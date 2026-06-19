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Trik Bhav: कुंडलीमधील त्रिका भाव अशुभ का मानला जातो? काय सांगते ज्योतिषशास्त्र, जाणून घ्या

Updated On: Jun 19, 2026 | 10:30 AM IST
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सारांश

कुंडलीतील ६ व्या, ८ व्या आणि १२ व्या घरांना त्रिक भाव म्हणतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार, ही घरे जीवनातील संघर्ष, आजारपण, तणाव आणि अडचणींचे कारण मानली जातात. त्यांच्या सविस्तर परिणामांबद्दल जाणून घ्या.

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • कुंडलीमधील त्रिका भाव म्हणजे काय
  • त्रिका भाव अशुभ का मानला जातो
  • त्रिका भावाचे व्यक्तीच्या जीवनावर काय परिणाम होतात
 

वैदिक ज्योतिषशास्त्रानुसार, प्रत्येक कुंडलीत १२ घरे असतात, त्यापैकी ६ वे, ८ वे आणि १२ वे घर विशेष महत्त्वाचे मानले जाते. यांना त्रिका भाव किंवा अशुभ घरे म्हटले जाते. ही घरे जीवनातील संघर्ष, अडथळे, आरोग्य समस्या आणि आर्थिक चढ-उतारांशी संबंधित असल्याचे मानले जाते. या तीन घरांना कधीकधी ‘कुंडलीतील छिद्रे’ असेही म्हटले जाते, कारण ती व्यक्तीच्या जीवनातील लपलेल्या समस्या आणि अचानक येणारी आव्हाने दर्शवतात. ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा या घरांचा प्रभाव कमजोर किंवा अशुभ असतो, तेव्हा जातकाला मानसिक ताण, आर्थिक अडचणी आणि आरोग्याच्या समस्यांना सामोरे जावे लागू शकते. म्हणूनच ज्योतिषशास्त्रात त्रिका घरांचा अभ्यास अत्यंत महत्त्वाचा मानला जातो, कारण ते आपल्याला जीवनातील कठीण पैलू आणि त्यांचे संभाव्य उपाय समजून घेण्यास मदत करतात.

संघर्ष, रोग आणि शत्रू

कुंडलीतील सहावे घर आजारपण, शत्रू, कर्ज, कायदेशीर वाद आणि कामाच्या ठिकाणचे संघर्ष दर्शवते. जेव्हा हे घर कमजोर किंवा पीडित असते, तेव्हा व्यक्तीला आरोग्याच्या समस्या, मानसिक ताण आणि आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागू शकतो. हे घर व्यक्तीची लढाऊ वृत्ती आणि कठीण परिस्थितींवर मात करण्याची शक्ती देखील दर्शवते.

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रहस्य, संकट आणि बदल

कुंडलीतील आठवे घर हे सर्वात रहस्यमय आणि गहन घर मानले जाते. ते जीवनातील अचानक बदल, अपघात, मानसिक ताण आणि तीव्र चढ-उतार दर्शवते. या घराच्या प्रभावाखाली, व्यक्तीच्या जीवनात अनपेक्षित घटना घडू शकतात, ज्याचा त्यांच्यावर भावनिक आणि मानसिक परिणाम होतो. हे घर गूढ ज्ञान आणि आध्यात्मिक बाबींशी देखील संबंधित आहे.

खर्च, नुकसान आणि वियोग

कुंडलीमधील बारावे घर खर्च, नुकसान, रुग्णालयाचा खर्च, तुरुंगवास, झोपेच्या समस्या आणि प्रियजनांपासून वियोग दर्शवते. या घरामुळे जीवनात वाढलेला आर्थिक खर्च आणि एकाकीपणा येऊ शकतो. दरम्यान, हे घर परदेश प्रवास, मोक्ष आणि आध्यात्मिक प्रगतीचेही प्रतीक आहे, जे व्यक्तीला सांसारिक आसक्तींपासून मुक्त करते.

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त्रिका भावाचे काय आहे महत्त्व

ज्योतिषशास्त्रानुसार, त्रिका घरे केवळ नकारात्मक नसतात. जर या घरांचे अधिपती ग्रह अनुकूल स्थितीत असतील, तर ते ‘विपरीत राजयोग’ निर्माण करू शकतात. हा योग व्यक्तीला संघर्षानंतर मोठे यश, आदर आणि आर्थिक प्रगती मिळवून देऊ शकतो. योग्य दृष्टिकोन आणि उपाययोजनांनी, ही घरे जीवनात बदल आणि प्रगतीचा मार्गही खुला करू शकतात.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: त्रिका भाव अशुभ का मानले जातात?

    Ans: या भावांचा संबंध रोग, कर्ज, शत्रू, अपघात, अडथळे, नुकसान, खर्च आणि जीवनातील आव्हानांशी जोडला जातो. त्यामुळे त्यांना आव्हानात्मक किंवा अशुभ भाव मानले जाते.

  • Que: त्रिक भाव नेहमीच वाईट परिणाम देतात का?

    Ans: नाही. त्रिक भाव नेहमीच नकारात्मक परिणाम देतात असे नाही. योग्य ग्रहस्थिती असल्यास हेच भाव संघर्षातून यश, आध्यात्मिक प्रगती आणि संकटांवर मात करण्याची ताकद देऊ शकतात.

  • Que: त्रिका भावांतील दोष कमी करण्यासाठी काय करावे?

    Ans: ज्योतिषीय सल्ल्यानुसार संबंधित ग्रहांची उपासना, मंत्रजप, दानधर्म, सत्कर्म आणि योग्य उपाय केल्याने त्रिक भावांचे प्रतिकूल परिणाम कमी होण्यास मदत होऊ शकते.

Web Title: Why is trik bhav in horoscope considered inauspicious what does astrology say

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Published On: Jun 19, 2026 | 10:30 AM

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