Spiritual News : सोमवार ते रविवार ‘या’ झाडांची पूजा मानली जाते शुभ; यामागचं काय आहे धार्मिक महत्त्व? जाणून घ्या

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सोमवार: बेल वृक्ष भगवान शिवाची कृपा प्रदान करतो
सोमवार हा दिवस भगवान शिवाला समर्पित मानला जातो. या दिवशी बेल वृक्षाची पूजा करणे अत्यंत शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की बेलपत्राच्या झाडाची तीन पाने भगवान शिवाला अत्यंत प्रिय आहेत. सोमवारी शिवलिंगाला बेलपत्र अर्पण केल्याने आणि बेलाच्या झाडाजवळ दिवा लावल्याने वैवाहिक जीवनात आनंद आणि मनाला शांती मिळते.
मंगळवार: कडुलिंबाच्या झाडाची पूजा केल्याने समस्या दूर होतात
मंगळवार हा भगवान हनुमान, मंगल देव आणि देवी दुर्गा यांच्या पूजेसाठी विशेष दिवस मानला जातो. या दिवशी कडुलिंबाच्या झाडाची पूजा करण्याची परंपरा आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, कडुलिंबाच्या झाडाची पूजा केल्याने नकारात्मक ऊर्जा दूर होते आणि आर्थिक अडचणींपासून मुक्ती मिळते. कडुलिंब हे आरोग्य आणि संरक्षणाचे प्रतीक देखील मानले जाते.
बुधवार: आवळा आणि तुळस शुभ परिणाम देतात
बुधवार हा भगवान गणेश आणि बुध ग्रहाला समर्पित आहे. या दिवशी भगवान गणेशाला दुर्वा अर्पण करणे, तसेच तुळस आणि आवळ्याच्या झाडाची पूजा करणे देखील शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की आवळ्याची पूजा केल्याने व्यवसाय आणि करिअरमध्ये प्रगतीचे मार्ग खुले होतात, तर तुळशीची पूजा केल्याने भगवान विष्णू आणि देवी लक्ष्मी यांचा आशीर्वाद मिळतो.
गुरुवार: केळीच्या झाडाची पूजा केल्याने सुख आणि समृद्धी वाढते
गुरुवारी देवांचे गुरू, भगवान विष्णू आणि बृहस्पती यांची पूजा केली जाते. या दिवशी केळीच्या झाडाची पूजा करण्याला विशेष महत्त्व आहे. असे मानले जाते की केळीच्या झाडाला हळद मिसळलेले पाणी अर्पण केल्याने वैवाहिक जीवनात गोडवा येतो आणि घरात सुख-समृद्धी टिकून राहते. ज्यांच्या विवाहात विलंब होत आहे, त्यांच्यासाठीही केळीच्या झाडाची पूजा करणे शुभ मानले जाते.
शुक्रवार: तुळस, अशोक आणि आवळा देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळवून देतात
शुक्रवार हा दिवस देवी लक्ष्मी, संतोषी माता आणि शुक्र ग्रहाला समर्पित आहे. या दिवशी तुळस, अशोक, गुलार आणि आवळा या झाडांची पूजा करणे शुभ मानले जाते. असे मानले जाते की तुळशीची पूजा केल्याने घरात सकारात्मक ऊर्जा टिकून राहते आणि आर्थिक परिस्थिती सुधारते. देवी लक्ष्मीचा आशीर्वाद मिळवण्यासाठी संध्याकाळी तुळशीजवळ दिवा लावणे अत्यंत शुभ मानले जाते.
शनिवार: पिंपळ आणि शमीच्या झाडांची पूजा केल्याने शनिदोष दूर होतो
शनिवारी पिंपळ आणि शमीच्या झाडांची पूजा करणे विशेष महत्त्वाचे आहे. धार्मिक मान्यतेनुसार, पिंपळाचे झाड हे ब्रह्मा, विष्णू आणि महेश यांचे निवासस्थान मानले जाते. शमीचे झाड भगवान शनीला प्रिय मानले जाते. शनिवारी या दोन झाडांची पूजा केल्याने आणि मोहरीच्या तेलाचा दिवा लावल्याने शनि दोष कमी होतो आणि पूर्वजांचा आशीर्वाद मिळतो.
रविवार: पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे शुभ मानले जाते
रविवार हा भगवान सूर्याला समर्पित आहे. असे मानले जाते की या दिवशी पिंपळ आणि तुळशीच्या झाडांना पाणी अर्पण करू नये, तसेच त्यांची पाने तोडू नयेत. रविवारी पिंपळाच्या झाडाची पूजा करणे शुभ मानले जाते. असे म्हटले जाते की यामुळे जीवनात ऊर्जा, आत्मविश्वास आणि आदर वाढतो.
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वृक्षपूजेसंबंधी महत्त्वाचे मुद्दे
वृक्षपूजा करताना स्वच्छता आणि भक्तीभाव राखला पाहिजे. कोणत्याही झाडाला विनाकारण इजा पोहोचवू नये. या झाडांची पूजा करण्याबरोबरच त्यांचे संरक्षण करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. कारण, ही झाडेच आपल्याला स्वच्छ हवा, सावली आणि एक चांगले जीवन देतात.
(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)