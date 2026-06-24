Vastu Tips: हंस किंवा बदकांच्या जोडीचे चित्र का मानले जाते शुभ, नातेसंबंध आणि प्रेमावर होणाऱ्या परिणामांबद्दल जाणून घ्या

आपल्या घरात आनंद, समृद्धी आणि सकारात्मक ऊर्जा आणण्यासाठी, लोक विविध वास्तू आणि फेंगशुई उपाय अवलंबतात. हंस आणि बदकांची जोडी विशेष महत्त्वपूर्ण मानली जाते. ते केवळ प्रेम आणि निष्ठेचे प्रतीक नाहीत, तर नातेसंबंध दृढ करतात आणि घरात शुभ नशीब आणतात. हंस किंवा बदकांची जोडी घरात कुठे ठेवावे आणि त्यांचे फायदे काय आहेत ते जाणून घेऊया.
वास्तुशास्त्रानुसार, हंसाला प्रेम, पवित्रता आणि सौम्यतेचे प्रतीक मानले जाते. धार्मिक दृष्टिकोनातून, हंस हे देवी सरस्वती आणि भगवान ब्रह्मा यांचे वाहन आहे. त्यामुळे, घरात हंसाचे चित्र किंवा मूर्ती ठेवणे शुभ मानले जाते. यामुळे घरात शांत वातावरण निर्माण होते आणि सकारात्मक ऊर्जेचा सतत प्रवाह सुरू राहतो.
पती-पत्नीमधील किरकोळ भांडणे आणि मतभेद सामान्य आहेत, परंतु वारंवार होणारे मतभेद आणि तणाव हे चिंतेचे कारण आहे. वास्तू आणि फेंगशुईनुसार, हे घरातील नकारात्मक ऊर्जेमुळे होते. अशा परिस्थितीत, बेडरूममध्ये हंसांच्या जोडीचे चित्र किंवा मूर्ती ठेवा. असे मानले जाते की यामुळे प्रेम आणि सामंजस्य वाढण्यास मदत होते. यामुळे नात्यातील आदर आणि भावनिक जवळीक वाढते.
वास्तुशास्त्रानुसार, वैवाहिक जीवनासाठी हंसांची जोडी शुभ मानली जाते. आर्थिक प्रगतीसाठी, मोठ्या हंसाचे चित्र ठेवण्याची शिफारस केली जाते. असे मानले जाते की यामुळे धनप्राप्तीची शक्यता वाढते.
फेंगशुईमध्ये, त्यांची जोडी प्रेम आणि निष्ठेचे एक शक्तिशाली प्रतीक मानली जाते. हंसाप्रमाणेच, हा पक्षी आपल्या जोडीदाराप्रती असलेल्या निष्ठेसाठी आणि मृत्यूपर्यंत त्यांच्यासोबत राहण्याच्या इच्छेसाठी ओळखला जातो. त्यामुळे, त्याची मूर्ती किंवा चित्र हे वैवाहिक सुख आणि दृढ नातेसंबंधांचे प्रतीक मानले जाते.
फेंगशुईनुसार, योग्य जीवनसाथीच्या शोधात असलेल्यांसाठी बदकांची जोडी शुभ मानली जाते. असे मानले जाते की, ही जोडी सकारात्मक नातेसंबंध आकर्षित करण्यास मदत करते. प्रेमविवाह करू इच्छिणाऱ्यांना बदकांच्या जोडीच्या गळ्यात लाल रिबन किंवा धागा बांधण्याचा सल्ला दिला जातो.
वास्तुशास्त्र आणि फेंग शुईनुसार, शयनकक्षात हंस किंवा बदकांची जोडी ठेवणे सर्वोत्तम मानले जाते. नैऋत्य दिशा विशेषतः प्रेम आणि नातेसंबंधांची दिशा मानली जाते.
अविवाहित व्यक्ती हे खोलीतील साईड टेबलवर ठेवू शकतात, तर विवाहित जोडपी त्यांच्या बेडरूममध्ये पतीच्या पलंगाच्या बाजूला ठेवू शकतात.
काही समजुतींनुसार, जर तुम्हाला तुमच्या नात्यात दुरावा जाणवत असेल, तर तुमच्या जोडीदाराला मँडरिन बदकाचे चित्र किंवा मूर्ती भेट देणे देखील शुभ मानले जाते.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)
Ans: वास्तुशास्त्रानुसार हंस किंवा बदकांची जोडी प्रेम, निष्ठा, सौहार्द आणि दीर्घकालीन नातेसंबंधांचे प्रतीक मानली जाते. त्यामुळे घरात सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते, अशी श्रद्धा आहे.
Ans: वास्तुशास्त्रात एकट्या पक्ष्यांपेक्षा जोडीचे चित्र अधिक शुभ मानले जाते, कारण ते एकता, प्रेम आणि सहजीवनाचे प्रतीक असते.
Ans: अशा चित्रांमुळे घरातील तणाव कमी होऊन परस्पर समज, प्रेम आणि सौहार्द वाढण्यास मदत होते, अशी वास्तुश्रद्धा आहे.