकारात्मकता शोषून घेते, म्हणूनच जुने मीठ वाहत्या पाण्यात सोडून नवीन मीठ ठेवणे शुभ मानले जाते.

Vastu Tips: देवघरात ठेवा ‘या’ ४ पवित्र गोष्टी; माता लक्ष्मीची होईल कृपा; वास्तुदोष होतील दूर

सैंधव मीठ घरात कुठे ठेवावे

वास्तुशास्त्रानुसार, ज्या ठिकाणी रचनात्मक बदल करणे शक्य नसते, अशा ठिकाणी सैंधव मीठ ठेवण्याची शिफारस केली जाते. उदाहरणार्थ, जड वाटणाऱ्या खोल्यांमध्ये, पसारा असलेल्या कोपऱ्यांमध्ये किंवा असंतुलनाने प्रभावित झालेल्या भागांमध्ये, एक आधारभूत उपाय म्हणून मिठाच्या वाट्यांचा वापर केला जातो.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा उपाय काय आहे?

    Ans: वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतेनुसार काचेच्या किंवा मातीच्या वाटीत सैंधव मीठ भरून घरातील योग्य ठिकाणी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असे मानले जाते.

  • Que: सैंधव मीठ किती दिवसांनी बदलावे?

    Ans: साधारणपणे 15 दिवसांनी किंवा महिन्यातून एकदा सैंधव मीठ बदलण्याची प्रथा आहे. मीठ ओलसर किंवा काळसर दिसू लागल्यास ते लगेच बदलावे, असेही मानले जाते.

  • Que: सैंधव मीठाचा हा उपाय केल्याने तणाव पूर्णपणे दूर होतो का?

    Ans: याबाबत कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. हा उपाय वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक श्रद्धेवर आधारित आहे. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद, समजूतदारपणा, योग्य जीवनशैली आणि आवश्यक असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.

Web Title: Vastu tips rock salt remedy to reduce stress at home

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 22, 2026 | 09:00 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Astro Tips: देव्हाऱ्यात शंख आणि कासव ठेवण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व, जाणून घ्या
1

Astro Tips: देव्हाऱ्यात शंख आणि कासव ठेवण्यामागे काय आहे धार्मिक महत्त्व, जाणून घ्या

Vastu Tips: सोफ्याच्या मागे या प्रकारचे लावा पेंटिंग, घरात येईल सुख समृद्धी
2

Vastu Tips: सोफ्याच्या मागे या प्रकारचे लावा पेंटिंग, घरात येईल सुख समृद्धी

Garuda Purana: पूर्वजांचा फोटो भिंतीवर कोणत्या दिशेला लावावा? काय सांगते गरुड पुराण
3

Garuda Purana: पूर्वजांचा फोटो भिंतीवर कोणत्या दिशेला लावावा? काय सांगते गरुड पुराण

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Gold Price Drop: सोन्याची किंमत ₹15,000 ने घसरली… युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव का वाढतात? इराण-अमेरिका करारानंतर दिलासा मिळाला

Gold Price Drop: सोन्याची किंमत ₹15,000 ने घसरली… युद्धाच्या काळात सोन्याचे भाव का वाढतात? इराण-अमेरिका करारानंतर दिलासा मिळाला

Jun 22, 2026 | 09:00 AM
Vastu Tips: घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा पारंपरिक उपाय, जाणून घ्या काय सांगते वास्तुशास्त्र

Vastu Tips: घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा पारंपरिक उपाय, जाणून घ्या काय सांगते वास्तुशास्त्र

Jun 22, 2026 | 09:00 AM
घाटकोपर दुर्घटनेतून महापालिका काय शिकली? पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ‘डिजिटल’ होर्डिंगमुळे अपघात घडण्याची चालकांना भीती

घाटकोपर दुर्घटनेतून महापालिका काय शिकली? पश्चिम द्रुतगती महामार्गावर ‘डिजिटल’ होर्डिंगमुळे अपघात घडण्याची चालकांना भीती

Jun 22, 2026 | 08:45 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Todays Gold-Silver Price: सोन्या – चांदीचे भाव पुन्हा कोसळले! खरेदीपूर्वी जाणून घ्या तुमच्या शहरातील दर

Jun 22, 2026 | 08:39 AM
Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक

Navi Mumbai: कोकेन-हायड्रोपोनिक गांजा तस्करी प्रकरणातील सराईत ड्रग माफिया NCBच्या जाळ्यात; PIT-NDPS अंतर्गत अटक

Jun 22, 2026 | 08:38 AM
Dinvishesh : खलनायकी भूमिकेचा बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २२ जूनचा इतिहास

Dinvishesh : खलनायकी भूमिकेचा बादशाह म्हणून ओळखले जाणारे अमरीश पुरी यांचा जन्मदिवस; जाणून घ्या २२ जूनचा इतिहास

Jun 22, 2026 | 08:38 AM
Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Numberlogy: मूलांक १ असणाऱ्या लोकांचा आजचा दिवस कसा राहील जाणून घ्या

Jun 22, 2026 | 08:30 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Ahilyanagar: गरीब शेतकरी कुटुंबाची आर्थिक पिळवणूक, आधार हॉस्पिटलवर गंभीर आरोप, आरोग्य यंत्रणा हादरली

Jun 21, 2026 | 03:43 PM
Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Anna Hazare : नव्या RTI नियमांवर अण्णा हजारे भडकले; वयाच्या ९० व्या वर्षी पुन्हा उपोषणाचा इशारा!

Jun 21, 2026 | 03:04 PM
Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Mumbai : मनसेच्या अल्टिमेटमपूर्वीच नरेंद्र मेहतांनी केला बॉटलनेक ब्रिजचा लोकार्पण सोहळा

Jun 21, 2026 | 02:55 PM
Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Ratnagiri :रत्नागिरीत पानवल धरणाच्या मजबुतीकरण व नुतनीकरण कामाचे लोकार्पण

Jun 20, 2026 | 03:43 PM
“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

“कोणतीही आर्थिक मागणी झाली नाही!” बीडिओंच्या समर्थनार्थ सरपंच मैदानात; शेवगावमध्ये वाद पेटला

Jun 18, 2026 | 03:29 PM
Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Prakash Waje : कोण सोडून जाईल माहीत नाही, पण वाजे ठाकरेंसोबतच राहणार!

Jun 18, 2026 | 03:26 PM
Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Ahilyanagar: समृद्ध पंचायत राज अभियानात गैरव्यवहाराचा आरोप, नांदेडकरांचा शेवगाववर धडक मोर्चा

Jun 17, 2026 | 03:33 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा