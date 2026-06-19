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Grahan Yog: चंद्र-केतू ग्रहण योगामुळे वाढू शकतात अडचणी, या राशींच्या लोकांनी घ्यावी विशेष काळजी

Updated On: Jun 19, 2026 | 07:05 AM IST
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सारांश

जून महिन्यात ग्रहण योग तयार होत आहे. चंद्र केतूच्या युतीमुळे ही युती तयार होत आहे. मात्र ही युती काही राशींच्या लोकांसाठी त्रासदायक ठरू शकते. यामुळे मानसिक अस्थिरता, गोंधळ, निर्णय घेण्यास अडचण आणि त्यांच्या जीवनात चढ-उतार येऊ शकतात. कोणत्या राशींच्या लोकांनी सावध राहावे, जाणून घ्या

फोटो सौजन्य- pinterest

फोटो सौजन्य- pinterest

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विस्तार
  • चंद्र-केतू ग्रहण योगामुळे वाढू शकतात अडचणी
  • चंद्र केतूच्या युतीमुळे तयार होणार ग्रहण योग
  • ग्रहण योगात या राशींच्या लोकांनी घ्यावी विशेष काळजी
 

शुक्रवार, १९ जून रोजी सकाळी १०:०६ वाजता चंद्र सिंह राशीत प्रवेश करेल. सिंह राशीत आधीपासूनच केतू हा छाया ग्रह आहे. ज्योतिषशास्त्रानुसार, जेव्हा चंद्र आणि केतू एकाच राशीत असतात, तेव्हा ग्रहण होते. हा योग आव्हानात्मक मानला जातो, कारण त्याचे परिणाम मानसिक अस्थिरता, गोंधळ, निर्णय घेण्यातील अडचण आणि चढ-उतार या स्वरूपात दिसून येतात. त्यामुळे, काही विशिष्ट राशींच्या लोकांना या काळात विशेष सावधगिरी बाळगण्याचा सल्ला दिला जातो. कोणत्या राशींवर याचा सर्वाधिक परिणाम होऊ शकतो, जाणून घेऊया

ग्रहण योग म्हणजे काय

ज्योतिषशास्त्रानुसार जेव्हा चंद्र आणि केतू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांवर एकत्र येतात, तेव्हा त्याला चंद्र-केतू ग्रहण योग असे म्हटले जाते. हा योग प्रत्यक्ष सूर्यग्रहण किंवा चंद्रग्रहण नसून, ग्रहांच्या युतीमुळे तयार होणारा एक ज्योतिषशास्त्रीय योग आहे. चंद्र हा मन, भावना, आई, मानसिक स्थैर्य आणि विचारांचे प्रतिनिधित्व करतो. तर केतू हा अध्यात्म, वैराग्य, भ्रम, गूढता, पूर्वजन्माचे कर्म आणि अलिप्तपणाचा कारक मानला जातो. त्यामुळे या दोन्ही ग्रहांची युती झाल्यास व्यक्तीच्या मानसिक स्थितीवर, निर्णयक्षमतेवर आणि भावनिक आयुष्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे ज्योतिषशास्त्रात सांगितले जाते.

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या राशींच्या लोकांनी राहावे सावध

मेष रास

मेष राशीच्या लोकांना या काळात आपल्या आरोग्याकडे आणि मानसिक स्थितीकडे विशेष लक्ष देण्याची गरज आहे. तणाव आणि चिंता वाढू शकते, ज्यामुळे कामावरील एकाग्रतेवर परिणाम होईल. वाहन चालवताना निष्काळजीपणा टाळा आणि घाई करू नका. आर्थिक व्यवहारांबाबत सावधगिरी बाळगा, कारण आर्थिक नुकसानीचा धोका आहे. न्यायालयीन खटल्यांमध्ये किंवा कायदेशीर बाबींमध्ये गुंतलेल्या व्यक्तींना काही आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते. कला आणि सर्जनशीलतेच्या क्षेत्रात प्रगतीच्या संधी निर्माण होऊ शकतात, परंतु यश मिळवण्यासाठी अतिरिक्त प्रयत्नांची आवश्यकता भासू शकते.

कन्या रास

हे ग्रहण कन्या राशीच्या लोकांसाठी काही नवीन आव्हाने घेऊन येऊ शकते. घर आणि काम यांच्यात संतुलन राखणे कठीण वाटू शकते, ज्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो. खाण्याच्या सवयींकडे दुर्लक्ष केल्यास आरोग्याच्या समस्या उद्भवू शकतात. मित्र किंवा जवळच्या व्यक्तींशी मतभेद होण्याची शक्यता आहे. कोणताही वाद वाढवण्याऐवजी, संयमाने आणि समजूतदारपणे वागणे अधिक चांगले ठरेल.

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मीन रास

हा काळ मीन राशीसाठी काहीसा गोंधळ आणि अनिश्चितता निर्माण करू शकतो. आर्थिक बाबींमध्ये काळजीपूर्वक विचार करणे आवश्यक असेल. मोठी रक्कम कर्ज म्हणून देण्यापूर्वी किंवा गुंतवण्यापूर्वी सखोल चौकशी करा, कारण आर्थिक नुकसान होण्याची शक्यता आहे. कौटुंबिक संबंधांमध्ये तणाव निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे आपल्या संभाषणात संयम ठेवा. तुम्हाला वडिलोपार्जित मालमत्तेबाबत विलंब किंवा वादांना सामोरे जावे लागू शकते.

(टीपः धर्म, ज्योतिष, वास्तु, फेंगशुई इत्यादी विषयांवरील लेख/बातम्या केवळ वाचकांच्या माहितीसाठी आहेत. यासंबंधी कोणताही प्रयोग करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला आवश्यक आहे. आमचे उद्दिष्ट फक्त वाचकांना माहिती देणे आहे. Navarashtra या तथ्यांची पुष्टी करू शकत नाही.)

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: ग्रहण योग म्हणजे काय?

    Ans: जेव्हा चंद्र आणि केतू एकाच राशीत किंवा जवळच्या अंशांमध्ये येतात, तेव्हा त्याला ज्योतिषशास्त्रात ग्रहण योग असे म्हटले जाते. हा योग मानसिक आणि भावनिक स्तरावर परिणाम करणारा मानला जातो.

  • Que: चंद्र-केतू युतीला ग्रहण योग का म्हणतात?

    Ans: केतू हा छाया ग्रह मानला जातो. चंद्राशी त्याची युती झाल्यास चंद्राचे नैसर्गिक गुण काही प्रमाणात प्रभावित होतात, म्हणून या स्थितीला ग्रहण योग असे संबोधले जाते.

  • Que: ग्रहण योगात कोणत्या राशींच्या लोकांनी काळजी घ्यावी

    Ans: ग्रहण योगात मेष, कन्या आणि मीन राशींच्या लोकांनी काळजी घ्यावी

Web Title: Grahan yog people of these zodiac signs should be careful due to chandra ketu yoga

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Published On: Jun 19, 2026 | 07:05 AM

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