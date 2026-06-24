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Women In Diplomacy: युद्ध रोखण्यापासून ते शांतता प्रस्थापित करण्यापर्यंत; आंतरराष्ट्रीय धोरणात महिलांची भूमिका का ठरतेय गेमचेंजर?

Updated On: Jun 24, 2026 | 07:30 AM IST
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सारांश

Women In Diplomacy Day : आंतरराष्ट्रीय धोरणातील महिला दिन दरवर्षी २४ जून रोजी साजरा केला जातो. जागतिक राजनैतिक कार्यात महिलांच्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेला मान्यता देणे आणि त्यांच्या कामगिरीचा सन्मान करणे, हा या दिवसाचा उद्देश आहे.

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जागतिक राजकारणात महिलांचे वाढते वर्चस्व; 'या' कारणामुळे २४ जून रोजी साजरा होतो आंतरराष्ट्रीय मुत्सद्देगिरीतील महिला दिन ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • २४ जूनचे जागतिक महत्त्व
  • UN ची अधिकृत मान्यता
  • समानतेचे मोठे आव्हान

International Day of Women in Diplomacy 2026 : जागतिक परराष्ट्र धोरण, आंतरराष्ट्रीय संबंध आणि दोन किंवा अधिक देशांमधील तणाव शांत करण्यात महिला राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. या महिलांच्या अफाट कर्तृत्वाला, धैर्याला आणि जागतिक शांततेसाठी त्यांनी घेतलेल्या कष्टांना दाद देण्यासाठी दरवर्षी २४ जून रोजी ‘आंतरराष्ट्रीय राजनैतिक कार्यातील महिला दिन’ (International Day of Women in Diplomacy) मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो. संयुक्त राष्ट्रांच्या महासभेने (UNGA) २०२२ मध्ये या दिवसाची अधिकृत सुरुवात केली, ज्याचा मुख्य हेतू जागतिक पातळीवर निर्णय घेणाऱ्या सर्वोच्च संस्थांमध्ये महिलांना समान हक्क आणि व्यासपीठ मिळवून देणे हा आहे.

महत्त्वपूर्ण योगदान

अनेक शतकांपासून जागतिक इतिहास पाहिला तर आंतरराष्ट्रीय शांतता प्रस्थापित करणे, युद्धाचे ढग विरघळवणे, मानवाधिकारांचे रक्षण आणि शाश्वत विकास (Sustainable Development) यांसारख्या अत्यंत संवेदनशील क्षेत्रांमध्ये महिलांनी महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. अनेक कठीण प्रसंगात जेव्हा पुरुष मुत्सद्दी अपयशी ठरले, तिथे महिला राजनैतिक अधिकाऱ्यांनी आपल्या कौशल्याने आणि सामंजस्याने वादावर पडदा पाडला आहे. असे असूनही, आजही जागतिक स्तरावर परराष्ट्र मंत्रालये किंवा आंतरराष्ट्रीय संस्थांच्या सर्वोच्च पदांवर महिलांचे प्रतिनिधित्व पुरुषांच्या तुलनेत लक्षणीयरीत्या कमी असल्याचे दिसून येते.

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बदलता जागतिक प्रवाह आणि समान संधीचे आव्हान

हा विशेष दिवस केवळ साजरा करण्यासाठी नसून, तो जगभरातील महिलांना राजनैतिक क्षेत्रात करिअर करण्यासाठी आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी प्रेरित करतो. २४ जूनच्या निमित्ताने संपूर्ण जगभरात विविध परिसंवाद, आंतरराष्ट्रीय चर्चासत्रे, डिजिटल मोहिमा आणि पुरस्कार सोहळे आयोजित केले जातात. याद्वारे परराष्ट्र धोरणात विविधता (Diversity) आणि सर्वसमावेशकता (Inclusivity) कशी आणता येईल, यावर तज्ज्ञांकडून सखोल मंथन केले जाते. एका न्याय्य, शांततापूर्ण आणि शाश्वत भविष्याच्या दिशेने वाटचाल करण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय संबंधांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढवणे ही काळाची गरज बनली आहे.

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महिला राजनैतिक अधिकाऱ्यांना प्राधान्य

तज्ञांच्या मते, जेव्हा आंतरराष्ट्रीय करारांवर स्वाक्षरी होते किंवा शांतता चर्चा (Peace Talks) सुरू असतात, तेव्हा महिलांच्या उपस्थितीमुळे त्या करारांची दीर्घकाळ टिकण्याची शक्यता ३५ टक्क्यांनी वाढते. कारण महिला मुत्सद्दी या केवळ युद्धाच्या तांत्रिक बाजूंचा विचार न करता, समाजाच्या तळागाळातील लोकांवर, मुलांवर आणि महिलांवर होणाऱ्या सामाजिक आणि आर्थिक परिणामांचा अधिक संवेदनशीलतेने विचार करतात. त्यामुळेच संयुक्त राष्ट्र आणि इतर जागतिक महासत्ता आता आपल्या परराष्ट्र धोरणात महिला राजनैतिक अधिकाऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर प्राधान्य देत आहेत.

Web Title: International day of women in diplomacy 24 june un recognition female diplomats global peace

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Published On: Jun 24, 2026 | 07:30 AM

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