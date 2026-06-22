Vastu Tips: घरातील तणाव कमी करण्यासाठी सैंधव मीठाचा पारंपरिक उपाय, जाणून घ्या काय सांगते वास्तुशास्त्र

सनातन धर्म आणि वास्तुशास्त्रानुसार, सैंधव मीठ अत्यंत पवित्र आणि सकारात्मक ऊर्जेचा वाहक मानले जाते. सैंधव मीठ केवळ अन्नाची चवच वाढवत नाही, तर घरातील नकारात्मक ऊर्जा दूर करण्याचे एक प्रभावी साधन देखील आहे. याच कारणामुळे, अनेक लोक आपल्या घराच्या विविध कोपऱ्यांमध्ये सैंधव मिठाने भरलेली भांडी ठेवतात. धार्मिक मान्यतेनुसार, या उपायामुळे घरात शांतता, समृद्धी आणि मानसिक संतुलन टिकून राहण्यास मदत होते, असे मानले जाते. घरातील नकारात्मकता दूर करण्यासाठी सैंधव मिठाचे कोणते उपाय करायचे जाणून घ्या
ज्योतिषशास्त्रानुसार, राहू आणि केतू हे छाया ग्रह मानले जातात. जेव्हा एखाद्या व्यक्तीच्या कुंडलीत राहू किंवा केतू अशुभ स्थितीत असतात, तेव्हा त्यामुळे वाढलेला मानसिक ताण, गोंधळ, अनावश्यक भीती, कौटुंबिक कलह आणि कामात अडथळे येऊ शकतात. अशा वेळी, वास्तुशास्त्रज्ञ घरातील विशिष्ट ठिकाणी सैंधव मिठाची भांडी ठेवण्याचा सल्ला देतात. असे मानले जाते की मीठ नकारात्मक स्पंदने आणि अशुभ ऊर्जा शोषून घेऊन पर्यावरणाला शुद्ध करते, त्यामुळे राहू-केतूशी संबंधित समस्या कमी होतात.
धार्मिकदृष्ट्या, सैंधव मीठ हे शुद्धीकरणाचे प्रतीक मानले जाते. कोपऱ्यांमध्ये, स्नानगृहात किंवा जड वाटणाऱ्या इतर ठिकाणी मिठाची वाटी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होण्यास मदत होते. यामुळे अधिक शांत आणि सकारात्मक वातावरण निर्माण होते, असे म्हटले जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार, संतुलित आणि सकारात्मक घरगुती वातावरण कुटुंबातील सदस्यांमध्ये प्रेम आणि सलोखा वाढवते. घरात सैंधव मिठाची भांडी ठेवल्याने सकारात्मक ऊर्जेचा संचार वाढतो, संघर्ष कमी होतो आणि नात्यांमध्ये सलोखा निर्माण होतो.
अनेक धार्मिक समजुतींनुसार सैंधव मीठ हे संपत्ती आणि समृद्धीशी जोडले जाते. असे म्हटले जाते की, जर एखाद्या घरात सतत आर्थिक अडचणी येत असतील, तर एका काचेच्या भांड्यात सैंधव मीठ भरून ते वायव्य दिशेला ठेवल्यास फायदा होऊ शकतो. दरम्यान, याकडे श्रद्धेची आणि पारंपरिक विश्वासाची बाब म्हणून पाहिले जाते.
वास्तुशास्त्रज्ञांच्या मते, भांड्यात ठेवलेले मीठ वेळोवेळी बदलले पाहिजे. असे मानले जाते की मीठ वातावरणातील नकारात्मकता शोषून घेते, म्हणूनच जुने मीठ वाहत्या पाण्यात सोडून नवीन मीठ ठेवणे शुभ मानले जाते.
वास्तुशास्त्रानुसार, ज्या ठिकाणी रचनात्मक बदल करणे शक्य नसते, अशा ठिकाणी सैंधव मीठ ठेवण्याची शिफारस केली जाते. उदाहरणार्थ, जड वाटणाऱ्या खोल्यांमध्ये, पसारा असलेल्या कोपऱ्यांमध्ये किंवा असंतुलनाने प्रभावित झालेल्या भागांमध्ये, एक आधारभूत उपाय म्हणून मिठाच्या वाट्यांचा वापर केला जातो.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक मान्यतेनुसार काचेच्या किंवा मातीच्या वाटीत सैंधव मीठ भरून घरातील योग्य ठिकाणी ठेवल्याने नकारात्मक ऊर्जा कमी होऊन सकारात्मक वातावरण निर्माण होण्यास मदत होते, असे मानले जाते.
Ans: साधारणपणे 15 दिवसांनी किंवा महिन्यातून एकदा सैंधव मीठ बदलण्याची प्रथा आहे. मीठ ओलसर किंवा काळसर दिसू लागल्यास ते लगेच बदलावे, असेही मानले जाते.
Ans: याबाबत कोणताही वैज्ञानिक पुरावा उपलब्ध नाही. हा उपाय वास्तुशास्त्रातील पारंपरिक श्रद्धेवर आधारित आहे. तणाव कमी करण्यासाठी संवाद, समजूतदारपणा, योग्य जीवनशैली आणि आवश्यक असल्यास तज्ज्ञांचा सल्ला घेणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.